Vì sao UBND xã Triệu Việt Vương vẫn chưa có phản hồi về sản phẩm SARO?

Ngày 8/9 vừa qua, Báo Sức khỏe và Đời sống có Công văn số 400/SKĐS-TCHCTS gửi UBND xã Triệu Việt Vương (tỉnh Hưng Yên), đề nghị phối hợp xác minh, cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm tẩy đa năng SARO. Tuy nhiên, đến nay, sau hơn một tháng, Báo vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ địa phương.

Ngày 12/10, khi phóng viên liên hệ hỏi về tiến độ xử lý, bà Thủy - Trưởng phòng Kinh tế xã Triệu Việt Vương cho biết: “Chị đang làm”.

Trước đó, bà Thủy cũng thông tin, hiện xã vẫn chưa làm việc xong với Công ty CP Công nghệ Xanh Baliogo, nên chưa có thông tin trả lời cho Báo.

Nhiều khách hàng nhận xét sản phẩm Tẩy đa năng SARO mùi rất khó chịu và gây bỏng rát da. Ảnh chụp màn hình ngày 30/9.

Theo nội dung công văn, Báo Sức khỏe và Đời sống đề nghị UBND xã Triệu Việt Vương phối hợp xác minh một số nội dung liên quan đến sản phẩm tẩy đa năng SARO do Công ty CP Công nghệ Xanh Baliogo, có địa chỉ tại thôn An Dã, xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên, sản xuất.

Việc cung cấp thông tin nhằm làm rõ những vấn đề được phản ánh, đồng thời giúp cơ quan báo chí có cơ sở thông tin khách quan, đầy đủ đến bạn đọc về sản phẩm đang được lưu hành trên thị trường.

Bên cạnh đó, ngày 2-3/10, Báo Sức khỏe và Đời sống đã đăng tải hai bài viết trên Báo điện tử Báo Sức khỏe và Đời sống (suckhoedoisong.vn): "Người dùng sản phẩm tẩy đa năng SARO bỏng da, khó chịu ở đường hô hấp" và "Vì sao tẩy đa năng SARO khiến người dùng gặp khó chịu ở đường thở?". Nội dung phản ánh những trải nghiệm trong quá trình sử dụng sản phẩm và các dấu hiệu bất thường được ghi nhận, cùng những lý giải của chuyên gia về nguyên nhân khiến sản phẩm có thể gây bỏng da và khó chịu đường hô hấp.

Tẩy đa năng SARO đang được bán trên sàn thương mại điện tử Shopee. Ảnh chụp màn hình ngày 13/10.

Những thông tin này đặt ra yêu cầu cần xác minh thành phần, đặc tính của sản phẩm, tính đầy đủ của hướng dẫn sử dụng và cảnh báo an toàn, cũng như làm rõ nguyên nhân của các phản ánh từ người sử dụng. Các vấn đề trên cần được đánh giá trên cơ sở hồ sơ, tài liệu chuyên môn và kết quả kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục đề nghị UBND xã Triệu Việt Vương phản hồi các nội dung tại Công văn số 400/SKĐS-TCHCTS ngày 8/9/2026. Báo sẽ tiếp tục thông tin khi nhận được phản hồi chính thức từ UBND xã Triệu Việt Vương và các cơ quan chức năng liên quan.