Vì sao trọng tài thay đổi thời gian bù giờ trận Indonesia - Bangladesh?

“Đã nhiều lần VAR kiểm tra các tình huống, số phút bù phải nhiều hơn. Khi tôi hỏi trọng tài thứ tư rằng đó có phải là một sai sót hay không, ông ấy nói đúng là như vậy. Rất may, họ đã sửa sai”, HLV John Herdman giải thích sau trận Indonesia thắng Bangladesh 9-2 tối 1/10.

Việc thời gian bù giờ được điều chỉnh từ 2 lên 7 phút trở thành bước ngoặt trong cuộc đua vào chung kết. Indonesia tận dụng quãng thời gian này để ghi thêm 2 bàn, vượt Malaysia nhờ có nhiều bàn thắng hơn khi cùng đạt 7 điểm và hiệu số +9.

Tranh cãi xuất hiện ở phút 90 trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta) khi chủ nhà vừa nâng tỷ số lên 7-1. Lúc đó, Indonesia cần thêm 1 bàn để vượt Malaysia, đội đã kết thúc trận đấu cùng giờ bằng chiến thắng Singapore 6-0.

Tuy nhiên, trọng tài thứ tư Ohashi Yusuke giơ bảng thông báo chỉ có 2 phút bù giờ. Ban huấn luyện và các cầu thủ Indonesia lập tức phản ứng vì cho rằng con số này quá ít so với những lần trận đấu gián đoạn trong hiệp 2.

Trọng tài ban đầu giơ bảng báo hiệu trận Indonesia – Bangladesh được cộng 2 phút bù giờ…

Chủ nhà Indonesia phản ứng, trận đấu được cộng thêm 5 phút, thành 7 phút bù giờ. Ảnh: Đức Đồng.

Trong lúc hai bên trao đổi, Bangladesh ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-7, khiến chủ nhà phải ghi thêm 2 bàn mới có thể giành vé. Sau đó, trọng tài thứ tư giơ lại bảng với thời gian bù giờ là 7 phút, mở ra cơ hội cho Indonesia tiếp tục tấn công.

Từ đường treo bóng của Calvin Verdonk, Elkan Baggott đưa bóng đến vị trí thuận lợi để Kevin Diks đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 8-2. Bàn quyết định đến trong pha phản công sau đó, khi tiền đạo Ole Romeny xuống sát đường biên ngang bên trái rồi căng ngang cho tiền đạo Mitchell Baker ấn định chiến thắng 9-2.

Baker khép lại trận đấu với 5 bàn thắng, còn Romeny có 3 kiến tạo. Hai pha lập công cuối cùng cũng khiến HLV John Herdman nhớ lại cuộc trao đổi với các học trò trong buổi tập trước trận.

“Tôi đã hỏi họ có thể ghi bao nhiêu bàn trong 30 giây và họ đều nói là 3 bàn. Tôi bảo: ‘Không thể nào’. Nhưng cuối cùng chúng tôi ghi được 2 bàn trong 37 giây. Quá là phi thường”, nhà cầm quân người Anh kể.

Màn kết thúc kịch tính đảo ngược cục diện cuộc đua mà Malaysia nắm lợi thế trước lượt cuối. Hai đội cùng có 4 điểm, nhưng Malaysia dẫn đầu nhờ hiệu số +3, hơn mức +2 của Indonesia. Chủ nhà vượt lên khi dẫn Bangladesh 6-1 sau hiệp 1, rồi lại rơi vào thế bất lợi khi Malaysia ghi thêm 4 bàn sau giờ nghỉ để thắng Singapore 6-0.

“Đây là một trận đấu điên rồ mà tôi ít khi chứng kiến”, HLV John Herdman nói. Ông cho rằng sự cổ vũ từ khán đài đã tiếp thêm sức mạnh để các cầu thủ chiến đấu đến cùng.

Indonesia sẽ gặp Thái Lan trong trận chung kết tối 5/10. Sau niềm vui giành vé, HLV John Herdman muốn các học trò nghỉ ngơi, lấy lại sức để hướng đến danh hiệu đầu tiên cùng ông.

“Tôi muốn làm nên lịch sử và tiếp tục khiến người dân Indonesia tự hào”, chiến lược gia người Anh nhấn mạnh.