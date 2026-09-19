Vì sao V (BTS) sở hữu gương mặt khó trộn lẫn giữa dàn mỹ nam Kpop?

V (BTS) không sở hữu một gương mặt chỉ đi theo một kiểu đẹp. Những đường nét sắc như xương hàm góc cạnh hay sống mũi cao lại xuất hiện cùng đôi má bầu bĩnh và đôi mắt một mí lớn.

Sự tương phản này tạo cho nam thần tượng diện mạo vừa có nét mạnh mẽ, vừa giữ được cảm giác mềm mại. Đây cũng là lý do hình ảnh của V thường tạo hiệu ứng khác nhau tùy góc chụp và cách tạo hình.

Một đặc điểm khác được chú ý là sống mũi của anh bắt đầu khá cao, gần khu vực giữa hai lông mày. Khi kết hợp với phần hàm rõ nét, đường nét khuôn mặt trở nên nổi bật ngay cả khi không cần đến kiểu trang điểm quá cầu kỳ.

Không ít hình ảnh đời thường của V do người hâm mộ chia sẻ trên mạng xã hội thậm chí từng khiến người xem đặt câu hỏi liệu đó có phải hình ảnh được tạo bằng AI hay không.

Không chỉ người hâm mộ, diện mạo của V còn từng được các chuyên gia thẩm mỹ phân tích dưới góc độ tỷ lệ khuôn mặt.

Tiến sĩ Motokuni Kida, Giám đốc BIANCA CLINIC tại Nhật Bản, nhận định nam thần tượng có đường E-line nổi bật. Góc tạo bởi mũi và môi được cho là nằm trong khoảng 90 đến 105 độ.

Theo phân tích được dẫn lại, nếu muốn tái tạo những đường nét tương tự bằng các phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ, chi phí có thể lên tới khoảng 40 triệu won, tương đương hơn 700 triệu đồng, và có thể cần nhiều can thiệp khác nhau.

Điều đáng chú ý là sức hút của V không chỉ đến từ một bộ phận riêng lẻ. Các đường nét khi đặt cạnh nhau tạo thành tổng thể cân đối, trong đó phần xương và những chi tiết mềm mại cùng tồn tại.

Bên cạnh phân tích về thẩm mỹ, một số đặc điểm trên gương mặt V còn được diễn giải theo nhân tướng học.

Chuyên gia nghiên cứu hành vi Alan Stevens của Australia từng đưa ra những nhận định liên quan đến đặc điểm khuôn mặt và tính cách. Đây là cách diễn giải theo nhân tướng học, không phải kết luận khoa học về khả năng hay vận mệnh của một cá nhân.

Theo cách lý giải này, khuôn mặt của V có một số đặc điểm được gắn với sự tự tin, khả năng giao tiếp và sức hút cá nhân.

Khoảng cách tương đối rộng giữa mắt và chân mày được Alan Stevens liên hệ với xu hướng coi trọng không gian cá nhân.

V là người hoạt động trong môi trường thường xuyên phải giao tiếp với công chúng, nhưng theo cách diễn giải này, đặc điểm trên lại được gắn với khả năng duy trì một khoảng cách nhất định trong các mối quan hệ.

Đây cũng là một trong những chi tiết góp phần tạo nên vẻ ngoài đặc trưng của nam thần tượng khi nhìn trực diện.

Nếu xương hàm và sống mũi tạo nên phần sắc nét, đôi mắt lại giúp diện mạo của V trở nên mềm hơn.

Đôi mắt sẫm màu, có độ sâu và kết hợp với nếp mí mỏng được nhân tướng học diễn giải theo nhiều hướng khác nhau. Trong đó, mí mắt mỏng thường được liên hệ với kiểu người thiên về hành động và quyết đoán.

Khoảng cách giữa hai mắt cũng được cho là tạo cảm giác cởi mở. Theo cách lý giải này, đặc điểm ấy gắn với góc nhìn rộng và sự bao dung trong giao tiếp.

Những diễn giải này chủ yếu mang tính tham khảo theo quan niệm nhân tướng học, không thể dùng để xác định tính cách hay tương lai của một người.

Không chỉ các đường nét lớn, những chi tiết nhỏ trên khuôn mặt cũng được đưa vào các phân tích về diện mạo của V.

Nhân trung dài được gắn với sự tinh tế và khiếu hài hước. Trong khi đó, đôi môi đầy đặn thường được nhân tướng học liên hệ với sự ấm áp và tính cách rộng lượng.

Khi kết hợp với đôi mắt có chiều sâu, những đặc điểm này khiến biểu cảm của V có thể chuyển đổi khá linh hoạt. Anh có thể tạo cảm giác lạnh lùng, sắc sảo trong những bộ ảnh thời trang nhưng lại trở nên trẻ trung, gần gũi ở những khoảnh khắc đời thường.

Sức hút của V vì thế không chỉ nằm ở việc anh sở hữu những đường nét thường được đánh giá cao về mặt thẩm mỹ. Cách gương mặt thay đổi theo góc chụp, biểu cảm và phong cách cũng giúp nam thần tượng duy trì hình ảnh đa dạng trong nhiều năm hoạt động.

V từng liên tục xuất hiện ở vị trí cao trong các bảng bình chọn nhan sắc dành cho nam giới. Năm 2026, anh cũng được xếp vào Top 7 Forbes Korea Power Celebrity.

Những phân tích về tỷ lệ khuôn mặt hay nhân tướng học có thể tạo thêm nhiều cách lý giải cho sức hút ngoại hình của V, nhưng điều dễ nhận thấy hơn là diện mạo ấy đã trở thành một phần quen thuộc trong hình ảnh của nam thần tượng.

Ảnh: Instagram, X