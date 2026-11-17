Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM cho biết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2027 của Thành phố dự kiến thực hiện khoảng 244.000 tỷ đồng.

Con số này được xây dựng trên cơ sở tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 khoảng 1,3 triệu tỷ đồng và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được quyết định chủ trương.

“TP.HCM đang xây dựng kế hoạch phát triển tương xứng với quy mô siêu đô thị, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh đầu tư công. Đối với một địa phương có quy mô như TP.HCM, con số 244.000 tỷ đồng giải ngân đầu tư công trong 1 năm chưa phải là quá lớn, ông Thảnh nhấn mạnh.

Hàng loạt dự án hạ tầng đã chốt chủ trương đầu tư, TP.HCM dự kiến kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công ít nhất khoảng 244.000 tỷ đồng trong năm 2027. (Ảnh: Cầu Thủ Thiêm 4 chuẩn bị khởi công)

Năm 2026, TP.HCM được bố trí 147.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. Đến hết tháng 10, Thành phố đã giải ngân khoảng 118.278 tỷ đồng, đạt 80,1% kế hoạch năm, là một trong 8 tỉnh thành đạt kết quả giải ngân đầu tư công cao nhất nước.

Trong 2 tháng còn lại của năm, bình quân mỗi tháng Thành phố sẽ giải ngân gần 15.000 tỷ đồng. Lãnh đạo Sở Tài chính cam kết đến 31/12 sẽ hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân đầu tư công và đang tham mưu phương án bổ sung nguồn vốn tăng thêm, phấn đấu vượt kế hoạch 5-10%, tương đương vượt khoảng 10.000 tỷ đồng.

Theo ông Hoàng Vũ Thảnh, kết quả giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng năm 2026 là sự bứt phá, với mức cao kỷ lục của TP.HCM trong các năm gần đây.

Nếu 10 tháng năm 2025 chỉ đạt 56,2% thì đến hết tháng 10/2026, Thành phố đã giải ngân hơn 80% kế hoạch.

Kết quả của năm 2026 cũng là tiền đề để Thành phố xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2027 với vốn bố trí dự kiến đạt mức thấp nhất khoảng 244.000 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Tài chính tin tưởng việc giải ngân đầu tư công trong thời gian tới của TP.HCM sẽ được đẩy nhanh hơn vì hiện nay, danh mục đầu tư, phương án thực hiện cũng như từng phần việc đã xác định rõ ràng với phương châm rõ người, rõ việc, rõ kết quả.

“Thành phố không tư duy theo hướng ‘ngại vốn lớn’ mà tập trung thay đổi cách thức tổ chức và thực hiện. Nếu như năm 2026 là giai đoạn tập trung công tác chuẩn bị pháp lý và danh mục, thì năm 2027 đã có cơ sở rõ ràng về danh mục dự án và chủ trương đầu tư”, ông Thảnh nói thêm.

Bốn yếu tố để TP.HCM tăng tốc giải ngân đầu tư công

Năm 2026, TP.HCM dự kiến đạt 105% kế hoạch giải ngân đầu tư công được giao, vượt số vốn 147.000 tỷ đồng.

Về định hướng phân bổ vốn năm 2027, ông Thảnh cho biết TP.HCM sẽ tập trung ưu tiên trước hết vào 4 nhóm trọng tâm. Đó là các công trình hạ tầng chiến lược theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; các dự án trọng điểm được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, cùng Chương trình hành động số 03 của Thành ủy cho các dự án ưu tiên.

Bên cạnh đó là nhóm công trình gắn với an sinh xã hội, trực tiếp cải thiện đời sống người dân ở các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa và giao thông nông thôn.

Theo ông Thảnh, sẽ bố trí 29.844 tỷ đồng từ ngân sách và huy động thêm 536 tỷ đồng vốn xã hội hóa để tập trung nâng cấp hạ tầng cho 54 xã, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và cải thiện điều kiện sống của người dân ở cơ sở.

“Đây là những công trình rất ưu tiên để bảo đảm cho sự phát triển chung của Thành phố”, ông Thảnh nói.

“Bí quyết” giúp TP.HCM năm 2026 đạt kết quả giải ngân đầu tư công cao vượt nhiều năm, Giám đốc Sở Tài chính nêu 4 yếu tố quan trọng.

Thứ nhất là giao đúng người, đúng việc, xác định rõ trách nhiệm từng đơn vị và cá nhân. Thứ hai là xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai cụ thể, chi tiết. Thứ ba là làm đúng ngay từ đầu để hạn chế sai sót, tránh phát sinh thủ tục điều chỉnh, kéo dài thời gian thực hiện và cuối cùng là kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình triển khai.

Theo đó, tiến độ giải ngân đầu tư công được Thành phố lượng hóa theo từng tháng và từng dự án. Các ban quản lý dự án phải đăng ký kế hoạch giải ngân trên cơ sở tính toán cụ thể, đồng thời phối hợp với chính quyền phường, xã để bảo đảm tính khả thi.

Nhu cầu vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030 của TP.HCM khoảng 2,8 triệu tỷ đồng, trong đó ngân sách đáp ứng khoảng 1,3 triệu tỷ đồng.

Theo ông Thảnh, việc xây dựng kế hoạch chi tiết và có sự phối hợp ngay từ cơ sở, giúp Thành phố có cơ sở để đánh giá tiến độ, kịp thời nhận diện những điểm nghẽn và điều chỉnh cách thức tổ chức thực hiện.

Từ kinh nghiệm của năm 2026, ông Thảnh cho rằng TP.HCM có cơ sở để đặt mục tiêu cao hơn trong năm 2027 và các năm tới. TP.HCM không chỉ tăng quy mô vốn đầu tư công mà đang đặt yêu cầu nâng năng lực thực thi để chuyển nguồn lực thành công trình và hiệu quả phát triển thực tế.

Không chỉ có đầu tư công, TP.HCM đang quản lý và dẫn dắt nguồn lực đầu tư ngoài xã hội quy mô lớn gấp nhiều lần nguồn lực đầu tư công.

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn toàn xã hội được UBND TP.HCM phê duyệt lên đến 1,24 triệu tỷ đồng. Đến hết 10 tháng, toàn Thành phố đã thực hiện 682.000 tỷ đồng.

Theo Sở Tài chính, số còn lại, dự kiến trong tháng 11 phải thực hiện là 259.000 tỷ đồng và tháng 12 sẽ thực hiện đạt khoảng 305.000 tỷ đồng.

Theo tính toán, nhu cầu vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030 của TP.HCM ước khoảng 2,8 triệu tỷ đồng. Tổng nguồn vốn ngân sách cân đối đạt khoảng 1,3 triệu tỷ đồng. Thành phố đang thực hiện phương án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu công trình, để huy động khoảng 200.000 tỷ đồng. Phần còn lại tập trung lớn vào khu vực ngoài Nhà nước.