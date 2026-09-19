Vì sao tuyển Việt Nam gạch tên cả Tiến Linh lẫn Tuấn Hải?

Sau ASEAN Cup 2026, FIFA ASEAN Cup 2026 là giải thứ hai liên tiếp cả Nguyễn Tiến Linh lẫn Phạm Tuấn Hải vắng mặt ở tuyển Việt Nam. Tiến Linh còn đang từng bước lấy lại phong độ sau chuỗi 14 trận liên tiếp không ghi bàn ở V.League. Trong khi đó, Tuấn Hải chỉ ghi 1 bàn và không kiến tạo ở 14 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường.

Khi cả hai không còn là chính mình, tuyển Việt Nam vẫn có thể yên tâm vì có hai tiền đạo chất lượng khác là Nguyễn Xuân Son và Lee Williams Minh Hoàng.

Ai đá chính ở vị trí trung phong?

HLV Kim Sang-sik thường sử dụng sơ đồ 3-4-3, hệ thống chỉ có một tiền đạo cắm và vị trí này khó thoát khỏi tay Xuân Son. Trong các số 9 cùng tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026, ngôi sao sinh năm 1997 giàu kinh nghiệm nhất, hiểu các "Chiến binh sao vàng" nhất và có phong độ cao nhất.

Xuân Son vừa cùng Nguyễn Đình Bắc chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 với 5 bàn. Trở lại giải quốc nội, số 14 của CLB Nam Định tiếp tục săn bàn khi ấn định thắng lợi 4-0 trước HAGL tối 6/9 tại vòng 1 V.League.

Xuân Son đang là trung phong số một của tuyển Việt Nam, về cả phong độ lẫn kinh nghiệm. Ảnh: Việt Linh.

Anh lần đầu ra sân trong màu áo tuyển Việt Nam từ tháng 12/2024. Sau 17 trận trong gần hai năm, cựu cầu thủ CLB Đà Nẵng thể hiện hiệu suất làm bàn ấn tượng với 16 pha lập công và 3 kiến tạo, giúp các "Chiến binh sao vàng" hai lần liên tiếp vô địch ASEAN Cup.

Từ trước đến nay, chỉ cần không chấn thương, Xuân Son mặc định được đá chính. Anh đã chơi tốt mọi giải trong màu áo tuyển Việt Nam. Vị thế của sao nhập tịch Brazil khiến HLV Kim gần như không thể để anh ngồi dự bị.

Đất diễn của Minh Hoàng ở đâu?

HLV Kim triệu tập Minh Hoàng ngay sau khi Việt kiều Anh nhận quốc tịch Việt Nam và đủ điều kiện khoác áo tuyển Việt Nam. Trong mùa đầu chơi bóng tại quê mẹ, Minh Hoàng ghi 9 bàn và có 2 kiến tạo, cho thấy khả năng hòa nhập tốt với môi trường mới.

HLV trưởng CLB Công an TP.HCM, Lê Huỳnh Đức, nhận xét cầu thủ từng ăn tập ở học viện Blackburn Rovers là mẫu tiền đạo di chuyển thông minh, càn lướt, làm tường và gây áp lực tốt. Số 66 thường chơi năng nổ và tích cực di chuyển. Thể hình cũng là điểm mạnh ấn tượng của Minh Hoàng khi anh cao tới 1,9 m.

Minh Hoàng đang là "viên ngọc quý" của bóng đá Việt Nam. Ảnh: VPF.

Song, tất cả có lẽ chưa đủ để tiền đạo sinh năm 2007 chen chân vào vị trí vốn đã quá vững chắc của Xuân Son. HLV Kim nhiều khả năng chỉ sử dụng Minh Hoàng ở vai trò dự bị và suất đá chính vẫn thuộc về người đàn anh mang áo số 12. Song, với chàng trai Việt kiều Anh, việc đóng vai kép phụ không tệ.

Minh Hoàng mới 19 tuổi và là tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Việt Nam. FIFA ASEAN Cup 2026 có thể trở thành sân chơi để anh tích lũy kinh nghiệm và học hỏi từ các đàn anh cũng như thích nghi với lối chơi của ông Kim, với đồng đội mới, thay vì là giải đấu để Minh Hoàng lập tức cạnh tranh vị trí chính thức.

Trung phong thuộc biên chế Thể Công - Viettel còn nhiều thời gian để phát triển, còn cả tương lai rộng mở phía trước và có thể trở thành "của để dành" cho tương lai của cả tuyển quốc gia lẫn U23 Việt Nam.

Đình Bắc mang tới cảm giác không thật sự thoải mái khi đá cao nhất hàng công. Ảnh: Anh Tiến.

Vị trí của Nguyễn Đình Bắc được cố định

Sự xuất hiện của Lee Williams Minh Hoàng ở tuyển Việt Nam coi như đã đã giúp ông Kim hoàn thiện bộ khung hàng công. Trước đó, trên hành trình vô địch ASEAN Cup 2026, khi muốn xoay tua đội hình để đáp ứng mật độ dày đặc của giải, HLV Kim từng để Xuân Son dự bị và xếp Đình Bắc đá cắm. Nhưng giờ thì vị trí đá cắm đã có thêm Minh Hoàng, tuyển Việt Nam có thể yên tâm trả Đình Bắc về biên trái, vị trí phù hợp nhất với tốc độ và khả năng tạo đột biến của anh.

Việc Đình Bắc được trả về biên trái cũng củng cố các vị trí hộ công của tuyển Việt Nam. Ngoài Đình Bắc, khu vực này đang có Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc và Nguyễn Hai Long. Họ đều là những nhân sự đặc biệt chất lượng, đang đạt phong độ cao.

Rõ ràng, sự xuất hiện của hàng loạt cầu thủ Việt kiều đang khiến các tuyến của tuyển Việt Nam trở nên "chật chội" hơn nhiều. Số lượng nhân sự lớn, chất lượng nhân sự cao, đa dạng và phù hợp với nhiều kiểu chơi khác nhau. Trong bối cảnh ấy, sự vắng mặt của những ngôi sao như Tiến Linh hay Tuấn Hải trở nên dễ hiểu hơn. Họ có thừa đẳng cấp và đều từng là ngôi sao của tuyển Việt Nam trong quá khứ. Thiếu họ là tiếc nuối, nhưng điều đó không đồng nghĩa tuyển Việt Nam yếu đi.

Sự vắng mặt của họ thực ra cho thấy đội tuyển đang mạnh hơn, và có lẽ còn mạnh thêm nữa tại FIFA ASEAN Cup tới.

HLV Kim nói gì khi gặp 'Thái Lan A' ở FIFA ASEAN Cup? Chia sẻ với truyền thông, ông Kim Sang-sik tự tin khi hướng tới ngày tuyển Việt Nam tái đấu Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup vào tháng 9 tới.