Vì sao vua Maya được an táng với chiếc mặt nạ ngọc xanh?

Năm 1952, nhà khảo cổ học Alberto Ruz Lhuillier phát hiện một trong những lăng mộ hoàng gia nổi tiếng nhất châu Mỹ cổ đại, bên dưới Kim tự tháp Đền Khắc chữ, tại Palenque, thuộc bang Chiapas, Mexico.

Bên trong căn phòng an táng, ông tìm thấy quan tài đá đồ sộ của K’inich Janaab’ Pakal, vị vua trị vì Palenque trong gần 70 năm, từ năm 615 đến năm 683. Cùng với những đồ tùy táng quý giá, chiếc mặt nạ ngọc đặt trên gương mặt nhà vua đã trở thành một kiệt tác tiêu biểu của nghệ thuật Maya.

Ảnh: Wikimedia Commons

Thoạt nhìn, chiếc mặt nạ gây ấn tượng bởi sắc xanh của ngọc và vẻ mặt tĩnh lặng nhưng đầy sức sống. Đây không phải một khối đá được tạc nguyên vẹn, mà là tác phẩm khảm tinh xảo từ nhiều mảnh ngọc nhỏ, được ghép thành những đường nét của khuôn mặt. Đôi mắt được tạo nên từ vật liệu vỏ sò, với đồng tử bằng đá obsidian màu đen, tạo nên sự tương phản nổi bật với nền ngọc xanh.

Điều đặc biệt là màu xanh của ngọc không chỉ mang ý nghĩa trang trí đối với người Maya. Trong thế giới quan của họ, ngọc jadeite gắn với nước, máu, sự sống và khả năng tái sinh của cây cối. Vì thế, việc phủ mặt nạ ngọc lên gương mặt người đã khuất có thể được hiểu như một biểu tượng cho sự chuyển tiếp sang một trạng thái tồn tại khác, thay vì chỉ đơn thuần là nghi thức dành cho người chết.

Mặt nạ còn gắn với hình tượng thần Ngô của người Maya. Theo cách diễn giải của các nhà nghiên cứu, gương mặt nhà vua sau khi chết được liên hệ với vị thần này, biểu đạt ý niệm về sự tái sinh và chu kỳ của tự nhiên. Trong xã hội Maya cổ đại, nhà vua không chỉ là người đứng đầu chính trị mà còn giữ vai trò quan trọng trong trật tự vũ trụ và đời sống tôn giáo. Bởi vậy, nghi lễ mai táng của Pakal phản ánh cả quyền lực hoàng gia lẫn niềm tin tâm linh của cộng đồng.

Ảnh: Wikimedia Commons

Điều khiến phát hiện năm 1952 trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở vẻ đẹp của chiếc mặt nạ, mà còn ở những gì nó giúp hậu thế hiểu thêm về Palenque. Các dòng chữ khắc trên đền ghi lại lịch sử triều đại, những sự kiện trong đời Pakal và quan niệm của người Maya về thời gian, vũ trụ. Ngôi mộ được phát hiện sau hơn một thiên niên kỷ bị che kín, như một cánh cửa mở vào thế giới của một nền văn minh từng phát triển rực rỡ ở Trung Mỹ.

Ngày nay, mặt nạ được lưu giữ tại Bảo tàng Nhân chủng học Quốc gia ở Mexico City. Hơn 1.300 năm sau khi Pakal qua đời, những mảnh ngọc vẫn kết nối người xem hiện đại với một quan niệm cổ xưa: cái chết có thể không phải dấu chấm hết, mà là một phần trong chu kỳ bất tận của sự sống.

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