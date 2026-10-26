Vì sao trẻ cần vận động ít nhất 60 phút mỗi ngày?

Nhiều phụ huynh quan tâm đến chế độ dinh dưỡng nhưng đôi khi chưa chú trọng đúng mức đến hoạt động thể chất của con. Trong khi đó, ít vận động kéo dài có thể ảnh hưởng đến thể lực, cân nặng và sức khỏe lâu dài của trẻ.

1. Vận động đều đặn có lợi gì cho trẻ?

Hoạt động thể chất thường xuyên giúp phát triển sức bền tim phổi, tăng cường cơ bắp và hỗ trợ hệ xương trong giai đoạn trẻ lớn lên. Những hoạt động như chạy, nhảy dây, đạp xe, bơi lội và chơi bóng còn giúp trẻ rèn luyện khả năng phối hợp động tác, phản xạ và giữ thăng bằng.

Vận động cũng góp phần duy trì cân nặng khỏe mạnh, cải thiện sức khỏe tim mạch và chuyển hóa. Khi trẻ thường xuyên tham gia các hoạt động phù hợp, cơ thể có điều kiện phát triển thể lực, đồng thời giảm nguy cơ hình thành lối sống ít vận động.

Không chỉ có lợi về thể chất, hoạt động thể lực còn hỗ trợ sức khỏe tinh thần. Vui chơi, chạy nhảy và tham gia thể thao có thể giúp trẻ giải tỏa căng thẳng, cải thiện tâm trạng và hỗ trợ khả năng chú ý. Các hoạt động tập thể cũng tạo cơ hội để trẻ giao tiếp, hợp tác với bạn bè và học cách tuân thủ quy tắc.

Những lợi ích này phụ thuộc vào mức độ vận động, độ tuổi, thể trạng và sự phù hợp của hoạt động. Vì vậy, cha mẹ nên khuyến khích trẻ vận động thường xuyên, thay vì chỉ tập trung vào thành tích hoặc yêu cầu trẻ phải chơi một môn thể thao nhất định.

Hoạt động thể chất thường xuyên giúp trẻ tăng sức bền tim phổi, phát triển cơ bắp và hỗ trợ hệ xương. Ảnh: AI.

2. Làm thế nào để trẻ đạt ít nhất 60 phút vận động mỗi ngày?

Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trẻ em và thanh thiếu niên từ 5-17 tuổi nên vận động thể chất với cường độ vừa đến mạnh, trung bình ít nhất 60 phút mỗi ngày trong tuần. Phần lớn thời gian này nên dành cho hoạt động aerobic; đồng thời, trẻ cần thực hiện các hoạt động tăng cường cơ và xương ít nhất 3 ngày mỗi tuần.

Tuy nhiên, mục tiêu 60 phút có thể được tích lũy từ nhiều hoạt động trong ngày, không nhất thiết phải thực hiện trong một lần. Điều quan trọng là trẻ có đủ thời gian vận động với cường độ vừa đến mạnh, thay vì chỉ tham gia những hoạt động nhẹ nhàng kéo dài.

Phần lớn thời gian nên dành cho hoạt động aerobic, tức những hoạt động khiến nhịp tim và nhịp thở tăng lên. Chạy, đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội, nhảy dây, chơi bóng hoặc nhảy theo nhạc đều có thể đáp ứng yêu cầu này nếu cường độ phù hợp. Khi vận động ở mức vừa, trẻ thường thở nhanh hơn nhưng vẫn có thể trò chuyện; khi vận động mạnh, trẻ thở gấp và khó nói thành câu dài.

Bên cạnh đó, trẻ cần dành ít nhất 3 ngày mỗi tuần cho các hoạt động tăng cường cơ và xương. Chạy, nhảy, chơi bóng rổ, leo trèo tại khu vui chơi an toàn hoặc thực hiện các bài tập sử dụng trọng lượng cơ thể phù hợp với lứa tuổi là những lựa chọn có thể kết hợp trong lịch vận động.

Chẳng hạn, trẻ có thể chạy nhảy hoặc chơi bóng sau giờ học, đạp xe vào buổi chiều và tham gia các trò chơi vận động cùng gia đình. Những hoạt động này cần được lựa chọn sao cho phù hợp với khả năng của trẻ và có thể duy trì thường xuyên.

Với trẻ ít vận động, cha mẹ không nên đặt yêu cầu phải đạt đủ 60 phút ngay từ đầu. Có thể bắt đầu bằng những khoảng vận động ngắn, sau đó tăng dần thời lượng và cường độ khi trẻ đã quen. Trẻ nhỏ cần được giám sát khi tham gia các hoạt động có nguy cơ té ngã; trẻ có bệnh lý hoặc hạn chế vận động nên được tư vấn để lựa chọn hình thức phù hợp.

3. Cách giúp trẻ duy trì thói quen vận động

Để vận động trở thành một phần trong sinh hoạt hằng ngày, cha mẹ cần tạo điều kiện để trẻ được hoạt động thường xuyên, đồng thời cân đối thời gian học tập, nghỉ ngơi và giải trí.

- Tạo cơ hội vận động trong ngày: Khuyến khích trẻ tham gia giờ ra chơi, hoạt động thể chất ở trường, vui chơi ngoài trời hoặc đi bộ cùng gia đình. Nếu điều kiện và quãng đường phù hợp, trẻ có thể đi bộ hoặc đạp xe đến trường với sự bảo đảm an toàn cần thiết.

- Hạn chế thời gian ngồi liên tục: Sau những khoảng học tập kéo dài, nên khuyến khích trẻ đứng dậy, đi lại và thư giãn. Cha mẹ cũng cần cân đối thời gian sử dụng điện thoại, máy tính, tivi với hoạt động thể chất và giấc ngủ.

- Để trẻ lựa chọn môn yêu thích: Đi bộ, đạp xe, cầu lông, bơi lội hay các trò chơi vận động đều có thể trở thành thói quen nếu trẻ cảm thấy vui vẻ. Cha mẹ có thể cùng tham gia để tạo động lực, thay vì gây áp lực về thành tích.

- Duy trì lịch vận động phù hợp: Có thể sắp xếp thời gian chơi ngoài trời hoặc tập luyện vào những khung giờ thuận tiện, đồng thời linh hoạt thay đổi hoạt động theo thời tiết và lịch học. Sự đều đặn quan trọng hơn việc tập nặng trong một vài ngày rồi bỏ dở.

- Bảo đảm an toàn khi vận động: Cần lựa chọn địa điểm và dụng cụ phù hợp, hướng dẫn trẻ khởi động, uống đủ nước và nghỉ ngơi khi cần. Nếu trẻ đau ngực, chóng mặt, gần ngất, khó thở bất thường hoặc đau dữ dội khi vận động, cần dừng hoạt động, đưa trẻ đến cơ sở y tế để trẻ được khám và xử lý kịp thời.