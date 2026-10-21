Vì sao xe hiện đại gần như không còn hiện tượng nổ ống xả như xe cũ?

Hiện tượng nổ ống xả từng phổ biến trên các dòng xe cũ giờ đây trở nên hiếm gặp trên xe hiện đại nhờ sự tiến bộ trong công nghệ động cơ và hệ thống quản lý nhiên liệu. Tuy nhiên, khi xảy ra, hiện tượng này vẫn cảnh báo về sự cố trong quá trình đốt cháy nhiên liệu của xe.

Hình minh họa hiện tượng nổ ống xả trên ô tô. Ảnh: Yahoo

Hiện tượng nổ ống xả, hay còn gọi là backfire, là khi quá trình đốt cháy nhiên liệu xảy ra bên ngoài buồng đốt trong hệ thống xả. Trước đây, âm thanh nổ lớn như tiếng pháo hoa trong giao thông từng rất phổ biến, nhưng với sự phát triển của công nghệ động cơ và hệ thống điều khiển điện tử, hiện tượng này trên xe mới ngày càng hiếm gặp.

Trên các xe hiện đại sử dụng hệ thống phun nhiên liệu điện tử, nguyên nhân gây nổ ống xả thường liên quan đến hỗn hợp nhiên liệu và không khí không cân bằng. Các vấn đề như rò rỉ chân không, kim phun bị tắc hoặc lọc gió động cơ bẩn có thể làm sai lệch tỷ lệ oxy và nhiên liệu, dẫn đến hiện tượng này.

Ở những mẫu xe cũ, nguyên nhân phổ biến là do nắp chia điện (distributor cap) bị hư hỏng. Bộ phận này chịu trách nhiệm phân phối dòng điện đến bugi để kích hoạt quá trình đốt cháy. Khi nắp chia điện bị rạn nứt hoặc ẩm ướt, thời điểm đánh lửa trong xi lanh có thể bị lệch, gây ra nổ ống xả. Ngoài ra, sự tích tụ cacbon trên nắp chia điện hoặc bugi cũng làm gián đoạn quá trình đốt cháy, tạo ra tiếng nổ lớn từ ống xả.

Xe hiện đại không còn sử dụng nắp chia điện mà thay vào đó là hệ thống điều khiển động cơ (ECM) với nhiều cảm biến giám sát tỷ lệ không khí và nhiên liệu. Tuy nhiên, cảm biến oxy bị hỏng hoặc bộ lọc gió bẩn vẫn có thể gây ra hỗn hợp nhiên liệu không đúng chuẩn, dẫn đến nổ ống xả.

Nếu không khắc phục hiện tượng nổ ống xả, xe có thể gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng. Đầu tiên, hiệu suất vận hành sẽ giảm do động cơ không hoạt động tối ưu, gây ra cảm giác ì ạch và giảm khả năng tăng tốc. Tiếp theo, mức tiêu hao nhiên liệu sẽ tăng lên, ảnh hưởng đến chi phí vận hành.

Ngoài ra, hiện tượng nổ ống xả kéo dài có thể làm hư hại các bộ phận quan trọng như bộ chuyển đổi xúc tác (catalytic converter). Việc nhiên liệu dư thừa tích tụ trong bộ phận này khiến nó bị hao mòn sớm, gây tốn kém chi phí thay thế, có thể lên đến hơn 2.000 USD chỉ riêng phần linh kiện.

Do đó, việc phát hiện và xử lý kịp thời các nguyên nhân gây nổ ống xả không chỉ giúp duy trì hiệu suất xe mà còn tránh được các chi phí sửa chữa lớn về sau.