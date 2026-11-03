Vì sao Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đệ đơn từ chức?

AP đưa tin, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đệ đơn từ chức lên Quốc vương Philippe hôm 2/11 trong bối cảnh ông đang gặp khó khăn trong việc đạt được thỏa thuận về ngân sách năm 2027 trước ngày 31/12/2026.

Cung điện Hoàng gia Bỉ xác nhận rằng ông De Wever đệ đơn từ chức “sau khi các cuộc đàm phán ngân sách trong Chính phủ của ông thất bại”. Quốc vương Philippe đang tạm hoãn quyết định về việc có chấp nhận đơn từ chức của ông Wever hay không.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever phát biểu trong một cuộc họp báo ở Brussels ngày 19/12/2025. Ảnh: AP/Geert Vanden Wijngaert.

"Quốc vương Philippe lấy làm tiếc về việc các bên chưa đạt được thỏa thuận về ngân sách để giải quyết những thách thức mà đất nước hiện đang phải đối mặt", trích tuyên bố từ Cung điện sau cuộc gặp kéo dài khoảng 1 giờ giữa Thủ tướng Bỉ Bart De Wever và Quốc vương Philippe.

Nhà vua Philippe dự định sẽ tham vấn lãnh đạo các đảng trong liên minh cầm quyền từ ngày 3/11, trước khi gặp lại ông De Wever tại Cung điện vào ngày 6/11.

Ông De Wever nhậm chức Thủ tướng Bỉ vào tháng 2/2025 với cam kết giải quyết cuộc khủng hoảng ngân sách. Tuy nhiên, ông không nhận được sự ủng hộ của các thành viên khác trong liên minh cầm quyền gồm 5 đảng đối với các đề xuất của mình.