Vì sao Viện Kiểm sát bác yêu cầu giám định tâm thần với Mr Pips?

Ngày 7/11, TAND TP Hà Nội tiếp tục tiến hành phần tranh tụng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn thông qua sàn giao dịch giả mạo, liên quan đến các bị cáo: "Mr Pips" Phó Đức Nam, "Mr Hunter" Lê Khắc Ngọ, "Shark Bình" cùng 185 đồng phạm. Tổng số tiền chiếm đoạt trong vụ án lên tới hơn 1.500 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, đối mặt với đề nghị từ phía luật sư về việc trưng cầu giám định tâm thần cho bị cáo Phó Đức Nam, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) đã dứt khoát bác bỏ. Cơ quan công tố khẳng định yêu cầu này hoàn toàn không có cơ sở pháp lý lẫn thực tiễn.

Bị cáo Phó Đức Nam tại phiên tòa. Ảnh: Gia Khánh/Nguồn ﻿sggp.org.vn

Theo VKS, trong các buổi hỏi cung, biên bản ghi lời khai và quá trình xét hỏi tại tòa, Nam luôn trình bày rõ ràng, nắm chi tiết hành vi của bản thân cũng như những người liên quan.

Để củng cố quan điểm, VKS đã dẫn chứng công văn từ Bệnh viện Bạch Mai – đơn vị trực tiếp thăm khám sức khỏe định kỳ cho Nam trong thời gian tạm giam. Theo kết quả y khoa ngày 23/5/2026, bị cáo hoàn toàn bình thường ở cả 6 lĩnh vực nhận thức cốt lõi như trí nhớ, ngôn ngữ, sự chú ý và chức năng điều hành.

Không những thế, các tài liệu từ Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội) cùng lời khai của quản giáo và bạn cùng phòng giam trong suốt gần hai năm qua cũng xác nhận Nam sinh hoạt, giao tiếp hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ biểu hiện lệch chuẩn tâm thần nào.

Bên cạnh đó, những bị cáo làm việc cùng Phó Đức Nam cũng khai Mr Pips là người có trí nhớ, tư duy logic tốt, đủ khả năng nhận thức để điều hành cả một đường dây lừa đảo tinh vi.

Trước đó, trong phần luận tội, VKS đã đề nghị mức án chung thân đối với Phó Đức Nam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", kết hợp 11 - 12 năm tù về tội "Rửa tiền", tổng hợp hình phạt chung là chung thân. Về trách nhiệm dân sự, Nam và Lê Khắc Ngọ bị đề nghị buộc liên đới bồi thường toàn bộ hơn 1.500 tỷ đồng cho các bị hại, trong đó phần án phí và bồi thường của riêng Phó Đức Nam chiếm gần 1.200 tỷ đồng.

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