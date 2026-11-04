Vì sao 'túi sinh tồn' được khuyên chuẩn bị cho 72 giờ, không phải 1-2 ngày?

Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai của Thái Lan (DDPM) mới khuyến nghị các gia đình chuẩn bị "túi sinh tồn" (thực ra đây là cách gọi hơi "căng thẳng" hơn so với từ được dùng trong tiếng Anh là emergency bag, nghĩa là túi đồ dùng trong trường hợp khẩn cấp).

DDPM khuyến nghị túi khẩn cấp có 6 nhóm đồ: Thuốc và vật dụng y tế; thức ăn, nước uống (khoảng 3 lít/người/ngày); thiết bị liên lạc và dụng cụ; giấy tờ, tiền mặt; đồ vệ sinh cá nhân; quần áo và đồ giữ ấm, theo trang The Nation của Thái Lan.

Trước Thái Lan, một số nước khác cũng đưa ra các khuyến nghị tương tự, trong số đó, phần lớn các nước khuyên người dân nên chuẩn bị đồ đủ dùng cho 72 giờ.

Hình minh họa về "túi sinh tồn" của Thái Lan. Ảnh: The Nation.

Vậy vì sao túi khẩn cấp hoặc túi sinh tồn thường được tính cho 72 giờ, tức 3 ngày, chứ không phải là 1-2 ngày hoặc 4-5 ngày?

Vì sao lại là 72 giờ?

Theo DDPM, 72 giờ là tiêu chuẩn quốc tế cho việc chuẩn bị ứng phó với những tình huống khẩn cấp. Cơ quan này nói, 3 ngày đầu tiên sau thảm họa là khoảng thời gian rất quan trọng, khi các gia đình có thể cần tự xoay xở trong lúc các cơ quan chính phủ tổ chức và phân phối cứu trợ.

Như vậy, việc dự trữ đủ nước, thực phẩm và vật dụng cần thiết có thể giúp các gia đình đáp ứng những nhu cầu cơ bản trong thời gian chờ trợ giúp. Túi đồ dùng khẩn cấp có thể phát huy tác dụng trong các tình huống như thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn…, chứ khuyến cáo về việc chuẩn bị không phải là thông báo rằng một nơi nào đó sắp gặp một thảm họa cụ thể.

Hội Chữ Thập đỏ Anh cũng giải thích, trong các tình huống khẩn cấp, các dịch vụ hằng ngày có thể bị gián đoạn, chẳng hạn mất điện ảnh hưởng đến cả Internet và mạng điện thoại di động, thời tiết khắc nghiệt khiến giao thông khó khăn, thiên tai làm hư hại cơ sở hạ tầng… Việc chuẩn bị sẵn sàng cho khoảng thời gian gián đoạn kéo dài đến 72 giờ sẽ giúp các gia đình ứng phó với các tình huống này một cách an toàn và thoải mái hơn.

Những đồ quan trọng nên được để trong túi nhẹ, chống thấm nước, nên được kiểm tra lại thường xuyên. Ảnh minh họa: Pixelshot via Canva.

Như vậy, 72 giờ là mốc ước lượng được dùng phổ biến, không phải giới hạn sinh tồn của con người, cũng không có nghĩa là nếu có sự cố gì thì cứ sau 3 ngày là cuộc sống trở lại bình thường.

Tại sao không phải là 1-2 ngày, hay 5-7 ngày hoặc lâu hơn?

Trong khoảng 72 giờ sau một thảm họa thì các cơ quan chức năng có thể cần ưu tiên cứu người trước, theo tài liệu phòng chống thiên tai của tỉnh Tochigi (Nhật Bản). Những gia đình vẫn an toàn thì chỉ cần có đồ dự trữ là vẫn tự lo được, để lực lượng cứu hộ đi hỗ trợ những tình huống nguy cấp hơn.

Vì vậy, nếu chỉ chuẩn bị đồ cho 1-2 ngày thì hơi ít, vì ví dụ sau thiên tai, tình hình giao thông có thể chưa được khôi phục lại mức bình thường ngay.

Một khuyến nghị ở Nhật về đồ dùng nên có trong túi khẩn cấp, đề phòng động đất. Ảnh: Your Japan.

Vậy túi khẩn cấp có thể được chuẩn bị cho nhiều hơn 72 giờ không? Câu trả lời là hoàn toàn được, vì mốc 72 giờ nên được hiểu là mức tối thiểu, không phải mức lý tưởng hoặc tối đa.

Thực tế, một số quốc gia khuyến nghị người dân chuẩn bị đồ cho 7-10 ngày. Tuy nhiên, việc chuẩn bị cho 7-10 ngày lại không hề dễ với nhiều gia đình, nên mốc 3 ngày là tương đối thực tế.

Các quốc gia đã đưa ra khuyến nghị cũng khẳng định rằng việc chuẩn bị này là dự phòng cho nhiều tình huống, là điều nên làm, chứ không phải dự báo thảm họa; vì vậy người dân nên chuẩn bị nhưng không nên hoảng loạn, có thể chuẩn bị dần tùy điều kiện gia đình chứ không cần lập tức đi gom đồ.