Vì sao tuyến đường gần 45 km ở Đồng Tháp chậm tiến độ?

Nhà thầu tập trung thi công gói thầu số 20 (Dự án đường ĐT.857), phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2026. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Dự án Xây dựng tuyến đường ĐT.857 (đoạn Quốc lộ 30 - ĐT.845) đi qua một số xã của tỉnh Đồng Tháp được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Tháp nói riêng và của khu vực tiểu vùng Đồng Tháp Mười nói chung. Tuy nhiên, dự án chậm tiến độ, chính quyền và đơn vị chức năng cố gắng tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành trong năm 2027.

Khó khăn nối tiếp khó khăn

Ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại công trường thi công gói thầu số 21 (từ Km37+200 đến Km42) của Dự án Xây dựng tuyến đường ĐT.857, đoạn từ Km39 đến Km42 đã hoàn thành cấp phối cát K98 và bắt đầu triển khai cấp phối đá dăm nền đường; phấn đấu hoàn thành công tác láng nhựa trước ngày 31/12/2026. Còn đoạn từ Km37+200 đến Km39, nhà thầu đang tập trung bơm cát K90, K95, thực hiện công tác đào đắp và đóng cọc cừ tràm gia cố lề đất.

Ông Ngô Roãn Hồng, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình 207 (đơn vị thi công gói thầu số 21) cho biết, trong quá trình thi công, đơn vị gặp nhiều khó khăn, nhất là nguồn vật liệu khan hiếm và giá tăng cao. Đoạn từ Km37+200 đến Km39 đi qua rừng tràm, do vướng thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất rừng sang đất giao thông nên đến tháng 4/2026 mới nhận bàn giao mặt bằng. Hiện nay, vướng mắc về nguồn vật liệu và mặt bằng đã được tháo gỡ, nhà thầu tập trung nguồn lực tài chính, phương tiện để tập kết cát và vật liệu xây dựng, quyết tâm thi công theo tiến độ đề ra.

Nhà thầu chủ động tháo gỡ khó khăn, đưa vật liệu về công trường phục vụ thi công đường ĐT.857. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Không chỉ gói thầu số 21 mà các gói thầu xây lắp khác của dự án đều liên tiếp gặp những khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, tổng nhu cầu cát san lấp của dự án khoảng 2,6 triệu m3 nhưng sau khi khởi công, cát san lấp khan hiếm. Từ năm 2022 đến cuối năm 2023, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (cũ), các giấy phép khai thác cát phục vụ thương mại đều hết hạn vào năm 2022. Trong năm 2023, để tạo điều kiện cho các dự án đầu tư công tiếp tục thi công, trên cơ sở thống nhất chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã gia hạn 13 giấy phép khai thác đến hết ngày 31/12/2023. Vì khan hiếm nên năm 2023 khối lượng cát san lấp cho tuyến ĐT.857 chỉ khoảng 837.917m3, đạt 32% so với tổng khối lượng.

Từ đầu năm 2024 đến hết tháng 5/2025 (mất khoảng 17 tháng), tuyến ĐT.857 cũng như nhiều dự án khác không thể thi công phần nền đường do thời điểm này, tỉnh Đồng Tháp (cũ) không còn nguồn cát san lấp cung cấp cho các công trình. Đến tháng 6/2025, UBND tỉnh Đồng Tháp (cũ) thống nhất phương án phân bổ cát tại 2 mỏ cát cung ứng cho công trình đầu tư công trọng điểm. Theo đó, năm 2025 dự án ĐT.857 được phân bổ 559.098m3; năm 2026 phân bổ phần còn lại để hoàn thành dự án. Hiện nay, các nhà thầu đang nỗ lực tổ chức tiếp nhận nguồn cát này để thi công dự án.

Thiếu tá Trần Đức Cường, Chỉ huy trưởng công trường gói thầu số 20 (Binh đoàn 12, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn) chia sẻ, khó khăn lớn nhất từ đầu dự án ĐT.857 là thiếu nguồn cát đắp nền do ưu tiên cho các dự án trọng điểm. Thời gian dài bị thiếu cát nghiêm trọng nên phải tạm dừng thi công. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh Đồng Tháp và Sở Xây dựng, từ tháng 7/2025 vướng mắc dần được tháo gỡ và cung cấp 100% nhu cầu cát. Khó khăn phát sinh hiện nay là nguồn cung nhựa đường bị khan hiếm và tăng giá.

Gói thầu số 20 của Dự án đường ĐT.857 thi công cấp phối đá dăm. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Theo ông Nguyễn Thế Hồng Trung, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, trong quá trình thi công, dự án ĐT.857 tiếp tục gặp khó khăn về nguồn đá làm đường (cấp phối đá dăm, đá 4x6, đá láng nhựa). Nguồn cung cấp đá các loại bị khan hiếm, đa số ưu tiên cung cấp cho các dự án cao tốc và dự án trọng điểm thuộc khu vực Đông Nam Bộ. Nhà thầu đã tiếp cận và lấy mẫu thí nghiệm tại một số mỏ đá nhưng kết quả không đạt về cường độ. Do vậy, việc tiếp cận nguồn đá của các nhà thầu rất khó khăn.

Bên cạnh đó, năm 2022, các gói thầu thi công xây dựng (10 gói thầu) ký Hợp đồng thi công theo hình thức “đơn giá cố định”. Theo quy định của pháp luật, không cho phép điều chỉnh hoặc cập nhật đơn giá cho phù hợp với giá thị trường. Trong khi đó, từ năm 2022 đến nay, giá vật liệu xây dựng, nhiên liệu, đơn giá nhân công, ca máy… đều tăng đáng kể so với đơn giá Hợp đồng đã ký. Cụ thể, cát san lấp (đơn giá hợp đồng 60.000 đồng/m3, nay 80.000 đồng/m3), đá làm đường các loại (đơn giá hợp đồng 300.000 đồng/m3, nay 800.000 đồng/m3), đơn giá nhân công tăng khoảng 16%... Vì vậy, nhà thầu rơi vào tình trạng thua lỗ nặng nề khi vẫn phải thực hiện theo đơn giá đã ký năm 2022.

Phấn đấu hoàn thành trong năm 2027

Gần 2km đường băng ngang rừng (thuộc gói thầu số 21) bị vướng thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất nên bị chậm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 đoạn Quốc lộ 30 - ĐT.845 được UBND tỉnh Đồng Tháp (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 1338/QĐ-UBND-HC ngày 7/9/2021. Dự án dài gần 45km, nền đường rộng 9m, mặt đường láng nhựa rộng 7m; trên tuyến xây dựng mới 27 cầu và 69 cống. Qua rà soát, tổng mức đầu tư dự án này hơn 1.746 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng trên 1.185 tỷ đồng với 10 gói thầu xây lắp (gói thầu số 13 đến gói thầu số 22). Dự án khởi công xây dựng vào tháng 7/2022, theo hợp đồng, các gói thầu này hoàn thành trong năm 2024. Tuy nhiên, vì gặp những khó khăn như trên nên đến nay các gói thầu đều chậm tiến độ.

Đến tháng 12/2025, dự án thực hiện chỉ đạt khoảng 53,51% khối lượng (chủ yếu hoàn thành 27/27 cầu bê tông cốt thép) do phát sinh nhiều yếu tố, nhưng nguyên nhân chủ yếu là nguồn cung vật liệu cát san lấp bị đứt gãy, khan hiếm. Sau thời gian dài tạm dừng, những vướng mắc đã dần tháo gỡ, dự án đã tiếp tục thi công trở lại. Đến nay, dự án đạt 66,1% giá trị khối lượng thực hiện. Dự án tiếp nhận cát san lấp 2.044.564/2.606.846 m3; đã xây dựng 27/27 cầu, 56/69 cống; đào khuôn đường hơn 40 km; đắp cát K90, K95, K98 lần lượt được 37,6 km, 30,2 km và 22,7 km; cấp phối đá dăm loại 1 trên 13 km…

Thiếu tá Trần Đức Cường, Chỉ huy trưởng công trường gói thầu số 20 cho biết, đến nay gói thầu này đã thi công đạt 80% giá trị sản lượng công việc. Các hạng mục chính như 3 cây cầu, 6 cống và đắp cát nền đường cơ bản đã hoàn thành đáp ứng tiến độ. Hiện tại, nhà thầu đang tập trung triển khai thi công cấp phối đá dăm và đá dăm nước, láng nhựa, chuẩn bị triển khai các hạng mục an toàn giao thông.

Thi công Dự án đường ĐT.857, đoạn qua xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Nhà thầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm, quyết tâm hoàn thành cơ bản gói thầu số 20 trong năm 2026. Đơn vị huy động nhân lực, thiết bị thi công đồng loạt trên nhiều mũi; rà soát tiến độ tổng thể để bố trí, điều phối máy móc phù hợp; tổ chức tăng ca, tăng kíp làm việc tại các vị trí quan trọng. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các đối tác, chủ động nguồn cung cấp vật liệu; đảm bảo kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn công trình.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thế Hồng Trung, Sở Xây dựng đã quán triệt chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tất cả các nhà thầu thi công phải hoàn thành gói thầu trong năm 2026 và các nhà thầu có cam kết cụ thể. Sở Xây dựng đã có văn bản yêu cầu ngân hàng thanh toán hoàn tạm ứng hợp đồng đối với 2 gói thầu xây lắp. Đối với các gói thầu còn lại, Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi, yêu cầu các nhà thầu khẩn trương tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công hơn nữa. Trường hợp nếu nhà thầu thi công chậm tiến độ, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục thu hồi tạm ứng theo quy định.

Trên cơ sở thực hiện theo Kết luận thanh tra số 2509/KL-TTT ngày 17/7/2026 của Chánh Thanh tra tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã có kết luận tại Thông báo số 368-TB/VPTU ngày 27/7/2026 có ý kiến chủ yếu “dự án phải hoàn thành trong năm 2027”. Theo đó, Sở Xây dựng đã thực hiện thủ tục trình UBND tỉnh điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện dự án đến năm 2027. Hiện nay, các gói thầu của dự án đã hết thời gian thực hiện hợp đồng. Để có cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện và thanh toán khối lượng hoàn thành, Sở Xây dựng đã đề xuất UBND tỉnh chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công các gói thầu đến hết ngày 31/12/2026.