Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi kiến nghị của các địa phương về việc sớm nghiên cứu đầu tư cầu Ô Môn và cầu Sa Đéc nhằm hoàn thiện tuyến liên kết vùng Sa Đéc - Ô Môn - Giồng Riềng, tăng cường kết nối với TP Cần Thơ.

Cầu Sa Đéc (Ảnh minh họa).

Theo Bộ Xây dựng, trong quá trình lập, thẩm định điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND TP Cần Thơ từng kiến nghị xem xét nâng tuyến đường liên vùng Sa Đéc - Ô Môn - Giồng Riềng - Rạch Giá thành quốc lộ và sớm hỗ trợ đầu tư cầu Ô Môn.

Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có ý kiến tại Văn bản số 10355/BXD-KHTC ngày 7/7/2026, trong đó nhận định mạng lưới chung liên kết vùng trong khu vực đã cơ bản được bảo đảm. Trường hợp địa phương có nhu cầu kết nối, cần nghiên cứu cập nhật vào quy hoạch địa phương làm cơ sở đầu tư xây dựng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt và điều chỉnh, tuyến liên kết vùng Sa Đéc - Ô Môn - Giồng Riềng không được quy hoạch trong hệ thống đường bộ quốc gia.

Vì vậy, cầu Ô Môn và cầu Sa Đéc thuộc hệ thống đường địa phương, do địa phương tổ chức thực hiện đầu tư và quản lý khai thác. Bộ Xây dựng cho rằng, việc kiến nghị Trung ương nghiên cứu đầu tư, bố trí nguồn lực cho các công trình này chưa phù hợp với phân cấp quản lý và đầu tư hệ thống đường bộ hiện nay.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các địa phương chủ động nghiên cứu phương án đầu tư, cân đối và bố trí nguồn lực để triển khai. Bộ Xây dựng sẽ phối hợp, hỗ trợ trong quá trình thực hiện đối với những nội dung liên quan đến công tác quản lý ngành.