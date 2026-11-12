Vì sao vé concert Việt lên tới 50 triệu đồng, cao hơn cả BigBang

Thị trường concert Việt Nam trở nên sôi động trong những tháng cuối năm với khoảng 20 chương trình được tổ chức. Giá vé có sự phân hóa đáng kể, từ những đêm nhạc có hạng vé cao nhất khoảng 3,5 triệu đồng đến các concert chạm ngưỡng 12 triệu đồng. Đáng chú ý, Tinh hà “say hi” đưa ra hạng vé đặc biệt lên tới 50 triệu đồng.

Giá vé concert Việt lên tới 50 triệu đồng

Ở nhóm concert cá nhân, HIEUTHUHAI, Phùng Khánh Linh và Tùng Dương đều có hạng vé cao nhất lên tới 12 triệu đồng. Tinh hà "say hi" là trường hợp đặc biệt khi đưa ra hạng vé President Lounge với mức giá 50 triệu đồng. Tuy nhiên, đây là hạng vé giới hạn, chỉ có 40 suất, đi kèm một số quyền lợi riêng.

Trong khi đó, concert của Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi hay Quốc Thiên có mức giá dễ tiếp cận hơn. Hạng vé cao nhất tại các chương trình này dao động khoảng 3,5-6 triệu đồng.

Các nghệ sĩ tổng duyệt cho concert Tinh hà "say hi" diễn ra ngày 14-15/11 tại VEC, Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: BTC.

Dù nhiều concert nhanh chóng bán hết vé, thị trường vẫn ghi nhận những chương trình chưa đạt tỷ lệ tiêu thụ như kỳ vọng. Trong số này có concert của 365, Bức Tường và đêm nhạc quy tụ Super Junior Hee Chul, Lee Teuk, Chan Yeol (EXO) cùng NCT Dream tại TP.HCM.

Điểm đáng chú ý khác là giá vé một số concert năm nay có xu hướng tăng nhẹ so với khoảng 1-2 năm trước. Chẳng hạn, Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 có hạng vé cao nhất 10 triệu đồng, tăng 2 triệu đồng so với mức 8 triệu đồng tại chuỗi concert mùa đầu tiên diễn ra trong giai đoạn 2024-2025. Trong khi đó, Tinh hà "say hi" giữ nguyên mức giá phổ thông cao nhất 10 triệu đồng, tương đương concert Anh trai "say hi".

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Nguyễn Thị Kim Ngân - CEO của Công ty Cổ phần Cresta, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và phát triển CTicket (phân phối vé concert BigBang, Mỹ Tâm, Tùng Dương) nhận định giá vé concert năm nay có sự điều chỉnh nhẹ theo đà phát triển của thị trường giải trí, nhưng nằm trong mức kiểm soát hợp lý và không có sự tăng giá đột biến.

Lấy mốc năm 2023, hạng vé cao nhất của một world tour quốc tế tại sân Mỹ Đình là khoảng 9,8 triệu đồng. Năm nay, với BigBang, mức cao nhất là 10,5 triệu đồng, tức chỉ tăng khoảng 7% sau 3 năm, dù đây là tour kỷ niệm 20 năm với quy mô sân khấu lớn hơn.

Điểm đáng chú ý hiện nay là cấu trúc giá vé được thiết kế đa tầng hơn nhằm phục vụ đa dạng đối tượng khán giả. Ví dụ, concert BigBang mở rộng tới 10 hạng vé, bắt đầu từ 1 triệu đồng (ngang mức vé phổ thông của các sự kiện trong nước), giúp người hâm mộ ở nhiều mức chi tiêu khác nhau đều có cơ hội tiếp cận. Riêng với thị trường nội địa, các concert của nghệ sĩ hạng A hiện duy trì ổn định ở mức 1,5-5 triệu đồng.

Bà chỉ ra việc thiết lập mặt bằng giá xuất phát từ 3 yếu tố cốt lõi trong công tác tổ chức và nhu cầu thị trường:

Tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế: Một sự kiện thuộc World Tour bắt buộc phải đáp ứng 100% quy chuẩn từ BTC gốc về sân khấu, âm thanh, ánh sáng, hệ thống màn hình LED đến quy trình an ninh, vận hành. Việc đảm bảo chất lượng trải nghiệm của khán giả Việt Nam tương đương hoàn toàn với các điểm dừng chân khác trên thế giới khiến chi phí sản xuất tại chỗ hầu như không thể cắt giảm.

Hình ảnh 3 thành viên BigBang trong concert tại Hà Nội.

Chi phí vận hành quy mô lớn: Các khoản chi phí tính bằng ngoại tệ, nhân sự chuyên gia quốc tế và chi phí vận hành tại hạ tầng sân vận động đều biến động theo thời giá.

Nhu cầu trải nghiệm cao cấp: Khán giả Việt Nam ngày càng sẵn sàng chi trả cho những trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao và các hạng vé cao chính là sự đáp ứng trực tiếp cho nhu cầu này.

Trong bối cảnh đó, với một concert quy mô lớn, nền tảng bán vé là hạ tầng đứng sau trải nghiệm của hàng chục nghìn khán giả, chứ không đơn thuần là nơi giao dịch. Khi số người truy cập gấp nhiều lần số vé phát hành, bài toán đặt ra là làm sao để vé đến đúng tay người hâm mộ thật.

Điều gì khiến fan quyết định chi tiền?

Trước câu hỏi tốc độ bán vé của một concert phụ thuộc vào yếu tố nào, bà Kim Ngân cho biết: “Yếu tố cốt lõi vẫn là sức hút của nghệ sĩ và chiến lược bán vé của ban tổ chức, gồm cơ cấu giá, thời điểm mở bán, các đợt presale và cách truyền thông. Vai trò của nền tảng là chuyển nhu cầu đó thành giao dịch một cách trọn vẹn. Khi sức cầu lớn, mỗi phút hệ thống gián đoạn là một phút khán giả mất kiên nhẫn và thị trường chợ đen có thêm cơ hội. Một nền tảng ổn định, minh bạch giúp ban tổ chức hiện thực hóa đúng sức hút của nghệ sĩ. Dữ liệu mua vé được ghi nhận đầy đủ còn giúp BTC điều chỉnh chiến lược cho những đợt bán và những show tiếp theo”.

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai cháy vé ngay khi mở bán. Ảnh: BTC.

Về việc nhiều concert cháy vé, nhưng cũng có những sự kiện đang tiêu thụ chậm, bà Kim Nhận định: Không nên đặt hai câu chuyện này đối lập nhau. Năm nay, nhiều concert của nghệ sĩ Việt cũng bán hết vé chỉ trong vài chục phút, cho thấy khán giả trong nước rất ủng hộ âm nhạc Việt. Mỗi chương trình có tệp khán giả và chiến lược tiếp cận khán giả riêng.

“Với các concert hot hiện nay, việc bán lại vé giá cao là thách thức chung của thị trường biểu diễn trên thế giới. Đó cũng là lý do CTicket đầu tư vào các lớp xác thực membership, xác thực fan, ưu tiên khán giả trong nước và xác thực thanh toán, nhằm thu hẹp dư địa cho phe vé ngay từ khâu phát hành. Chúng tôi cũng khuyến cáo khán giả chỉ mua vé qua kênh chính thức để được đảm bảo quyền lợi đầy đủ nhất”, bà nói.

Trong khi đó, chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh cho rằng cùng một nghệ sĩ, một mức giá, nhưng bán vào 2 thời điểm khác nhau có thể là 2 câu chuyện hoàn toàn khác. Nghệ sĩ vừa có sản phẩm âm nhạc thành công, khoảnh khắc viral, tham gia show hot, xuất hiện liên tục trước công chúng, hoặc đang ở đúng một giai đoạn khán giả có nhu cầu gặp họ, concert sẽ được hưởng lợi rất mạnh.

Chưa kể, thị trường bây giờ đã thay đổi, khán giả Việt xem setlist có gì, sân khấu ra sao, venue thế nào, vị trí từng hạng vé, những người khác mua vé chưa, concert trước của đơn vị tổ chức vận hành thế nào...

“Giá vé cũng vậy. Tôi không nghĩ có công thức ‘giá càng rẻ, càng bán nhanh’. Khán giả sẵn sàng trả rất cao nếu họ cảm thấy giá trị của trải nghiệm lớn hơn số tiền phải bỏ ra. Và ngược lại, một concert vài trăm nghìn nhưng họ không thấy có lý do để đi, vẫn có thể bán chậm”, chuyên gia nói.

Cuối cùng, uy tín của bên tổ chức cũng quan trọng. Một đơn vị đã làm tốt nhiều concert trước đó sẽ có lợi thế rất lớn ở lần mở bán tiếp theo.