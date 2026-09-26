Vì sao VH-92A Patriot được chọn làm trực thăng Marine One của tổng thống Mỹ?

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bước lên chiếc trực thăng VH-92A tại Nhà Trắng ngày 24/9, nhiều người lần đầu chú ý đến mẫu máy bay đặc biệt này.

Đây là thế hệ trực thăng mới được Mỹ phát triển cho nhiệm vụ vận chuyển Tổng thống, Phó Tổng thống và các quan chức cấp cao.

VH-92A Patriot do Sikorsky, công ty thuộc tập đoàn Lockheed Martin, chế tạo. Mẫu máy bay này được phát triển dựa trên trực thăng dân dụng S-92 đã được Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) chứng nhận.

Tuy nhiên, VH-92A được tích hợp hệ thống liên lạc nhiệm vụ và khoang nội thất dành riêng cho nhiệm vụ tổng thống.

Mỹ lựa chọn Sikorsky phát triển VH-92A vào năm 2014 trong chương trình thay thế 2 dòng trực thăng tổng thống cũ là VH-3D và VH-60N.

Những máy bay này đã phục vụ nhiều thập niên, vượt xa thời hạn khai thác ban đầu khoảng 20 năm và phải trải qua các đợt đại tu để tiếp tục hoạt động.

Điểm đáng chú ý của VH-92A nằm ở cách Mỹ phát triển nó. Thay vì thiết kế một trực thăng hoàn toàn mới, Washington sử dụng nền tảng S-92 đã được chứng nhận rồi tích hợp các hệ thống theo yêu cầu của chính phủ.

Cách làm này giúp giảm rủi ro phát triển và tận dụng nền tảng đã có kinh nghiệm khai thác thực tế.

VH-92A sử dụng 2 động cơ turbine khí General Electric CT7-8A6, có trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 12,6 tấn. Máy bay có thể chở 2 phi công, nhân viên vận hành hệ thống liên lạc, kỹ thuật viên và tối đa 14 hành khách theo cấu hình được Hải quân Mỹ công bố.

Thủy quân lục chiến Mỹ tuyên bố VH-92A đạt năng lực hoạt động ban đầu vào tháng 12/2021.

Đến tháng 8/2024, chiếc thứ 23 và cũng là chiếc cuối cùng trong chương trình được bàn giao. Tổng cộng có 21 chiếc dành cho hoạt động và 2 chiếc thử nghiệm.

Tên gọi "Marine One" không phải tên riêng của VH-92A. Đây là định danh được sử dụng cho bất kỳ trực thăng nào của Thủy quân lục chiến Mỹ đang chở Tổng thống.

VH-92A vì vậy là nền tảng mới của Marine One, chứ không phải mọi Marine One đều là VH-92A.