Tôi đang sử dụng một chiếc xe tay ga đời cũ 2019 để đi làm hằng ngày. Xe vẫn được thay dầu máy, kiểm tra và bảo dưỡng theo định kỳ, nhưng thời gian gần đây có dấu hiệu ì hơn trước, mỗi lần vặn ga để tăng tốc đều có cảm giác xe lên chậm, nhất là khi chở thêm người hoặc đi qua đoạn đường dốc.

Trước đây, xe phản hồi khá nhanh khi tăng ga, nhưng hiện tại động cơ có vẻ phải gằn hơn mới đạt được tốc độ mong muốn. Đôi lúc, khi vừa vặn ga để xe di chuyển từ trạng thái đứng yên, xe cũng không vọt lên ngay mà có độ trễ nhất định. Dù vậy, xe vẫn khởi động bình thường, không có dấu hiệu chết máy hay báo lỗi rõ rệt.

Vì sao xe tay ga bị ì máy, tăng tốc chậm dù bảo dưỡng định kỳ. Ảnh minh hoạ.

Tôi đã mang xe đi bảo dưỡng theo lịch, nhưng tình trạng trên vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Tôi băn khoăn liệu nguyên nhân có nằm ở động cơ hay ở hệ thống truyền động của xe tay ga, đặc biệt là bộ nồi gồm dây đai truyền động, bi nồi và các chi tiết liên quan. Ngoài ra, lọc gió bẩn, bugi xuống cấp hoặc kim phun, hệ thống cấp nhiên liệu hoạt động không tốt có thể khiến xe tăng tốc kém hay không?

Tôi cũng muốn biết việc bảo dưỡng định kỳ có đồng nghĩa với việc những bộ phận này đều đã được kiểm tra kỹ hay không, bởi thay dầu và kiểm tra các hạng mục cơ bản chưa chắc đã xử lý được mọi nguyên nhân gây ì máy.

Xin hỏi những người có kinh nghiệm sử dụng, sửa chữa xe tay ga: Khi xe vẫn nổ máy ổn định nhưng tăng tốc chậm, cần kiểm tra những bộ phận nào trước? Có dấu hiệu nào giúp phân biệt xe bị yếu do động cơ với tình trạng bộ nồi truyền động bị hao mòn để tránh thay linh kiện không cần thiết?

Bạn đọc Nguyễn Trà (Bắc Ninh)

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