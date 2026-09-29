Vì sao Việt Nam không nên hài lòng nếu hòa Thái Lan?

Việt Nam cùng có 3 điểm với Thái Lan, nhưng đang kém đối thủ 3 bàn về hiệu số trước trận đấu tối 29/9.

Việt Nam và Thái Lan cùng có 3 điểm trước cuộc đối đầu tối 29/9, nhưng vị thế không hoàn toàn giống nhau. Thái Lan thắng Pakistan 4-0 ở lượt mở màn, trong khi Việt Nam chỉ vượt qua Philippines 1-0, qua đó đội bóng của HLV Anthony Hudson đang hơn 3 bàn về hiệu số.

Khoảng cách ấy khiến một trận hòa có lợi cho Thái Lan hơn. Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội vào chung kết, nhưng quyền chủ động sẽ giảm đáng kể trước lượt cuối.

Theo điều lệ FIFA ASEAN Cup, nếu hai đội bằng điểm, thành tích đối đầu được xét trước. Trong trường hợp Việt Nam và Thái Lan hòa nhau, điểm đối đầu, hiệu số đối đầu và số bàn thắng trong trận đối đầu đều không thể phân định thứ hạng. Khi ấy, hiệu số bàn thắng bại toàn bảng sẽ được xét đến.

Thái Lan hiện có hiệu số +4, còn Việt Nam là +1. Dù hai đội hòa 0-0, 1-1 hay 2-2, khoảng cách ba bàn này vẫn giữ nguyên.

Áp lực có thể dồn sang trận gặp Pakistan

Nếu Việt Nam và Thái Lan chia điểm, cả hai cùng có 4 điểm trước lượt cuối ngày 2/10. Việt Nam gặp Pakistan, còn Thái Lan đối đầu Philippines và hai trận diễn ra cùng giờ.

Kịch bản thuận lợi nhất cho Việt Nam là thắng Pakistan trong khi Thái Lan không thắng Philippines. Khi ấy, thầy trò Kim Sang-sik sẽ đứng trên bằng điểm số và không cần quan tâm đến các phép tính phía sau.

Vấn đề xuất hiện nếu Việt Nam và Thái Lan cùng thắng. Khi đó, cả hai có 7 điểm và hiệu số trở thành yếu tố quyết định.

Ví dụ, nếu Thái Lan thắng Philippines 1-0, hiệu số của họ tăng từ +4 lên +5. Việt Nam khi đó phải thắng Pakistan với cách biệt ít nhất 5 bàn để vượt lên trực tiếp, bởi hiệu số của đội hiện mới là +1.

Nếu Việt Nam chỉ thắng Pakistan 4-0, hai đội sẽ cùng hiệu số +5. Khi ấy, tổng số bàn thắng toàn bảng mới được xét tới, trước khi có thể phải tính tiếp fair-play nếu các chỉ số vẫn bằng nhau.

Nếu hòa Thái Lan, thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể phải thắng đậm Pakistan ở lượt cuối để tranh ngôi đầu bảng.

Cách tính này cũng cho thấy không thể chỉ nhìn số bàn Thái Lan ghi ở lượt cuối. Điều quan trọng là cách biệt chiến thắng. Nếu Thái Lan thắng Philippines 2-1, hiệu số của họ cũng chỉ tăng thêm một, giống chiến thắng 1-0.

Về cơ bản, nếu cả hai cùng thắng lượt cuối, Việt Nam cần thắng Pakistan với cách biệt lớn hơn chiến thắng của Thái Lan ít nhất 4 bàn để chắc chắn vượt lên ở hiệu số.

Một trận hòa tối 29/9 vì thế không đẩy Việt Nam vào thế nguy hiểm ngay lập tức, nhưng có thể biến trận gặp Pakistan thành cuộc chạy đua bàn thắng. Đó là tình thế đội tuyển chắc chắn muốn tránh.

Thái Lan có nhiều lý do để kiên nhẫn

Cục diện bảng B cũng tác động trực tiếp đến cách hai đội có thể nhập cuộc. Với lợi thế ba bàn về hiệu số, Thái Lan không nhất thiết phải mạo hiểm nếu trận đấu kéo dài trong thế cân bằng.

Việt Nam lại ở hoàn cảnh khác. HLV Kim Sang-sik vẫn phải giữ sự thận trọng, bởi thất bại sẽ khiến bài toán lượt cuối khó hơn rất nhiều, nhưng một trận hòa cũng không phải kết quả lý tưởng nếu mục tiêu là ngôi đầu.

Khó khăn càng tăng khi Việt Nam mất Xuân Son vì chấn thương. Tiền đạo sinh năm 1997 không chỉ mang lại khả năng ghi bàn mà còn giúp đội giữ bóng, làm tường và tạo điểm đến trong những pha chuyển trạng thái.

Việc Xuân Son vắng mặt khiến bài toán tấn công của tuyển Việt Nam khó hơn trong trận đấu mà một kết quả hòa chưa chắc đã đủ tốt.

Không có Xuân Son, Việt Nam nhiều khả năng phải thay đổi cách tấn công. Đình Bắc có tốc độ và khả năng đột phá, nhưng không phải mẫu trung phong có thể đứng giữa hai trung vệ đối phương, giữ bóng rồi chờ đồng đội dâng lên.

Điều đó khiến Việt Nam phải tính toán kỹ hơn trong việc chọn thời điểm tăng tốc. Nếu trận đấu còn hòa khi bước vào 20 phút cuối, HLV Kim Sang-sik sẽ phải cân nhắc giữa việc giữ một điểm và đẩy đội hình lên tìm chiến thắng.

Thái Lan có thể chấp nhận thế trận giằng co lâu hơn. Việt Nam thì không có nhiều lý do để hài lòng với kịch bản đó.

Một chiến thắng tối 29/9 sẽ giúp Việt Nam lên 6 điểm, hơn Thái Lan ba điểm và bước vào lượt cuối với quyền tự quyết rõ ràng hơn. Nếu hòa, Việt Nam vẫn còn cửa nhất bảng, nhưng sẽ mang theo bất lợi ba bàn về hiệu số và nguy cơ phải thắng đậm Pakistan.

Với thể thức chỉ đội nhất bảng vào chung kết, đó là bài toán thầy trò HLV Kim Sang-sik nên tránh ngay từ tối nay.