Vì sao xe điện Trung Quốc vẫn tăng thị phần tại Na Uy dù người mua dè dặt?

Ảnh: Hiệp hội Ô tô điện Na Uy

Thị phần của các thương hiệu này tiếp tục tăng, dù người mua Na Uy ngày càng dè dặt với xe Trung Quốc.

Trong khảo sát gần 15.000 chủ xe điện do Hiệp hội Ô tô điện Na Uy thực hiện từ ngày 31/3 đến 3/5/2026, 31% người được hỏi cho biết sẽ tránh mua xe thương hiệu Trung Quốc vì lý do chính trị, tăng từ 23% một năm trước.

“Về cơ bản, ô tô đời mới là những chiếc máy tính có bánh xe”, bà Christina Bu, Tổng thư ký Hiệp hội Ô tô điện Na Uy, nhận xét với trang tin Euronews. Theo bà, khi vấn đề bảo mật và quyền riêng tư được quan tâm nhiều hơn, người mua cũng lo ngại về xuất xứ của xe và cách dữ liệu được xử lý.

Mối lo về bảo mật dữ liệu xuất phát một phần từ những phát hiện trước đây. Các cuộc kiểm tra trên xe buýt của hãng Yutong cho thấy nhà sản xuất có quyền truy cập hệ thống điều khiển và về lý thuyết có thể dừng hoặc vô hiệu hóa xe từ xa.

Dù vậy, các thương hiệu như BYD, NIO, Dongfeng, cùng Volvo và Polestar thuộc sở hữu của doanh nghiệp Trung Quốc, vẫn bán được ngày càng nhiều xe tại Na Uy. Trong nửa đầu năm 2026, nhóm thương hiệu này chiếm khoảng 25% số ô tô điện đăng ký mới tại Na Uy, so với mức gần như bằng 0 vào năm 2019.

Theo bà Bu, kết quả này cho thấy người mua cân nhắc nhiều yếu tố cùng lúc. Với một số người, giá bán và công nghệ là yếu tố quyết định. Trong khi đó, nhiều người khác khác đặt nặng vấn đề đạo đức, bảo mật và việc chia sẻ dữ liệu.

Theo một báo cáo trước đó của Hiệp hội Ô tô điện Na Uy, các thương hiệu thuộc sở hữu của doanh nghiệp Trung Quốc hiện chiếm thị phần lớn thứ hai trên thị trường xe điện mới của nước này, nếu phân nhóm theo xuất xứ. Nếu đà tăng hiện nay tiếp diễn, ô tô Trung Quốc có thể vượt nhóm thương hiệu châu Âu ngay từ năm 2027. Khi đó, Na Uy có thể trở thành một trong những thị trường châu Âu đầu tiên mà các hãng xe điện Trung Quốc chiếm ưu thế.

Na Uy là thị trường đáng chú ý vì có tỷ lệ sử dụng ô tô điện cao nhất thế giới. Theo Liên đoàn Đường bộ Na Uy (OFV), xe điện chiếm 97,8% số ô tô mới đăng ký trong 8 tháng đầu năm 2026. Tại Liên minh châu Âu (EU), tỷ lệ này là 21,7%, theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA).

Các thương hiệu Trung Quốc cũng đang mở rộng thị phần tại EU. Trong tháng 8, tổng lượng xe đăng ký mới của 5 tập đoàn có thương hiệu Trung Quốc trong thống kê của ACEA tăng khoảng 71% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần cộng gộp của nhóm này trên toàn thị trường ô tô mới, bao gồm cả xe chạy xăng và xe điện, tăng từ 6,6% lên 10,8%.

Như vậy, khoảng 1 trong 9 xe mới đăng ký tại EU thuộc các tập đoàn này. Con số trên tính cả Volvo Cars, thương hiệu có nguồn gốc châu Âu nhưng hiện thuộc sở hữu của Geely.

Trong nhóm tăng trưởng nhanh tại EU, lượng xe đăng ký mới của Leapmotor tăng 211%, Chery tăng 201%, BYD tăng 129% và Geely Group tăng 24%. Trong khi đó, hãng xe điện Tesla của Mỹ ghi nhận mức tăng 53%.

Trong cùng khảo sát, tỷ lệ chủ xe điện Na Uy cho biết sẽ tránh mua Tesla vì lý do chính trị đã giảm từ 43% vào năm ngoái xuống còn 24% trong năm nay. Trước đó, việc tỷ phú Elon Musk tham gia chính trị và ủng hộ các lãnh đạo cực hữu đã khiến thương hiệu này vấp phải sự phản đối.

“Năm ngoái, hoạt động chính trị của ông Musk thu hút nhiều sự chú ý và gây ra phản ứng mạnh. Điều này không có gì bất ngờ”, bà Bu chỉ ra. Theo bà, vấn đề này ít được chú ý hơn trong năm nay. Điều này có thể lý giải vì sao tỷ lệ người nói sẽ tránh mua xe Tesla giảm xuống.

Theo OFV, Tesla vẫn là thương hiệu ô tô mới bán chạy nhất tại Na Uy, chiếm 17,5% số xe đăng ký từ đầu năm nay đến ngày 24/9.