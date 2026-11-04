Vì sao xe mới có camera khắp nơi nhưng vẫn thiếu camera hành trình?

Kể từ năm 2018, các nhà sản xuất ô tô tại Mỹ đã phải trang bị hệ thống camera lùi cho tất cả các xe mới nhằm giảm thiểu tai nạn do điểm mù. Luật này được ban hành sau nhiều chiến dịch vận động từ các nhóm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hiện nay, nhiều mẫu xe không chỉ có camera lùi mà còn được trang bị thêm nhiều camera ở các vị trí khác như gương chiếu hậu và lưới tản nhiệt phía trước.

Camera trên gương chiếu hậu thường dùng cho các nhiệm vụ như hệ thống camera 360 độ.

Một trong những lý do cho sự gia tăng này là các hệ thống hỗ trợ người lái, chẳng hạn như phanh tự động khẩn cấp có tính năng nhận diện người đi bộ (PAEB) đã chứng minh hiệu quả trong việc giảm nguy cơ tai nạn. Theo dữ liệu từ Viện Bảo hiểm và An toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS), nguy cơ tai nạn với người đi bộ giảm tới 32% khi lái xe ban ngày.

Các nhà sản xuất ô tô cũng nhận thấy rằng xếp hạng an toàn cao có thể thúc đẩy doanh số bán hàng, từ đó khuyến khích việc bổ sung thêm camera. Hệ thống camera còn giúp thu thập thông tin quan trọng như biển báo và vạch kẻ đường, đồng thời dễ dàng mở rộng quy mô sản xuất hơn so với các công nghệ khác.

Một camera có chức năng hỗ trợ giám sát sự tập trung của người lái.

Khi công nghệ lái tự động phát triển, nhiều xe hiện nay được trang bị các hệ thống như Super Cruise của GM, cho phép người lái không cần giữ tay trên vô lăng trong một số đoạn đường cao tốc. Tuy nhiên, hệ thống yêu cầu người lái phải luôn sẵn sàng tiếp quản quyền điều khiển. Để đảm bảo người lái vẫn chú ý, một số xe đã được trang bị camera bên trong cabin, có khả năng theo dõi sự tập trung của người lái.

Nỗi lo về quyền riêng tư từ camera trên ô tô

Mặc dù không phải tất cả các hệ thống đều ghi lại và truyền dữ liệu video, một số hãng xe có thể thu thập thông tin từ khoang lái nếu người dùng bật các cài đặt chia sẻ. Kết quả là, chúng có thể tạo ra hồ sơ về hành vi lái xe, thu hút sự quan tâm từ các công ty bảo hiểm và bên thứ ba. Tuy nhiên, các nhà sản xuất ô tô phải thông báo cho người tiêu dùng về việc thu thập dữ liệu này, mặc dù thông tin thường được nêu trong các chính sách bảo mật dài dòng.

Nhưng phần lớn xe mới vẫn thiếu camera hành trình.

Kể từ những năm 2010, camera hành trình đã thu hút sự chú ý của nhiều tài xế, đặc biệt sau khi những hình ảnh ngoạn mục từ Nga được chia sẻ lên mạng xã hội. Tuy nhiên, mặc dù camera hành trình gắn sẵn trên xe đang trở nên phổ biến, chúng vẫn chưa được tích hợp một cách rộng rãi vào các xe đời mới. Nghiên cứu cho thấy, hầu hết các camera được lắp đặt sẵn trong xe hiện đại chủ yếu phục vụ cho các tính năng hỗ trợ lái xe như phòng ngừa va chạm và hỗ trợ chuyển làn.

Một số mẫu xe cao cấp như BMW và Mercedes-Benz có trang bị camera hành trình tích hợp, nhưng công nghệ này vẫn chưa phổ biến ở các mẫu xe giá rẻ. Các nhà sản xuất ô tô thường ngần ngại trang bị camera hành trình lắp sẵn do chi phí tăng cao, có thể khiến người tiêu dùng e ngại. Hơn nữa, nhiều hãng không cập nhật phần cứng nhanh chóng, dẫn đến việc các mẫu xe mới vẫn sử dụng công nghệ cũ, không bao gồm các tính năng tiên tiến nhất hiện có trên thị trường.