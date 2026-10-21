Vì sao tỷ phú Elon Musk muốn sáp nhập SpaceX và Tesla?

Ông Elon Musk cho biết Tesla và SpaceX đã thành lập các ủy ban đặc biệt để thảo luận về khả năng hợp nhất. Theo ông, việc kết hợp nguồn lực sẽ tạo điều kiện phát triển AI, thiết kế chip, robot và hạ tầng điện toán, bao gồm các trung tâm dữ liệu ngoài không gian.

Xây dựng hệ sinh thái công nghệ thống nhất

Dù Tesla và SpaceX từng hoạt động trong những lĩnh vực tương đối độc lập, ranh giới giữa 2 công ty ngày càng thu hẹp khi ông Musk mở rộng sang AI, robot, sản xuất tiên tiến và truyền thông vệ tinh. Việc sáp nhập có thể giúp đơn giản hóa quá trình ra quyết định, đồng thời tạo sự linh hoạt trong phân bổ vốn, nhân lực và hạ tầng giữa các dự án.

Ông Elon Musk cho biết Tesla và SpaceX đã thành lập các ủy ban đặc biệt để thảo luận về khả năng hợp nhất. Quá trình này sẽ củng cố quyền kiểm soát khi hiện sở hữu gần 20% cổ phần Tesla và nắm quyền kiểm soát biểu quyết tại SpaceX của vị tỷ phú này.

CEO Elon Musk cũng có thể củng cố quyền kiểm soát khi hiện sở hữu gần 20% cổ phần Tesla và nắm quyền kiểm soát biểu quyết tại SpaceX. Nếu thương vụ thành công, cổ đông Tesla sẽ được tiếp cận hoạt động internet vệ tinh Starlink và dịch vụ phóng tên lửa của SpaceX.

Ngược lại, nhà đầu tư SpaceX sẽ có lợi ích tại các mảng ôtô, lưu trữ năng lượng, xe tự hành và robot của Tesla. Tuy nhiên, giới hoài nghi cho rằng việc hợp nhất cũng khiến nhà đầu tư phải đối mặt với nhiều rủi ro công nghệ, pháp lý và vận hành hơn.

Những cơ hội hợp tác giữa Tesla và SpaceX

Một tập đoàn thống nhất có thể tận dụng vệ tinh Starlink để cung cấp kết nối cho robotaxi, hệ thống tự hành và robot hình người Optimus. Trong khi đó, công nghệ pin và lưu trữ năng lượng của Tesla có thể đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của SpaceX, đặc biệt đối với các trung tâm dữ liệu.

Hai công ty đã công bố dự án Terafab, hướng đến sản xuất chip tiên tiến phục vụ xe tự hành, robot Optimus và hạ tầng AI của SpaceX. Ông Musk kỳ vọng dự án bắt đầu sản xuất hàng loạt vào cuối năm 2028.

Hai công ty đã công bố dự án Terafab, hướng đến sản xuất chip tiên tiến phục vụ xe tự hành, robot Optimus và hạ tầng AI của SpaceX. Ông Musk kỳ vọng dự án bắt đầu sản xuất hàng loạt vào cuối năm 2028.

Kinh nghiệm tự động hóa nhà máy của Tesla cũng có thể hỗ trợ SpaceX mở rộng sản xuất tên lửa Starship. Ngoài ra, việc hợp nhất có thể giúp hai doanh nghiệp phối hợp tốt hơn trong bảo đảm nguồn cung pin, bán dẫn, linh kiện điện tử và phần cứng vệ tinh.

Thách thức địa chính trị và quản trị khi Tesla và SpaceX hợp nhất

Rào cản lớn của thương vụ nằm ở địa chính trị và quy định pháp lý. SpaceX là nhà thầu quan trọng của quân đội Mỹ, các cơ quan tình báo và NASA, trong khi Tesla phụ thuộc đáng kể vào nhà máy Thượng Hải tại Trung Quốc.

SpaceX là nhà thầu quan trọng của quân đội Mỹ, các cơ quan tình báo và NASA, trong khi Tesla phụ thuộc đáng kể vào nhà máy Thượng Hải tại Trung Quốc. Thương vụ cần giải quyết các vấn đề về quyền biểu quyết, xung đột lợi ích và phân bổ vốn.

Việc kết hợp hai doanh nghiệp có thể khiến tập đoàn mới chịu sự giám sát chặt chẽ hơn từ cơ quan an ninh và quản lý Mỹ, đồng thời thu hút sự chú ý từ Bắc Kinh.

Thương vụ cần giải quyết các vấn đề về quyền biểu quyết, xung đột lợi ích và phân bổ vốn. Nhà đầu tư cũng phải được thuyết phục rằng việc hợp nhất tạo ra giá trị lớn hơn so với duy trì hai công ty độc lập.

Việc sáp nhập Tesla và SpaceX khiến thành công của tập đoàn mới phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng điều phối và thực hiện đồng thời các tham vọng công nghệ của ông Elon Musk.

Các dự án như Starship, robotaxi, robot hình người và trung tâm dữ liệu AI đều đòi hỏi chi phí lớn, đi kèm thách thức kỹ thuật đáng kể. Sáp nhập không loại bỏ những rủi ro này mà chỉ tập hợp chúng dưới một mái nhà, khiến khả năng điều phối và thực thi chiến lược trở thành yếu tố quyết định thành công.