Vì sao tiền ít đi trên thị trường chứng khoán?

Trong tuần qua, VN-Index có dấu hiệu hồi phục rõ nét. Kết thúc phiên cuối tuần trước, chỉ số dừng tại 1.734 điểm, tăng 20 điểm so với phiên đầu tuần. Kết thúc phiên sáng hôm nay, ngày 16/11, chỉ số cũng tăng hơn 8 điểm, vượt ngưỡng 1.743 điểm, dù vậy thanh khoản giao dịch cả phiên sáng trên HoSE mới đạt 4,2 ngàn tỷ đồng, giảm tới 30% trung bình 5 phiên sáng liền trước.

Tính riêng trong tuần trước thanh khoản bình quân trên toàn thị trường còn 16.272 tỷ đồng, giảm -11,6% so với tuần trước, trong đó thanh khoản khớp lệnh cũng sụt -24,1%, xuống 11.689 tỷ đồng.

Kỳ vọng chưa thành hiện thực

Sự thiếu đồng pha giữa chỉ số và dòng tiền đang cho thấy thị trường vận động theo xu hướng "xanh vỏ đỏ lòng", khi đà tăng chưa được củng cố bằng dòng tiền thực chất. Điều này cũng phản ánh kỳ vọng về một nguồn hỗ trợ thanh khoản từ hoạt động mua ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dần hạ nhiệt.

Ngay sau khi có thông tin NHNN mua ngoại tệ giao ngay 2 phiên/tuần, Vn-Index đã tăng trên 28 điểm trong sự hào hứng của nhà đầu tư, hứa hẹn giảm áp lực lãi suất và chi phí vốn trên thị trường. Tuy nhiên, tính đến hiện tại, trong tuần qua, không có giao dịch thực tế mua USD phát sinh tính đến ngày 13/11. Theo báo cáo từ MBS, các chuyên gia cho rằng chính điều này đã tạo ra sự hoài nghi của dòng tiền.

"Sự hụt hẫng ngắn hạn khiến đà tăng của chỉ số chung bị khựng lại, thậm chí thanh khoản khớp lệnh ở sàn HOSE ở phiên cuối tuần còn giảm mạnh (dưới 10 nghìn tỷ đồng) dù đây là phiên ETF cơ cấu", MBS nhận định.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, tâm lý chờ đợi của nhà đầu tư có thể còn kéo dài cho đến khi các giao dịch mua ngoại tệ thực tế được triển khai. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến dòng tiền chưa thực sự cải thiện trong tuần qua.

Điểm nghẽn tỷ giá và trạng thái ngoại tệ

Lý giải về việc vì sao vẫn chưa có giao dịch ngoại tệ theo như thông báo từ phía NHNN, các chuyên gia MBS đưa ra hai lý do chính. Thứ nhất, chênh lệch tỷ giá liên ngân hàng và giá chào mua của NHNN vẫn tương đối lớn. Ngày 11/11, tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng ở mức 25.660 đồng/USD, cao hơn 160 đồng so với mức 25.500 đồng/USD mà NHNN ấn định và điều này khiến các ngân hàng không mặn mà bán USD cho NHNN.

Ngoài ra, NHNN thực hiện mua USD giao ngay dựa trên trạng thái ngoại tệ cuối ngày liền trước của từng ngân hàng, khối lượng mua tối đa chỉ đủ đưa trạng thái ngoại tệ về mức cân bằng, trong khi đó dựa trên báo cáo tài chính quý 3 của các ngân hàng đang cho thấy đa số các ngân hàng vẫn chưa đáp ứng đủ tiêu chí dư thừa trạng thái ngoại tệ để bán USD cho NHNN.

Thực tế trên cho thấy thị trường tiền tệ chưa đạt tới điểm rơi phù hợp và cần diễn biến tích cực hơn về tỷ giá hoặc NHNN điều chỉnh mức giá linh hoạt hơn, lượng giao dịch sẽ xuất hiện. Dù vậy, NHNN cũng đang thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ như kết hợp với OMO, swap dài hạn và các công cụ khác để hạ nhiệt thanh khoản mà không gây áp lực cho tỷ giá.

Nhìn lại lịch sử giao dịch, chứng khoán tháng 11 thường có xác suất tăng điểm cao tới 70%, hiệu suất đầu tư đạt tới 3,8% xếp thứ 2 trong số các tháng giao dịch tích cực trong năm. Tuy nhiên, tính mùa vụ không phải yếu tố quyết định cho hoạt động đầu tư trong bối cảnh định hướng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), cùng những biến động về tỷ giá và thanh khoản trong nước vẫn là các yếu tố cần theo dõi.