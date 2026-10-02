Vì sao trận ĐT Indonesia đối đầu ĐT Bangladesh bù giờ từ 2 phút thành 7 phút?

Trận ĐT Indonesia thắng ĐT Bangladesh 9-2 ở lượt cuối bảng A tại FIFA ASEAN Cup 2026 đang được nhắc đến rất nhiều.

Lí do không chỉ nằm ở tỉ số khó tin, mà còn ở một tình huống cuối trận: Thời gian bù giờ ban đầu được thông báo là 2 phút, sau đó đổi thành 7 phút.

Tình huống này càng được chú ý bởi ĐT Bangladesh ghi bàn rút ngắn tỉỷ số xuống 2-7 ngay ở đầu thời gian bù giờ.

Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, ĐT Malaysia cũng ghi bàn trước ĐT Singapore, điều này buộc ĐT Indonesia phải ghi thêm 2 bàn thắng nữa để vượt qua số bàn thắng của ĐT Malaysia, qua đó giành ngôi đầu bảng.

Và may mắn thay, 2 bàn thắng mà ĐT Indonesia cần đã đến trong chính khoảng thời gian được bổ sung. Nhờ đó, ĐT Indonesia giành quyền vào chơi trận Chung kết.

ĐT Indonesia ghi được 2 bàn trong những phút bù giờ bổ sung. (Ảnh chụp màn hình fifa.com).

ĐT Malaysia đáng lẽ sẽ vào Chung kết nếu thời gian bù giờ của trận đấu còn lại chỉ là 2 phút.

HLV John Herdman: Con số 2 phút là một sai sót

Theo trang Sport Detik của Indonesia, trận đấu có nhiều khoảng thời gian bị gián đoạn, trong đó có một số lần VAR vào cuộc.

Vì vậy, HLV John Herdman cho biết phía ĐT Indonesia bất ngờ khi trọng tài thứ tư giơ bảng thông báo chỉ có 2 phút bù giờ.

Ban đầu thời gian bù giờ là 2 phút. Ảnh: FPT Play.

Ông Herdman kể rằng, phía ĐT Indonesia đã hỏi trọng tài thứ tư: "Đây có phải là sai sót không?" và trọng tài thứ tư đáp là đúng.

Sau đó, thời gian bù giờ được sửa từ 2 phút thành 7 phút.

Sau đó thời gian bù giờ trở thành 7 phút. Ảnh: FPT Play.

"Khi trọng tài giơ bảng lên cho thấy có 2 phút bù giờ, tôi nghĩ ai ở sân cũng biết đó là một sai sót" - ông Herdman nói.

HLV John Herdman của ĐT Indonesia giải thích về sự thay đổi thời gian bù giờ. Ảnh: Detik.

Tuy nhiên, việc trọng tài sai sót khi xác định thời gian bù giờ là lời kể của HLV John Herdman sau trận đấu chứ hiện chưa có thông báo chính thức từ Ban tổ chức hay tổ trọng tài để giải thích riêng về việc thay đổi số phút bù giờ này.