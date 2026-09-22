Vì sao TP.HCM mới có 3 bệnh viện công lập đạt chuẩn quốc tế?

Trong vòng hai năm, Bệnh viện Truyền máu Huyết học, Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Da Liễu TP.HCM lần lượt được các tổ chức quốc tế công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Bệnh viện Truyền máu Huyết học đạt chứng nhận của Joint Commission International (JCI), trong khi Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Da Liễu TP.HCM được ACHS International của Australia công nhận đạt tiêu chuẩn EQuIP7.

Không chỉ cần bác sĩ giỏi, kỹ thuật cao

Theo Sở Y tế TP.HCM, ba bệnh viện đều là những bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối của TP.HCM, có thế mạnh chuyên môn riêng và đảm nhận lượng lớn người bệnh. Việc đạt chuẩn quốc tế không chỉ ghi nhận năng lực chuyên môn mà còn cho thấy các bệnh viện này đã từng bước chuẩn hóa quản trị, chất lượng chăm sóc và an toàn người bệnh theo những yêu cầu khắt khe.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là vì sao trong một hệ thống y tế lớn như TP.HCM, số bệnh viện công lập đạt chứng nhận quốc tế vẫn chỉ dừng ở con số 3? Việc một bệnh viện đạt chuẩn quốc tế thực sự khó đến mức nào?

Khu vực đăng ký khám bệnh theo yêu cầu Bệnh viện Da liễu TP.HCM. Ảnh: Khương Nguyễn.

Một bệnh viện có nhiều chuyên gia giỏi, thực hiện được những kỹ thuật phức tạp hay sở hữu trang thiết bị hiện đại chưa đồng nghĩa với việc bệnh viện đó đạt chuẩn chất lượng quốc tế.

Các tổ chức kiểm định quốc tế đánh giá bệnh viện trên một phạm vi rộng hơn nhiều. Đó là cách toàn bộ hệ thống vận hành để bảo đảm người bệnh được chăm sóc an toàn, liên tục và có chất lượng.

Từ quản trị và lãnh đạo, quản lý rủi ro, tiếp nhận người bệnh, chẩn đoán và điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn, sử dụng thuốc, an toàn phẫu thuật, quản lý trang thiết bị đến đào tạo nhân viên, bảo mật thông tin và bảo đảm quyền của người bệnh đều có thể nằm trong phạm vi đánh giá.

Một nội dung quan trọng khác là cách bệnh viện xử lý các sự cố y khoa và nguy cơ mất an toàn. Bệnh viện không chỉ cần phát hiện sự cố mà còn phải ghi nhận, phân tích nguyên nhân, đưa ra biện pháp khắc phục và ngăn ngừa sự cố tương tự tái diễn.

Điều này khiến kiểm định quốc tế khác với việc kiểm tra một số chỉ tiêu riêng lẻ. Mục tiêu không chỉ là xác định bệnh viện có đủ điều kiện thực hiện một kỹ thuật hay không, mà còn xem toàn bộ quá trình chăm sóc người bệnh có được tổ chức một cách an toàn và nhất quán hay không.

"Khó khăn lớn nhất nằm ở việc biến những tiêu chuẩn đó thành hoạt động thường ngày", PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết.

Bệnh viện Hùng Vương là bệnh viện công lập đầu tiên của TP.HCM đạt chuẩn quốc tế. Ảnh: Lương Thần.

Một bệnh viện có thể xây dựng hàng loạt quy trình rất bài bản, nhưng nếu quy trình chỉ nằm trên giấy, nhân viên không thực hiện đầy đủ hoặc mỗi khoa phòng áp dụng một cách khác nhau thì rất khó đáp ứng yêu cầu kiểm định.

Chẳng hạn, quy định nhận diện người bệnh có thể đã được ban hành. Nhưng để đạt yêu cầu, bệnh viện phải chứng minh việc nhận diện được thực hiện nhất quán trong các tình huống khác nhau, từ khám bệnh, làm xét nghiệm, sử dụng thuốc cho đến thực hiện thủ thuật.

Tương tự, kiểm soát nhiễm khuẩn không chỉ được thể hiện bằng những bảng hướng dẫn được treo tại khoa phòng. Đoàn đánh giá có thể quan sát trực tiếp cách nhân viên thực hành, kiểm tra việc tuân thủ và xem xét dữ liệu liên quan để đánh giá hiệu quả.

Do đó, một trong những thách thức lớn nhất là tạo ra sự thay đổi trong thói quen làm việc của toàn bộ nhân viên.

Đoàn đánh giá không chỉ xem hồ sơ

Theo PGS Tăng Chí Thượng, kiểm định quốc tế không chỉ dựa trên hồ sơ. Các chuyên gia sẽ trực tiếp đến khoa, phòng, quan sát quy trình, trao đổi với nhân viên y tế và người bệnh, kiểm tra hồ sơ, đối chiếu dữ liệu và theo dõi hành trình chăm sóc người bệnh để xác định những quy định có thực sự được thực hiện hàng ngày hay không.

Vì vậy, quá trình chuẩn bị không thể chỉ là việc của Ban Giám đốc hay Phòng Quản lý chất lượng. Bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, kỹ thuật viên và nhân viên hỗ trợ đều phải tuân thủ các quy trình liên quan đến chuyên môn, thuốc, kiểm soát nhiễm khuẩn và an toàn người bệnh.

Bệnh viện Da liễu TP.HCM luôn thực hiện chuẩn quy trình quốc tế dù bệnh viện luôn trong tình trạng đông bệnh nhân. Ảnh: Khương Nguyễn.

Bệnh viện phải xây dựng, triển khai, đo lường và liên tục cải tiến các quy trình, đồng thời có dữ liệu chứng minh hiệu quả. Đây là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự tham gia của toàn hệ thống. Do đó, chứng nhận quốc tế không chỉ ghi nhận năng lực chuyên môn mà còn phản ánh mức độ trưởng thành trong quản trị chất lượng và bảo đảm an toàn người bệnh.

"Một trong những điểm đáng chú ý của kiểm định quốc tế là chứng nhận không phải đích đến cuối cùng", PGS Thượng nhấn mạnh.

Sau khi được công nhận, bệnh viện vẫn phải duy trì tiêu chuẩn, đo lường chất lượng và cải tiến liên tục. Nhân sự, kỹ thuật, số lượng người bệnh và mô hình bệnh tật luôn thay đổi, kéo theo những nguy cơ mới về an toàn người bệnh.

Do đó, bệnh viện phải thường xuyên tự đánh giá, nhận diện rủi ro, phân tích dữ liệu và khắc phục những điểm chưa phù hợp. Với bệnh viện công lập quy mô lớn, việc duy trì chất lượng đồng đều ở tất cả khoa, phòng là thách thức không nhỏ.

Ba bệnh viện công lập của TP.HCM đạt các bộ tiêu chuẩn khác nhau: Bệnh viện Truyền máu Huyết học đạt JCI; Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Da Liễu TP.HCM đạt EQuIP7. Ngành y tế kỳ vọng từ những đơn vị tiên phong, các yêu cầu về quản trị chất lượng và an toàn người bệnh sẽ được lan tỏa đến nhiều bệnh viện khác.

Mục tiêu không nhất thiết là tất cả cùng đạt một chứng nhận, mà cùng hướng đến quản trị tốt, chăm sóc an toàn, đo lường kết quả và cải tiến liên tục. Đây cũng là nền tảng để TP.HCM phát triển các Trung tâm xuất sắc, nơi năng lực chuyên môn phải đi cùng hệ thống quản trị chất lượng chặt chẽ.

Giá trị cuối cùng của chứng nhận không nằm ở tấm giấy công nhận, mà ở những thay đổi người bệnh có thể cảm nhận trong quá trình khám, điều trị và được bảo đảm an toàn.