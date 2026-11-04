Vì sao VKS đề nghị mức án chung thân với Mr Pips và Mr Hunter trong đường dây lừa đảo 1.600 tỷ đồng?

Đại diện VKS nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án với các bị cáo tại phiên tòa sáng nay.

Sau nhiều ngày xét hỏi, sáng nay (4/11), phiên tòa xét xử bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng các đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ tám, đại diện VKS đã nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án đối với 188 bị cáo trong vụ án.

Theo đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và từ 11 - 12 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh bị cáo Nam bị đề nghị xử phạt là tù chung thân.

Đề nghị tuyên phạt bị cáo Lê Khắc Ngọ mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và từ 10 -11 năm tù v ề tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh bị cáo Ngọ bị đề nghị xử phạt là tù chung thân.

Theo đại diện VKS, đây là hai trong số những bị cáo có nhiều lời khai gây chú ý trong suốt một tuần xét xử, từ việc Mr Pips thừa nhận biến người đầu tư thành những "con bạc" không có khả năng chiến thắng đến chuyện Shark Bình khai "đọc báo mới biết Mr Pips", dù doanh nghiệp của mình đã nhận hàng chục công văn xác minh từ công an.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo đại diện VKS, đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, quy mô đặc biệt lớn, với thủ đoạn tinh vi, khiến nhiều gia đình khánh kiệt, nợ nần, hôn nhân tan vỡ, thậm chí có bị hại từng nghĩ đến việc tự tử.

Theo VKS, bị cáo Phó Đức Nam cùng đồng phạm lập khoảng 40 văn phòng với hơn 1.700 nhân viên, vận hành 36 trang web giả mạo các sàn chứng khoán, ngoại hối quốc tế để lừa đảo nhà đầu tư.

Đáng chú ý, nhóm cầm đầu còn xây dựng một "bộ bí kíp" gồm 168 câu hỏi, với mỗi tình huống có 3-4 phương án đối đáp để nhân viên tiếp cận, thuyết phục khách hàng. Các bị cáo sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, đóng giả chuyên gia tài chính, nhà đầu tư thành công, khoe lợi nhuận lớn để tạo lòng tin.

Ban đầu, khách hàng được cho thắng và rút tiền dễ dàng. Khi họ nạp số tiền lớn, nhóm này sử dụng các lệnh giao dịch bất lợi, đòn bẩy cao hoặc can thiệp kỹ thuật khiến tài khoản thua lỗ, thậm chí "cháy" sạch tiền.

Không dừng lại, nhân viên tiếp tục dụ khách nạp tiền để gỡ vốn, thu thêm các khoản phí không có thật. Thậm chí, khi khách đã mất tiền ở một sàn, các đối tượng còn dẫn dụ sang sàn khác với lời hứa giúp lấy lại tiền, khiến bị hại tiếp tục bị chiếm đoạt.

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử.

Bằng thủ đoạn này, đường dây đã chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng của hơn 900 bị hại, đại diện VKS đánh giá, các bộ phận được phân công chặt chẽ, phối hợp từ khâu tiếp cận, dụ nạp tiền đến can thiệp giao dịch, cùng hướng tới mục đích chiếm đoạt tài sản.

Về vai trò từng bị cáo, đại diện VKS xác định Mr Pips là người chủ mưu, cầm đầu, giữ vai trò cao nhất, trực tiếp chỉ đạo hoạt động của hệ thống và hưởng lợi lớn nhất. Ngoài hành vi lừa đảo, Nam còn bị cáo buộc rửa tiền khoảng 561 tỷ đồng.

Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) giữ vai trò cao thứ hai, được giao quản lý 20 văn phòng, phải chịu trách nhiệm về 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 339 tỷ đồng. Bị cáo còn sử dụng tiền có nguồn gốc phạm tội để mua bốn bất động sản và 143 kg vàng, với tổng số tiền liên quan hành vi rửa tiền khoảng 195 tỷ đồng.

VKS cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo Nam và bị cáo Ngọ còn cấu thành tội “Rửa tiền” theo quy định tại Khoản 3 Điều 324 BLHS, đồng thời đề nghị xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Theo cáo trạng, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ tổ chức, điều hành đường dây lừa đảo thông qua 36 sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối trực tuyến, sử dụng 81 công ty bình phong để hoạt động. Các sàn này được quảng cáo là có kết nối với thị trường tài chính quốc tế, nhưng thực chất được lập trình để người tham gia giao dịch trực tiếp với chủ sàn.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter).

Hàng trăm nhân viên được tuyển dụng, phân chia thành nhiều bộ phận, từ tìm kiếm khách hàng, tư vấn đầu tư đến chăm sóc khách hàng, quản lý dòng tiền.

Cũng theo cáo trạng, khi khách hàng nạp tiền, nhân viên tìm cách tạo niềm tin bằng những giao dịch có lãi, sau đó liên tục thúc giục họ nạp thêm tiền, nâng cấp tài khoản để hưởng lợi nhuận cao hơn. Khi khách thua lỗ, nhân viên tiếp tục dụ nạp tiền để gỡ vốn. Nhiều người vay mượn, bán nhà, bán xe rồi mất sạch tiền.

Cơ quan tố tụng xác định đường dây thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng.