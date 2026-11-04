Vì sao trực thăng Mi-26 chỉ cần một cánh quạt chính cũng đủ nâng tải cực lớn?

Khi quan sát trực thăng Mi-26, điều dễ nhận thấy là máy bay chỉ có một cụm rotor chính đặt phía trên thân.

Đây là cấu hình phổ biến ở trực thăng truyền thống, nhưng kích thước của hệ thống rotor trên Mi-26 vượt xa phần lớn những thiết kế cùng loại.

Đây là một trong những hệ thống rotor lớn nhất từng được trang bị trên trực thăng sản xuất hàng loạt.

Việc sử dụng 8 cánh giúp phân bổ lực nâng trên diện tích quét lớn, đồng thời đáp ứng yêu cầu truyền công suất rất cao từ 2 động cơ D-136.

Mỗi cánh quạt phải chịu tải khí động lớn và làm việc trong điều kiện rung động, thay đổi áp suất liên tục.

Một vấn đề quan trọng trong thiết kế là cân bằng mô-men xoắn. Khi rotor chính quay, thân máy bay có xu hướng quay theo chiều ngược lại.

Để khắc phục, Mi-26 sử dụng rotor đuôi đường kính khoảng 7,6 m, tạo lực cân bằng và giúp phi công kiểm soát hướng máy bay.

Hệ thống truyền động cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Công suất từ 2 động cơ được truyền qua hộp số chính tới rotor, đòi hỏi các bộ phận cơ khí phải chịu được tải trọng rất lớn trong thời gian dài.

Thiết kế rotor lớn mang lại khả năng nâng hàng hóa vượt trội, nhưng cũng tạo ra những yêu cầu nghiêm ngặt về bảo dưỡng, kiểm tra kết cấu và vận hành.

Một sai lệch nhỏ trong hệ thống truyền động hoặc cánh quạt có thể ảnh hưởng tới toàn bộ hoạt động của máy bay.

So với cấu hình 2 rotor của CH-47 Chinook, Mi-26 thể hiện một hướng giải quyết khác cho cùng bài toán vận tải hạng nặng.

Một bên sử dụng hai cụm rotor liên kết, bên còn lại khai thác một rotor chính có kích thước khổng lồ.