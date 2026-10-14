Vì sao Tổng giám đốc, kế toán trưởng Công ty CP may Hưng Long II bị bắt?

Chiều nay 14/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Viễn Phương (SN 1970, trú tại phường Phố Hiến) và Nguyễn Thị Biển (SN 1987, trú tại xã Tiên Hoa) để điều tra về tội buôn lậu.

Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Đỗ Viễn Phương là Tổng giám đốc Công ty, còn Nguyễn Thị Biển là Kế toán trưởng của Công ty cổ phần may Hưng Long II (địa chỉ thôn Cao Xá, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên).

Hai bị can Đỗ Viễn Phương và Nguyễn Thị Biển. Ảnh: Cơ quan Công an.

Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025, lợi dụng hoạt động gia công quần áo xuất khẩu cho đối tác nước ngoài, Công ty cổ phần may Hưng Long II phát sinh lượng lớn nguyên phụ liệu tồn dư, gồm vải và bông.

Số nguyên phụ liệu này được nhập khẩu theo loại hình gia công... thuộc diện được miễn thuế và chịu sự giám sát của cơ quan hải quan. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn tự ý tiêu thụ nội địa mà không khai báo, không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan hải quan. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 774 triệu đồng.

Vụ án hiện đang được cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng và xử lý theo quy định pháp luật.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo: Đối với cơ sở kinh doanh, công ty, doanh nghiệp cần rà soát nghiêm ngặt nguồn gốc xuất xứ, hoá đơn chứng từ của các hàng hoá. Tuyệt đối tuân thủ quy trình khai báo Hải quan đối với các mặt hàng xuất nhập khẩu. Đối với người tiêu dùng, kinh doanh cần lựa chọn mua hàng, sử dụng dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh uy tín, có hóa đơn, chứng từ và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Chủ động tố giác đến cơ quan chức năng khi phát hiện các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.