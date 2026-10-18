Vì sao Thư ký báo chí Nhà Trắng bị ông Trump cho thôi việc sau 5 ngày làm việc?

Theo Reuters, ngày 16/10, Thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia được cho thôi việc sau chưa đầy một tuần đảm nhiệm vị trí phát ngôn viên hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hai quan chức Mỹ xác nhận thông tin này với Reuters, trong bối cảnh bà liên tục vấp phải những câu hỏi về trình độ pháp lý và màn thể hiện trước truyền thông.

Trước đó cùng ngày, ông Trump cho biết đã trao đổi với bà Zacharia về việc có nên tiếp tục công việc hay không. Theo Tổng thống Mỹ, vị trí này có thể không phù hợp với bà sau những phản ứng gay gắt từ báo chí.

“Tôi nghĩ bà ấy sẽ tốt hơn nếu cảm thấy hạnh phúc, và tôi không chắc bà ấy có thể hạnh phúc với công việc này hay không”, ông Trump nói với phóng viên khi rời Nhà Trắng để tham gia chuyến công tác cuối tuần.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia tháp tùng Tổng thống Donald Trump ngày 13/10. Ảnh: AP.

Ông cũng khuyên nữ thư ký báo chí nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định tiếp tục đảm nhiệm vai trò này, đồng thời cho biết sẽ trao đổi thêm với bà sau đó.

Bà Zacharia bắt đầu công việc vào ngày 12/10 và tổ chức buổi họp báo đầu tiên tại Nhà Trắng vào ngày hôm sau. Bà cho biết nhận được cuộc gọi về vị trí này từ ngày 7/10 và được đề nghị kế nhiệm Karoline Leavitt vào tuần trước đó.

Tuy nhiên, màn ra mắt của bà nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận. Buổi họp báo diễn ra trong khoảng 14 phút, với phần phát biểu mở đầu dài và nhiều lần ngập ngừng. Bà cũng chỉ nhận câu hỏi từ ba phóng viên, làm dấy lên những ý kiến chỉ trích về khả năng xử lý công việc.

Bên cạnh đó, bằng cấp và kinh nghiệm hành nghề luật của nữ quan chức cũng bị đặt dấu hỏi. Trong thông báo gửi qua email ngày 14/10, bà Zacharia khẳng định mình từng làm việc trong lĩnh vực luật giao dịch quốc tế và có đầy đủ chứng chỉ cần thiết.

Tuy nhiên, Reuters cho biết không tìm thấy hồ sơ chứng minh bà đã đăng ký hành nghề luật sư tại bất kỳ bang nào của Mỹ hoặc Đặc khu Columbia. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 15/10, bà Zacharia thừa nhận chưa vượt qua kỳ thi cấp phép hành nghề luật sư.

Theo quy định tại Mỹ, người tốt nghiệp trường luật không thể hành nghề luật sư nếu chưa được cơ quan có thẩm quyền của một bang cấp phép.

Bà Zacharia và Nhà Trắng chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters về việc bà rời vị trí.

Theo hai nguồn tin am hiểu các cuộc trao đổi nội bộ, ông Trump tuyển dụng bà Zacharia sau khi bày tỏ lo ngại về cách truyền thông đưa tin về chính quyền của mình. Tổng thống muốn có một người phát ngôn mới có thể truyền tải rõ hơn những thành tựu của chính quyền, đặc biệt khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 đang đến gần.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Fox News ngày 16/10, ông Trump cho biết không vội tìm người thay thế bà Zacharia.

Việc rời nhiệm sở chỉ sau vài ngày khiến bà Zacharia có thể trở thành người giữ chức thư ký báo chí Nhà Trắng trong thời gian ngắn nhất lịch sử vị trí này.

Anthony Scaramucci, người từng giữ chức giám đốc truyền thông Nhà Trắng trong 10 ngày dưới chính quyền Trump nhiệm kỳ đầu tiên, cũng nhắc đến sự việc trên mạng xã hội X. Ông viết rằng các kỷ lục sinh ra là để bị phá vỡ, nhưng không cảm thấy vui trước khó khăn của người khác.