Vì sao xe tăng Abrams 'biến mất' khỏi chiến trường Ukraine

Sau khi tiếp nhận xe tăng M1A1 Abrams từ Australia, Trung đoàn Xung kích Độc lập số 425 Skala của Ukraine đã sử dụng loại xe này trong 2 chiến dịch tại Pokrovsk, trung tâm hậu cần quan trọng mà Ukraine để mất vào tay Nga hồi đầu tháng 12/2025.

Trong chiến dịch quy mô lớn đầu tiên, xe tăng Abrams yểm trợ các đơn vị tiến công. Lái xe có biệt danh Kent cho biết xe của ông di chuyển sau một xe tăng gắn bộ cày mìn, phía sau là 2 xe chiến đấu bộ binh chở binh sĩ.

Nhiệm vụ của xe tăng Abrams là thu hút sự chú ý của đối phương, tạo điều kiện cho bộ binh đổ quân và tấn công các mục tiêu trên đường tiến quân.

Chiến dịch thứ 2 diễn ra ngày 31/3 nhằm kiểm soát khu công nghiệp gần Pokrovsk, ngăn lực lượng Nga tiếp cận làng Grishino.

Ukraine mất 2 tuần chuẩn bị, sử dụng drone trinh sát để khảo sát tuyến đường. Các kíp lái chờ sương mù và mưa nhằm hạn chế hoạt động của drone Nga.

Tuy nhiên, 4 trong 5 xe tăng và xe thiết giáp tham gia chiến dịch bị phá hủy. Khi sương mù tan, drone góc nhìn thứ nhất FPV của Nga lập tức tấn công. Các kíp lái cho biết họ hoàn thành nhiệm vụ trước khi bỏ xe.

Kíp lái Ukraine vẫn cho rằng xe tăng Abrams có giá trị nhờ khả năng bảo vệ binh sĩ, vận chuyển bộ binh và chế áp vị trí đối phương.

Kent đánh giá ưu điểm lớn nhất của xe tăng là độ chính xác, nhưng kích thước lớn khiến phương tiện khó ngụy trang.

Một xe Abrams của ông từng hứng chịu sự tấn công của 20 drone Nga nhưng vẫn sống sót nhờ các biện pháp bảo vệ bổ sung như dải cao su và lồng thép trên tháp pháo.

Xe tăng Abrams cũng đòi hỏi bảo dưỡng nghiêm ngặt. Hệ thống truyền động nhạy cảm, cần kiểm tra, bôi trơn và thay thế linh kiện sau mỗi lần chiến đấu.

Xe có thể tiêu thụ 400-700 lít nhiên liệu cho mỗi lần tham chiến, tùy địa hình và điều kiện vận hành. Động cơ tua-bin khí cũng đặt ra yêu cầu hậu cần lớn.

Ukraine đã nhận 80 xe tăng Abrams, gồm 31 xe M1A1SA từ Mỹ và 49 xe M1A1 đã qua sử dụng từ Australia. Oryx ước tính ít nhất 25 xe đã bị phá hủy, hư hại, bỏ lại hoặc bị Nga thu giữ.

Sự hiện diện dày đặc của drone trinh sát và FPV khiến Trung đoàn 425 quyết định ngừng đưa Abrams vào tham chiến.

Tuy nhiên, chỉ huy đơn vị cho rằng xe tăng vẫn còn tương lai nếu Ukraine tìm được giải pháp đối phó mối đe dọa từ UAV.