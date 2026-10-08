Vì sao Tổng thống Trump tự trả tiền 1,5 triệu USD cho quảng cáo chính trị?

Tổng thống Donald Trump đến Sân bay Nebraska trên chuyên cơ Air Force One vào ngày 5-10-2026

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ ngừng sử dụng ngân sách liên bang cho các quảng cáo truyền hình có nội dung về hình ảnh của ông, chuyển sang dùng tiền từ quỹ vận động chính trị MAGA sau khi vấp phải sự phản đối từ cả hai đảng.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tiếp tục bảo vệ các quảng cáo này, gọi đây là hoạt động quảng bá tích cực và mang tính yêu nước, tương tự như những quảng cáo do các Tổng thống tiền nhiệm thực hiện.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cho biết ông quyết định thanh toán bằng tiền huy động cho quỹ MAGA thay vì ngân sách nhà nước.

"Đây là một việc khá bình thường nhưng thay vì làm vậy, tôi quyết định thực hiện các quảng cáo yêu nước, cùng với một số quảng cáo khác, và tự trả tiền cho chúng bằng số tiền tôi đã gây quỹ cho MAGA" - ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Nhà Trắng sau đó làm rõ rằng siêu ủy ban hành động chính trị MAGA sẽ chi trả cho các quảng cáo tương tự trong tương lai.

Tuy nhiên, quyết định này không áp dụng hồi tố đối với những quảng cáo đã được phát bằng tiền ngân sách.

Theo công ty theo dõi quảng cáo AdImpact, chi phí phát sóng 3 quảng cáo đã vượt mức 1,5 triệu USD.

Các đoạn quảng cáo bắt đầu xuất hiện trên truyền hình từ cuối tháng 9-2026, thời điểm nước Mỹ chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ tháng 11.

Một quảng cáo sử dụng bài hát “Love Me” và hình ảnh ông Trump. Một đoạn khác mô tả “trận chiến cuối cùng”, kèm dòng chữ cho biết nội dung được Chính phủ Mỹ chi trả.

Nhà Trắng trước đó khẳng định đây là các thông báo dịch vụ công nhằm khơi dậy lòng yêu nước, tương tự những chiến dịch từng được các đời tổng thống thực hiện.

Chính quyền cũng lập luận rằng đây không phải quảng cáo tranh cử vì ông Trump không trực tiếp có tên trên lá phiếu giữa nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, các quảng cáo đã gây tranh cãi trong cả hai chính đảng. Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Kennedy cho rằng tiền công không thể được sử dụng để một tổng thống quảng bá bản thân.

Thượng nghị sĩ Dân chủ John Hickenlooper gọi các đoạn phim là “tuyên truyền”, đồng thời đặt câu hỏi về tính hợp pháp của việc dùng ngân sách liên bang.

Một số chuyên gia pháp lý cho rằng chiến dịch có thể xung đột với các quy định cấm sử dụng ngân sách do Quốc hội phân bổ cho mục đích tuyên truyền hoặc phục vụ lợi ích đảng phái.

Tuy nhiên, chưa có cơ quan có thẩm quyền nào kết luận các quảng cáo vi phạm pháp luật.

Theo CNA, AP