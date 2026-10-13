Vì sao vị trí đầu giường ảnh hưởng đến năng lượng phong thuỷ?

Chất lượng giấc ngủ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cách bố trí phòng ngủ

Theo Báo Pháp luật Việt Nam, trong phong thủy, việc bài trí giường ngủ có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, tài vận của gia chủ. Khi bài trí giường ngủ, gia chủ cần cân nhắc cả về vị trí, lẫn hướng của giường ngủ. Đặc biệt khu vực đầu giường là "vùng tích tụ năng lượng" quan trọng nhất. Nếu đặt sai vật phẩm, trường khí sẽ bị đảo lộn, không chỉ gây mất ngủ, mà còn ảnh hưởng đến vận may của gia chủ.

Khi ngủ, cơ thể chúng ta giảm hoạt động thể chất và tăng cường hoạt động năng lượng tâm linh (hồi phục, thư giãn). Đầu giường chính là nơi năng lượng của đầu và não bộ (khu vực nhạy cảm nhất) tiếp xúc trực tiếp với không gian.

Bất kỳ vật phẩm nào có tính chất động (sóng điện từ, ánh sáng nhấp nháy) hoặc tính sát khí (sắc nhọn) đặt gần đầu đều gây nhiễu loạn trường khí, khiến cơ thể không thể nghỉ ngơi sâu.

Để có giấc ngủ ngon và mang lại may mắn, bạn cần tránh những kiêng kỵ khi kê giường ngủ theo quan niệm phong thủy cũng như kinh nghiệm dân gian.

Năng lượng đầu giường ổn định giúp tinh thần an tĩnh, ngủ ngon, ít mộng mị. Ngược lại, nếu phạm phong thủy, dễ dẫn đến căng thẳng, bất an, và suy giảm sức khỏe.

Những thứ không nên đặt đầu giường kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe

Dao, kiếm

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, dao, kiếm là những thứ đại kỵ trong phòng ngủ vì sát khí rất nặng, dễ gặp áp lực công việc, đau đầu, bất an, thậm chí bị thương nếu vô ý đụng vào.

Nhiều người có sở thích sưu tầm dao, kiếm và coi đó là một thú vui của cuộc sống, thậm chí để thỏa ý thích họ còn treo chúng đầu giường ngủ để "tiện ngắm". Phong thủy học lại kiêng kị treo những thứ đó trong phòng ngủ, nơi đầu giường vì nó dễ khiến bạn ngủ không sâu giấc, có cảm giác bất an.

Đồ điện

Bất cứ đồ điện gì cũng đều nên để xa giường ngủ. Có những đồ điện, tuy nhỏ nhưng lượng bức xạ lại không thể coi thường. Chẳng hạn như đài radio, sạc điện thoại , đèn diệt côn trùng.

Bất cứ đồ điện gì cũng đều nên để xa giường ngủ.

Nếu thực sự cần thiết, tốt nhất nên để ở góc tường cách xa giường ngủ. Ổ cắm phải cách đầu giường ít nhất 2 mét. Nếu không, khi dòng điện chạy, bức xạ sẽ rất lớn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Điện thoại

Sóng điện từ phát ra từ điện thoại có thể gây ra sự mệt mỏi nếu bạn để điện thoại quá sát thân người với thời gian dài. Tốt nhất khi đi ngủ thì không nên để điện thoại trên giường ngủ.

Tránh để điện thoại ở đầu giường vì khi đang ngủ ngon có thể bạn sẽ bị đánh thức và ngủ lại rất khó.

Di ảnh người đã khuất

Cũng theo VTC News, trong phong thủy, không để di ảnh người đã mất ở đầu giường ngủ dù bạn có thương tiếc người đó rất nhiều vì dễ bóng đè, mộng mị, không tốt cho sức khỏe và giấc ngủ.

Để tiện cho việc thờ phụng, cúng bái, chủ nhà nên đặt di ảnh của người quá cố ở một nơi an tịnh sạch sẽ hay trong phòng khách.

Những điều cấm kỵ trong cách kê giường ngủ

Trong phong thủy, việc kê giường hướng thẳng cửa phòng được gọi là "hung khí xung". Sở dĩ có quan niệm như vậy vì có nhiều người dùng giường ngủ hướng ra cửa phòng thường và cảm nhận dễ bị mất ngủ.

Tránh đặt giường ngủ của mình đối diện với góc nhọn.

Kiêng kê đầu giường đối diện với góc nhọn: Theo quan niệm, các góc nhọn được xem là nơi chứa nhiều sát khí. Do đó, mọi người thường sẽ tránh đặt giường ngủ của mình đối diện với góc nhọn.

Có nhiều lý giải cho rằng, góc nhọn khiến cho nhiều người có tâm lý sợ hãi, bất an, dẫn đến việc ăn không ngon, thường xuyên chóng mặt, đau đầu. Bạn nên dùng vải để che các góc nhọn trong phòng ngủ để cho có một tinh thần thoải mái đỡ sợ hơn khi ngủ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.