Vì sao Thủ tướng Tây Ban Nha chọn bầu cử sớm khi phe đối lập chiếm ưu thế?

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez phát biểu tại Hạ viện ở Madrid, ngày 25/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo báo chí Anh ngày 5/10, ông Sanchez công bố bầu cử sớm chỉ ba ngày sau thất bại của chính phủ trong cuộc bỏ phiếu về chính sách nhà ở. Cuộc bầu cử được tổ chức sớm khoảng 8 tháng so với lịch bầu cử định kỳ.

Khả năng tiếp cận nhà ở vừa túi tiền tại Tây Ban Nha đã giảm mạnh trong những năm ông Sanchez cầm quyền. Sự bất bình của công chúng gia tăng sau khi một phụ nữ 87 tuổi bị buộc rời căn hộ ở Madrid vì không đủ khả năng trả mức tiền thuê mới. Chính phủ muốn thúc đẩy các biện pháp ứng phó, nhưng các đảng cánh hữu trong Quốc hội đã bỏ phiếu bác bỏ.

Theo giới phân tích, ông Sanchez hy vọng sự bất bình trước việc các đảng cánh hữu bác bỏ chính sách nhà ở sẽ thúc đẩy cử tri ủng hộ phe cánh tả đi bỏ phiếu. Khi công bố bầu cử sớm, ông kêu gọi người dân lựa chọn giữa việc tiếp tục theo đuổi công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và trao quyền cho phe cực hữu. Ông cũng nhấn mạnh những thành tựu kinh tế của chính phủ trong thời gian cầm quyền.

Tuy nhiên, nhà ở cũng là vấn đề có thể gây bất lợi cho Thủ tướng, bởi cuộc khủng hoảng đã trở nên nghiêm trọng dưới thời ông. Giáo sư chính trị Pablo Simon tại Đại học Carlos III Madrid nhận định ông Sanchez đang tận dụng thời điểm thuận lợi nhất hiện có để giảm nguy cơ thất bại mà các cuộc thăm dò dự báo.

Trong khi ông Sanchez tìm cách đưa khủng hoảng nhà ở thành trọng tâm tranh cử, đảng Nhân dân (PP) đối lập tập trung vào những điểm yếu của chính phủ để giành lợi thế. Lãnh đạo PP Alberto Nunez Feijoo chỉ trích cách điều hành của Thủ tướng và nêu các cáo buộc tham nhũng liên quan đến những người thân cận với ông. Trong số đó có vợ ông Sanchez, bà Begona Gomez, người dự kiến phải ra tòa vì những cáo buộc tham nhũng. Các cuộc thăm dò trước khi chính sách nhà ở bị bác bỏ cho thấy PP và đảng Vox có thể giành đủ sự ủng hộ để lập liên minh cầm quyền.

Theo nhận định của truyền thông châu Âu, ông Sanchez còn phải đối mặt với sức ép từ cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta, nơi hơn 70.000 người đã vượt biên vào vùng lãnh thổ này. Cách xử lý của chính phủ vấp phải chỉ trích, trong khi liên minh cầm quyền chia rẽ và gặp khó khăn trong việc thông qua ngân sách. Các đối tác cánh tả của ông là đảng Sumar và đảng Podemos cũng suy yếu, khiến triển vọng hình thành một liên minh sau bầu cử thêm phức tạp.

Các chuyên gia phân tích cho rằng ông Sanchez đang tìm cách đưa vấn đề nhà ở lên vị trí trung tâm của chiến dịch tranh cử, qua đó chuyển sự chú ý khỏi Ceuta và tập hợp lại cử tri ủng hộ mình. Nhưng nếu không xoay chuyển được tình thế, quyết định bầu cử sớm có thể mở đường cho PP và Vox lên nắm quyền.