Vì sao trinh sát cơ SR-71 phải bay nhanh hơn Mach 3 để sống sót?

Có một nghịch lý trong thiết kế trinh sát cơ SR-71 Blackbird: nó không được chế tạo để trở nên hoàn toàn vô hình trước radar. Khi hoạt động trên không phận nguy hiểm, chiếc máy bay vẫn có thể bị hệ thống phòng không phát hiện.

Nhưng vào thời điểm đối phương nhận ra mục tiêu, SR-71 đã có trong tay một lợi thế đặc biệt: tốc độ và độ cao.

Trinh sát cơ SR-71 có thể bay trên Mach 3 ở độ cao hơn 24 km. Không quân Mỹ cho biết máy bay có khả năng hoạt động ở độ cao trên 80.000 feet, tương đương hơn 24 km, trong khi tốc độ đạt trên 2.000 dặm/giờ.

Năm 1976, một chiếc SR-71 đạt tốc độ 2.193 mph, tương đương khoảng 3.529 km/h, lập kỷ lục thế giới đối với máy bay phản lực có người lái.

Ở độ cao và tốc độ đó, bài toán đánh chặn trở nên đặc biệt khó khăn. Một hệ thống phòng không không chỉ cần phát hiện SR-71 mà còn phải tính toán vị trí tương lai của mục tiêu, phóng tên lửa, dẫn đường và tạo ra một điểm giao cắt chính xác với chiếc máy bay đang lao đi ở tốc độ cực cao.

Vấn đề càng phức tạp khi SR-71 liên tục di chuyển. Khoảng thời gian từ lúc phát hiện đến lúc tên lửa có thể tiếp cận mục tiêu là cuộc chạy đua với quỹ đạo và tốc độ của cả 2 bên.

Không quân Mỹ từng mô tả rất rõ triết lý này: nếu phát hiện tên lửa đất đối không được phóng lên, phương án cơ động tiêu chuẩn của SR-71 là tăng tốc và bay vượt khỏi mối đe dọa.

Trong suốt thời gian hoạt động, không có chiếc SR-71 nào bị mất do hỏa lực đối phương.

Điều đó không có nghĩa SR-71 nhanh hơn mọi loại tên lửa. Nhiều tên lửa phòng không có tốc độ lớn hơn Mach 3.

Lợi thế của SR-71 nằm ở cả một hệ thống: máy bay bay rất nhanh, ở độ cao lớn và có thể phát hiện các mối đe dọa để điều chỉnh đường bay.

Tên lửa muốn đánh trúng nó phải giải quyết đồng thời bài toán về độ cao, khoảng cách, thời gian và điểm đánh chặn.

Độ cao cũng đóng vai trò quan trọng. SR-71 có trần bay trên 85.000 feet, tương đương hơn 25,9 km. Ở độ cao này, không phải mọi máy bay đánh chặn đều có thể hoạt động hiệu quả.

Chính vì vậy, Liên Xô phải phát triển những máy bay đánh chặn có khả năng bay rất cao và nhanh như MiG-25, sau này là MiG-31, cùng các loại tên lửa không đối không có năng lực đánh chặn mục tiêu ở độ cao lớn.

Đây là lý do SR-71 có thể biến tốc độ thành một dạng "áo giáp". Nó không cần mang tên lửa để tự vệ và cũng không được thiết kế để quay đầu không chiến với máy bay đánh chặn.

Càng nhanh, SR-71 càng rút ngắn thời gian hiện diện trong khu vực nguy hiểm và càng làm bài toán đánh chặn trở nên khó khăn.

Trong thực tế, SR-71 còn có khả năng khảo sát khoảng 100.000 dặm vuông, tương đương hơn 258.000 km², bề mặt Trái Đất mỗi giờ khi hoạt động ở độ cao khoảng 80.000 feet.

Điều này cho phép chiếc máy bay thu thập lượng thông tin rất lớn mà không cần bay thấp hoặc tiến sát mục tiêu.

Vì thế, tốc độ trên Mach 3 không phải một con số để khoe thành tích. Nó là một phần cốt lõi trong triết lý sống còn của SR-71: khi không thể bảo đảm đối phương không nhìn thấy mình, hãy khiến đối phương không đủ thời gian và khả năng để đánh trúng mình.

SR-71 không đơn giản là một máy bay bay nhanh. Nó là một trinh sát cơ được xây dựng quanh ý tưởng rằng tốc độ có thể trở thành lớp phòng thủ cuối cùng.