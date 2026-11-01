Vì sao trực thăng CH-47 Chinook sử dụng 2 cánh quạt khổng lồ?

Điểm dễ nhận diện nhất của CH-47 Chinook là hệ thống 2 cụm cánh quạt chính được bố trí theo chiều dọc thân máy bay.

Đây không đơn thuần là lựa chọn về hình dáng mà là giải pháp kỹ thuật quyết định khả năng vận hành của dòng trực thăng vận tải hạng nặng này.

Ở trực thăng thông thường chỉ có một cánh quạt chính, mô-men xoắn do động cơ tạo ra khiến thân máy bay có xu hướng quay theo chiều ngược lại.

Vì vậy, nhà thiết kế phải bổ sung cánh quạt đuôi để cân bằng lực xoắn và duy trì hướng bay.

Chinook sử dụng cấu hình rotor tandem, gồm cụm cánh quạt phía trước và phía sau quay ngược chiều nhau.

Hai hệ thống được liên kết bằng cơ cấu truyền động cơ khí, giúp triệt tiêu phần lớn mô-men xoắn. Nhờ đó, máy bay không cần cánh quạt đuôi.

Giải pháp này mang lại nhiều lợi thế. Công suất của 2 động cơ được khai thác để tạo lực nâng, thay vì phải dành một phần đáng kể cho cánh quạt đuôi.

Hai cụm rotor cũng cho phép bố trí khoang hàng dài, rộng và không bị giới hạn bởi vị trí cánh quạt đuôi.

Một ưu điểm khác là khả năng kiểm soát máy bay khi vận chuyển hàng hóa nặng. Hệ thống rotor trước và sau phối hợp điều chỉnh lực nâng, giúp Chinook duy trì trạng thái cân bằng trong nhiều điều kiện khai thác khác nhau.

Tuy nhiên, cấu hình này cũng đòi hỏi hệ thống truyền động phức tạp. Các trục truyền lực, hộp số và cơ cấu đồng bộ phải hoạt động chính xác để tránh va chạm giữa 2 cụm cánh quạt. Công tác bảo dưỡng vì vậy có yêu cầu kỹ thuật cao.

Trên CH-47F, mỗi cụm rotor có đường kính khoảng 18,3 m, trong khi chiều dài tổng thể của máy bay khi cánh quạt hoạt động đạt hơn 30 m.

Boeing cho biết cấu hình tandem còn giúp Chinook hoạt động ổn định trong điều kiện gió mạnh và thực hiện nhiệm vụ ở độ cao tới 6.096 m.

Chính sự kết hợp giữa khả năng nâng tải, khoang hàng rộng và đặc tính điều khiển đã giúp thiết kế này tồn tại qua nhiều thế hệ Chinook.