Vì sao thẻ sưu tầm của Jennie BLACKPINK có giá gần 740 triệu đồng?

Fanatics Collect, một đơn vị phân phối các vật phẩm sưu tầm trong lĩnh vực thể thao và giải trí tại Hoa Kỳ, mới đây đã thông báo trên mạng xã hội rằng tấm thẻ này, bao gồm một mảnh vải từ trang phục biểu diễn của Jennie và có kèm chữ ký của cô đã được bán với giá 28.600 đôla Mỹ (khoảng gần 740 triệu đồng). Đây là một phần trong bộ sưu tập "2026 Topps Chrome x Jennie", do nhà sản xuất thẻ sưu tầm Topps của Hoa Kỳ phát hành.

Topps đã hợp tác cùng Jennie để ra mắt một dòng thẻ sưu tập (trading card) phiên bản Chrome dành riêng cho cô. Bộ sưu tập này bao gồm các bức ảnh theo phong cách tạp chí cùng những hình ảnh gắn liền với sản phẩm solo Ruby của cô. Bên cạnh đó còn có các tấm thẻ chứa những mảnh vải thực tế từ trang phục mà cô từng mặc trong các buổi biểu diễn trực tiếp.

Đặc biệt, các thẻ "Concert Autograph-Relics", loại thẻ kết hợp giữa một phần trang phục biểu diễn và chữ ký tay là những vật phẩm cực kỳ hiếm. Theo mô tả sản phẩm chính thức từ Topps, dòng thẻ này bao gồm các phiên bản giới hạn với số lượng chỉ 10 hoặc 5 chiếc, cùng với một phiên bản độc nhất vô nhị.

Với bộ sưu tập này, Topps đã mở rộng phạm vi của thị trường thẻ sưu tập, vốn trước đây chủ yếu tập trung vào các vận động viên, sang lĩnh vực nghệ sĩ âm nhạc. Bằng cách kết hợp trang phục từng được nghệ sĩ mặc trong các buổi biểu diễn thực tế với chữ ký của chính họ, những chiếc thẻ này mang lại giá trị sưu tầm đáng kể cho người hâm mộ.

"2026 Topps Chrome X Jennie" đã được mở đặt trước vào tháng Tám vừa qua thông qua nền tảng giao dịch nội địa KREAM, với giá 149.000 won (khoảng gần 3 triệu đồng).