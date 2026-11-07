Vì sao Tòa phúc thẩm hoãn phiên xét xử cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cùng các đồng phạm?

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và các bị cáo liên quan có kháng cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: ANTĐ

Sau khi hoàn tất phần thủ tục, công bố nội dung kháng cáo, công bố tóm tắt bản án sơ thẩm, chủ tọa phiên tòa cho biết, tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Bá Hoan đã cung cấp thêm một số tài liệu, tình tiết mới đề nghị được xem xét, giảm nhẹ hình phạt khi lượng hình.

Theo đó, bị cáo Hoan xuất trình văn bản của một số đơn vị ghi nhận những đóng góp của mình trong hoạt động cứu trợ người cao tuổi, trẻ em, hỗ trợ kinh phí mổ tim và tặng quà các gia đình chính sách tại tỉnh Thanh Hóa. Đáng chú ý, một bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các tổ chức, cá nhân tại địa phương cũng có đơn kiến nghị, đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hoan.

Ngoài bị cáo Hoan, một số bị cáo khác cũng bổ sung tài liệu liên quan đến gia đình có công với cách mạng, văn bản của các đơn vị đề nghị giảm nhẹ hình phạt và giấy tờ ghi nhận hoạt động công đức của một số bị cáo.

Qua phần thẩm vấn của HĐXX, cả 10 bị cáo kháng cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời xác định, bản án của tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với mình là có căn cứ, không oan sai và chỉ đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trong quá trình xét hỏi, sau khi được HĐXX giải thích về nội dung kháng cáo, bị cáo Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long) đã tự nguyện rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với tội: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Trên cơ sở đó, HĐXX thông báo, đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nghiêm Quốc Hưng.

Một số bị cáo khác cho biết thêm, chỉ đến khi ra phiên tòa phúc thẩm, họ mới biết gia đình mình đã mời luật sư bào chữa. Tuy nhiên, do luật sư bào chữa không thể có mặt tại phiên tòa do gia đình có việc đột xuất nên đã gửi đơn đề nghị hoãn phiên tòa.

Trước những diễn biến trên, sau khi hỏi ý kiến của đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa và các luật sư có mặt tại phiên tòa, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa để có thêm thời gian xác minh những thông tin mới liên quan đến kháng cáo của các bị cáo.

Trước đó, TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án: "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long, Bộ LĐ-TB&XH (cũ) và các đơn vị liên quan.

Theo bản án sơ thẩm, trong thời gian từ năm 2021 đến 2025, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước, biết và để cho Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) chỉ đạo một số cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Các bị cáo đã buộc các doanh nghiệp phải đưa tiền theo định mức từ 100 triệu đồng đến 400 triệu đồng để được cấp giấy phép.

Ngoài ra, trong việc thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài, Nguyễn Bá Hoan đã đồng ý cho Tống Hải Nam chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy trình thẩm định trái pháp luật, tạo rào cản, khiến doanh nghiệp không thể tự cung cấp tài liệu theo yêu cầu, buộc phải đưa tiền theo định mức khoảng 500 USD/lao động để được tạo điều kiện và được cấp phiếu trả lời.

Qua đó, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Tống Hải Nam cùng một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhận hối lộ hơn 30,2 tỷ đồng của các cá nhân thuộc 31 công ty.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Bá Hoan bị xác định là đã ký 14 giấy phép; đồng ý cho xây dựng, thực hiện quy trình, thẩm định hồ sơ cung ứng lao động thuộc diện Visa E7 trái quy định của pháp luật, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền "chi phí" và tiền biếu vào các dịp lễ, tết với tổng số tiền nhận hối lộ là hơn 16 tỷ đồng.

Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cũ) mức án 12 năm tù; bị cáo Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) lĩnh 14 năm tù; bị cáo Lê Thanh Hà (cựu Trưởng Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc) 4 năm tù cùng về tội "Nhận hối lộ". Cùng tội danh “Nhận hối lộ”, các bị cáo từng là thuộc cấp Tống Hải Nam lần lượt bị tuyên phạt tù treo đến 7 năm tù giam.

Với nhóm bị cáo còn lại, Nguyễn Lâm Sơn (Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô) bị tuyên 6 năm tù về tội: “Môi giới hối lộ”. Nhóm lãnh đạo, nhân viên các doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị truy tố về tội: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” bị áp dụng mức án từ 18 tháng tù treo đến 5 năm tù.