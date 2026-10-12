Vì sao vợ chồng chủ kênh 'Già làng Tây Nguyên' bị khởi tố?

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thành Tín, chủ kênh Già làng Tây Nguyên

Ngày 12.10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Thị Phượng (SN 1986) và Đỗ Thành Tín (SN 1984), cùng trú tại thôn Đăk Hà 3, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi, để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Hai bị can là vợ chồng, chủ cơ sở kinh doanh Già Làng Tây Nguyên. Ông Tín còn sử dụng các nền tảng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm liên quan đến sâm Ngọc Linh.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, cuối tháng 8.2026, qua công tác kiểm tra, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện tại cửa hàng Già Làng Tây Nguyên, địa chỉ 602 Phan Đình Phùng, phường Kon Tum, do bà Phượng làm chủ hộ kinh doanh, bày bán các sản phẩm rượu ngâm củ sâm và sâm ngâm mật ong có dán tem, nhãn mang tên “Ngọc Linh”.

Đỗ Thành Tín và vợ Dương Thị Phượng tại cơ quan chức năng sau khi bị khởi tố để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”

Quá trình điều tra xác định, vợ chồng bà Phượng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” đối với sản phẩm sâm củ, nhưng vẫn mua các củ sâm không có tem truy xuất nguồn gốc, sau đó tự dán tem, nhãn mang chỉ dẫn địa lý này để trưng bày, quảng cáo và bán hàng nhằm thu lợi.

Ngoài hoạt động kinh doanh tại cửa hàng, ông Đỗ Thành Tín còn sử dụng sức ảnh hưởng trên các nền tảng YouTube và Facebook để quay, đăng tải video quảng cáo các sản phẩm mang tên “Rượu sâm Ngọc Linh” và “Củ sâm Ngọc Linh ngâm mật ong”.

Chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” đã được bảo hộ tại Việt Nam theo Quyết định số 3235/QĐ-SHTT ngày 16.8.2016 của Cục Sở hữu trí tuệ, với Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00049 dành cho sản phẩm sâm Ngọc Linh.

Đây là sản phẩm đặc hữu của khu vực Kon Tum và Quảng Nam trước đây, hiện thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và TP. Đà Nẵng. Việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý góp phần xác lập nguồn gốc, bảo vệ giá trị và uy tín của sản phẩm trên thị trường.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố và bắt tạm giam Đỗ Thành Tín, chủ kênh “Già làng Tây Nguyên”; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Phượng.

Cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan.