Vì sao tỷ phú Jeff Bezos yêu cầu nhân viên đọc 6 trang ghi nhớ trước cuộc họp?

Jeff Bezos, người sáng lập Amazon, chụp ảnh tại Seattle. Ảnh: The New York Times

Dùng slide từ lâu đã trở thành công cụ quen thuộc trong môi trường doanh nghiệp. Một bài thuyết trình có thể nhanh chóng tóm tắt dữ liệu, đưa ra các biểu đồ và giúp người trình bày dẫn dắt cuộc họp.

Tuy nhiên, nhà sáng lập Amazon, tỷ phú Jeff Bezos từng cho biết các lãnh đạo công ty không sử dụng PowerPoint hay những hình thức thuyết trình dựa trên slide, theo CNBC.

Thay vào đó, nhân viên Amazon được yêu cầu xây dựng những bản ghi nhớ dạng tường thuật, thường dài khoảng 6 trang, để trình bày vấn đề một cách đầy đủ và có hệ thống.

Điều đặc biệt là ngay khi cuộc họp bắt đầu, mọi người cùng dành thời gian đọc bản ghi nhớ trong im lặng.

Jeff Bezos từng ví khoảng thời gian này như một “buổi tự học”, nơi các thành viên trong cuộc họp cùng đọc và tìm hiểu vấn đề trước khi bắt đầu trao đổi.

Theo ông, việc dành thời gian đọc tài liệu trước khi thảo luận là cần thiết bởi các lãnh đạo Amazon vốn có lịch làm việc dày đặc. Nếu không có khoảng thời gian này, họ có thể bước vào cuộc họp mà chưa thực sự hiểu vấn đề đang được đưa ra.

Cách làm này cũng phản ánh một triết lý quản trị được Amazon duy trì trong nhiều năm: việc viết buộc con người phải suy nghĩ rõ ràng hơn.

Một số nhân viên cho rằng bản ghi nhớ khoảng 6 trang có thể được hoàn thành trong vài ngày, thậm chí vài giờ. Tuy nhiên, Bezos cho biết, những bản ghi nhớ chất lượng cao có thể cần nhiều tuần để hoàn thiện.

Theo ông, một bản ghi nhớ tốt thường trải qua nhiều lần viết và chỉnh sửa. Người viết có thể chia sẻ bản thảo với đồng nghiệp để nhận góp ý, tạm gác tài liệu trong vài ngày rồi quay lại chỉnh sửa với một góc nhìn mới.

Jeff Bezos rời vị trí Giám đốc điều hành Amazon vào năm 2021, nhưng đến nay văn hóa viết, sử dụng bản tường thuật 6 trang vẫn còn.

Tuy nhiên, cách áp dụng hiện tại linh hoạt hơn, không phải mọi cuộc họp đều bắt buộc phải có một bản ghi nhớ đúng 6 trang. Những tài liệu dạng này chủ yếu được sử dụng cho các vấn đề quan trọng, cần nhiều phân tích và thảo luận.