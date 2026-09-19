Vì sao tín dụng khách sạn, nghỉ dưỡng được tách khỏi dư nợ bất động sản?

Trong bối cảnh Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị xác định phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, việc Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh cách tính tín dụng đối với một số lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng được kỳ vọng tạo thêm dư địa để dòng vốn ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hoạt động và nâng cao năng lực phục vụ.

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* Không phải nới room tín dụng bất động sản

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Công văn số 8509/NHNN-CSTT ngày 16/9/2026 gửi các tổ chức tín dụng về tăng trưởng tín dụng năm 2026, trong đó điều chỉnh cách tính dư nợ đối với một số khoản vay phục vụ nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng.

Theo đó, từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/12/2026, các tổ chức tín dụng không phải tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng vào dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản khi kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng bất động sản.

Trao đổi về chính sách này, ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam cho rằng, động thái này thực chất là điều chỉnh cách phân loại tín dụng, không phải nới room tín dụng bất động sản.

Theo ông Quang, giả sử một ngân hàng được giao mục tiêu tăng trưởng tín dụng 12% trong năm, trong đó căn cứ vào cơ cấu tín dụng và hoạt động cho vay bất động sản, Ngân hàng Nhà nước có thể quy định một tỷ lệ nhất định, chẳng hạn 3%, dành cho lĩnh vực này. Phần còn lại được phân bổ cho các lĩnh vực khác như sản xuất, kinh doanh và thương mại.

Với quy định mới, ngay trong phần tín dụng bất động sản này, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh cách phân loại. Các khoản vay phục vụ hoạt động của các cơ sở du lịch, lưu trú, ăn uống và các dịch vụ phục vụ khách du lịch sẽ không còn được tính vào phần dư nợ tín dụng bất động sản nói trên.

"Như vậy, về tổng thể, mức tăng trưởng tín dụng 12% mà ngân hàng được giao không thay đổi, phần 3% dành cho bất động sản cũng không thay đổi về hạn mức. Điểm mới là cách phân loại các khoản tín dụng", ông Quang phân tích.

Điểm mới là Ngân hàng Nhà nước nhận thấy tín dụng cung cấp cho các doanh nghiệp phục vụ hoạt động du lịch đang tạo động lực tích cực cho tăng trưởng kinh tế, đồng thời kéo theo việc làm và hoạt động kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác. Do đó, việc tách nhóm tín dụng này khỏi dư nợ bất động sản phù hợp hơn với bản chất của khoản vay, bởi mục đích chính không phải đầu cơ bất động sản.

Chẳng hạn, doanh nghiệp kinh doanh resort vay vốn để nâng cấp phòng, cải thiện dịch vụ hoặc đầu tư phương tiện vận chuyển đưa đón khách thì các khoản vay này về bản chất phục vụ hoạt động kinh doanh du lịch, thay vì đầu cơ bất động sản.

"Điểm đáng ghi nhận trong công văn này là cơ quan quản lý đã đi sâu hơn vào từng khoản vay để phân loại, thay vì đánh đồng rằng cứ doanh nghiệp kinh doanh resort thì khoản vay đó đều là tín dụng bất động sản. Đây thực chất là việc tinh chỉnh và phân loại lại các đối tượng tín dụng theo mục đích sử dụng vốn. Cách tiếp cận này có thể tiếp tục được cơ quan quản lý áp dụng trong thời gian tới", ông Quang nói.

Tuy nhiên, theo vị chuyên gia này, việc bóc tách và phân loại cụ thể hơn cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác thanh tra, kiểm tra sau cho vay. Khi thị trường xuất hiện những lĩnh vực cần được hỗ trợ, cơ quan quản lý sẽ phải đi sâu hơn vào từng nhóm đối tượng và mục đích sử dụng vốn.

Du khách tham quan, trải nghiệm Cầu Hôn (Kiss Bridge) tại đảo Ngọc Phú Quốc (An Giang). Ảnh: Lê Huy Hải-TTXVN

* Dòng vốn hỗ trợ đà tăng trưởng du lịch

Việc điều chỉnh cách tính dư nợ tín dụng diễn ra trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đang tăng trưởng mạnh. Trong 8 tháng năm 2026, Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ.

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB Singapore cho rằng, đây là một trong những yếu tố cần được nhìn nhận khi đánh giá việc điều chỉnh chính sách tín dụng đối với lĩnh vực lưu trú, nghỉ dưỡng.

Theo ông Suan Teck Kin, ngành du lịch Việt Nam đang tăng trưởng rất mạnh, vì vậy cần được hỗ trợ về hạ tầng và các dịch vụ phục vụ du khách, từ khách sạn, nhà hàng đến phương tiện vận chuyển như xe đưa đón. Tất cả những hoạt động này đều cần nguồn vốn và sự hỗ trợ tài chính từ hệ thống ngân hàng.

Thực tế tại TP. Hồ Chí Minh cho thấy tín dụng đối với nhóm lĩnh vực này cũng đang tăng trưởng. Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, đến cuối tháng 8/2026, tổng dư nợ tín dụng bất động sản đối với nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng đạt khoảng 30.000 tỷ đồng, chiếm 1,9% tổng dư nợ tín dụng bất động sản trên địa bàn và tăng 12,5% so với cùng kỳ.

Riêng dư nợ cho vay xây dựng, cải tạo, mua, thuê, thuê mua nhà hàng, khách sạn đạt khoảng 18.400 tỷ đồng, chiếm 61,3% tổng dư nợ cho vay lĩnh vực này, tăng 10,7% so với cuối năm và tăng 17,7% so với cùng kỳ.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, dù chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng dư nợ tín dụng bất động sản, việc không tính phần dư nợ cho vay nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng vào dư nợ tín dụng bất động sản sẽ tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng chủ động hơn trong phân bổ vốn, đáp ứng nhu cầu đầu tư và mở rộng hoạt động kinh doanh du lịch.

Việc điều chỉnh này cũng phù hợp với định hướng tại Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, xác định phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030 du lịch đóng góp trực tiếp 10-12% GDP và đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế. Khi ngành du lịch tăng trưởng, nhu cầu đầu tư vào nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái và nghỉ dưỡng cũng gia tăng, qua đó tạo thêm nhu cầu vốn tín dụng.

Bên cạnh đó, theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, tác động của dòng vốn còn có thể lan tỏa sang tiêu dùng, mua sắm, vận tải, thương mại dịch vụ và hoạt động thanh toán. Các điểm đến, khu vui chơi, nhà hàng, khách sạn ngày càng sử dụng thẻ, mã QR và các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, qua đó thúc đẩy các dịch vụ ngân hàng gắn với hoạt động du lịch.

Như vậy, chính sách mới của Ngân hàng Nhà nước không làm thay đổi hạn mức tăng trưởng tín dụng được giao cho các ngân hàng, mà điều chỉnh cách tính đối với phần dư nợ tăng thêm của một số lĩnh vực phục vụ du lịch, nghỉ dưỡng. Cách tiếp cận này hướng tới việc phân loại tín dụng sát hơn với mục đích sử dụng vốn, qua đó tạo thêm điều kiện để dòng vốn ngân hàng đáp ứng nhu cầu đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực du lịch.