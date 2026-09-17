Vì sao vai diễn của Vân Dung trong 'Mùa Hè Năm Ấy' lại bị phản ứng gay gắt?

Bộ phim Mùa hè năm ấy hiện đang lên sóng, danh hài Vân Dung đóng vai bà Ngọc - người mẹ của Phương - xuyên suốt cả hai giai đoạn. Vào thời điểm bế tắc nhất, bà Ngọc phải chạy đôn chạy đáo vay mượn khắp nơi để lo chi phí chữa bệnh ung thư cho chồng. Lúc ấy, nhà của Khánh - bạn học Phương - đã liên tục chìa tay ra giúp đỡ gia đình bà.

Không những vậy, Khánh vì lo cho tương lai của Phương sẽ bị ảnh hưởng nên đứng ra nhận hết tội, chấp nhận đi tù khiến bản thân và gia đình lâm cảnh bi đát. Vậy mà bà Ngọc nhiều lần gặp Khánh nói thẳng gia đình không còn nợ nần gì gia đình Khánh và yêu cầu Khánh không gặp gỡ con gái mình nữa.

Vân Dung trong "Mùa hè năm ấy". Ảnh: VTV

Bà nghĩ rằng điều kiện sống của hai nhà lúc này đã hoàn toàn khác biệt và chẳng muốn Khánh cản trở con đường tương lai tươi sáng của Phương. Trái ngược hẳn với thái độ cạn tình với Khánh, bà Ngọc lại đồn đả đón tiếp Tùng chỉ bởi người này có điều kiện kinh tế và địa vị cao trong xã hội.

Một số bình luận từ khán giả:

“Diễn xuất của nghệ sĩ Vân Dung đã lột tả con người thực dụng đáng sợ của nhân vật bà Ngọc. Cũng vì vậy mà nhân vật này bị khán giả phản ứng dữ dội. Cùng với đó, khán giả dành lời khen ngợi cho diễn xuất của Vân Dung.”

“Sao lại khắc họa mẹ Ngọc xấu tính đến thế chứ. Hay bà ấy bị chứng mất trí nhớ vậy. Bây giờ mới hiểu nguyên do Khánh thay đổi tính nết đến mức không thể cảm thông nổi; Xem trọn bộ 'Hướng dương ngược nắng' mới thấy cô hóa thân vào người mẹ tồi hoặc xảo quyệt chuẩn không cần chỉnh; Đa phần các người mẹ sống giống Bà Ngọc nhưng ngoài đời không ai chịu thừa nhận, thực tế cuộc sống còn giả tạo hơn cả trong phim; Nhân vật mẹ vợ này đúng là cơn ác mộng của bất kỳ người con rể nào trên đời, vừa điêu ngoa mà bản tính lại hẹp hòi.”

“Bái phục sự thơn thớt nói cười và những lời nói ngọt ngào nhưng lạnh lùng sắc lem của mẹ Ngọc như cứa vào tim Khánh; Bạc tình, bạc nghĩa, vô ơn, qua cầu rút ván đối với người đã giúp mình trong khó khăn; Thích nhất ánh mắt và khóe miệng khi chị diễn bà Ngọc, tráo trở, thủ đoạn, mưu mô, thâm hiểm; Chị Vân Dung diễn vai này đỉnh; Nay ghét bà Ngọc, thảo mai dễ sợ..."

Vân Dung có thêm 1 vai diễn ấn tượng. Ảnh: FBNV

Trên trang Fanpage chính thức sở hữu hơn 1 triệu lượt theo dõi, nữ nghệ sĩ Vân Dung vừa lên tiếng phân trần cho nhân vật mình đảm nhận trước làn sóng gạch đá từ dư luận. "Bà Ngọc thương con, thương gia đình, thương cả những đứa trẻ xung quanh mình. Nhưng cái khổ của các bà mẹ là trái tim lúc nào cũng đi trước cái đầu vài bước. Xem xong đừng trách bà Ngọc vội. Tội nghiệp em! Em chỉ đang làm mẹ thôi mà", danh hài bộc bạch.

“Mùa hè năm ấy” xoay quanh nhóm bạn Khánh, Hoàng, Phương, Ly và Tùng. Giữa những trò nghịch ngợm, giận hờn và rung động đầu đời, tình bạn của họ bị thử thách khi gia đình Phương gặp biến cố. Khánh trở thành chỗ dựa âm thầm của Phương, nhưng sự xuất hiện của Tùng khiến những cảm xúc chưa kịp gọi tên càng thêm rối. Sau 10 năm, họ gặp lại khi mỗi người đã ở một hoàn cảnh và lựa chọn riêng.

Mùa hè năm ấy đánh dấu sự kết hợp đầu tiên giữa hai mẹ con nghệ sĩ Vân Dung - Long Vũ.