Tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là linh hồn của dân tộc, là sợi dây nối mỗi người Việt, dù ở đâu, với cội nguồn văn hóa. Đó là thông điệp được nhiều nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ gửi gắm tại ngày hội Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam, được tổ chức ngày 20-11, tại Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).