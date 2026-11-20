Vì sao vị thần giữ biển Sầm Sơn chỉ có một chân?
Tập 5 của loạt Truyền thuyết xứ Thanh, thuộc chuyên mục 1 Phút – Nghìn Năm, kể về thần Độc Cước, vị thần được thờ trên núi Trường Lệ (Sầm Sơn). Tương truyền, khi thủy quái vừa đánh thuyền ngoài khơi vừa phá làng trên bờ, chàng trai đã tự xẻ đôi thân mình: một nửa ra khơi, một nửa ở lại giữ làng. Nửa ở lại chỉ còn một chân, và dấu chân ấy in vào đá, nơi dân làng lập đền thờ. Ít ai biết rằng, theo truyền thuyết, chính dãy Trường Lệ là nấm mộ của mẹ thần.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/video/vi-sao-vi-than-giu-bien-sam-son-chi-co-mot-chan-309866.htm