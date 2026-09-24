Vì sao tiểu thương Hàng Mã treo biển 'chỉ khách mua hàng chụp ảnh'

Những ngày sát Tết Trung thu, phố Hàng Mã (Hà Nội) trở nên rực rỡ, nhộn nhịp khi đông đảo người dân, du khách tìm đến tham quan, mua sắm và chụp ảnh. Tuy nhiên, không ít tiểu thương cho biết việc khách đứng lâu tạo dáng, tập trung đông trước cửa hàng đôi khi ảnh hưởng đến việc đi lại và hoạt động kinh doanh.

Cận Tết Trung thu 2026, dọc phố Hàng Mã, các gian hàng khoác lên diện mạo rực rỡ với nhiều đồ chơi, đèn lồng, mặt nạ, tò he và đồ trang trí...

Nhiều du khách tìm đến để dạo phố, mua sắm, ngắm những gian hàng rực rỡ và lưu lại những khoảnh khắc mùa trăng tròn.

Tuy vậy, việc một số người đứng lâu trước gian hàng để tạo dáng, chụp ảnh ít nhiều gây cản trở hoạt động kinh doanh, mua bán. Một vài cửa hàng đưa ra quy định chỉ khách đã mua hàng mới được chụp ảnh.

Lý giải việc treo biển, một số tiểu thương cho biết tình trạng khách chụp ảnh quá lâu, tập trung đông trước cửa hàng gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Anh Kim Nam, một tiểu thương có gia đình kinh doanh tại phố Hàng Mã hơn 20 năm, cho biết khách dừng lại chụp một vài bức ảnh không phải vấn đề. Tuy nhiên, nhiều người tự ý sử dụng hàng hóa làm đạo cụ khiến hoạt động mua bán có thể bị ảnh hưởng.

“Với những món hàng được bày bán ở khu vực bên ngoài, khách cầm, nắm, di chuyển hoặc dựa vào sản phẩm cũng khiến tôi lo ngại hàng hóa bị xáo trộn, hư hỏng”, anh Kim Nam nói.

Một tiểu thương khác phản ánh một số khách dành nhiều thời gian tạo dáng, chụp đi chụp lại để có được bức ảnh ưng ý. Trong khi không gian phố Hàng Mã vốn nhỏ hẹp, người dân qua lại đông đúc, việc này vô tình gây tắc nghẽn và ảnh hưởng đến việc mua sắm của những khách hàng có nhu cầu.

“Chụp ảnh không xấu, chúng tôi chỉ mong mọi người hiểu và thông cảm cho việc kinh doanh của cửa hàng”, người này bày tỏ thêm.

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, chợ Trung thu truyền thống phố cổ năm 2026 được tổ chức trên phố Hàng Mã đến hết ngày 25/9.

Không gian chợ kéo dài từ ngã tư Hàng Mã - Hàng Đường đến ngã tư Hàng Mã - Hàng Cót, với các gian hàng được bố trí dọc hai bên phố.

Đây là địa điểm phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm và trải nghiệm văn hóa truyền thống của người dân, du khách.