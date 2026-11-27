Sau hơn một thập niên thảo luận, các quốc gia vẫn chia rẽ về cách thức quản lý loại vũ khí trên cũng như việc có cần thiết lập những quy định mới mang tính ràng buộc pháp lý hay không.

Theo hãng Anadolu, Hội nghị rà soát lần thứ 7 của Công ước về một số loại vũ khí thông thường, kết thúc vào sáng sớm 21/11 tại Geneva, Thụy Sĩ, đã nhất trí tiếp tục các cuộc thảo luận thêm 2 năm nữa. Kết quả này chưa đáp ứng được những lời kêu gọi lặp đi lặp lại của Liên Hợp Quốc (LHQ), các tổ chức nhân đạo và nhiều quốc gia về việc khởi động đàm phán các quy định mang tính ràng buộc pháp lý.

Robot sát thủ. Ảnh: Anadolu

"Robot sát thủ" là gì?

Thuật ngữ này có thể gợi lên hình ảnh một người lính robot nhưng vũ khí tự hành được định nghĩa dựa trên những gì chúng làm chứ không phải hình dáng bên ngoài.

Các hệ thống vũ khí tự hành sát thương có khả năng tự lựa chọn và tấn công mục tiêu mà không cần sự can thiệp của con người. Sau khi được kích hoạt, chúng có thể tự triển khai các cuộc tấn công dựa trên thông tin thu thập được từ cảm biến và đặc điểm mục tiêu được xác định trước. Điều này có nghĩa là người vận hành vũ khí có thể không biết chính xác mục tiêu nào sẽ bị tấn công hoặc cuộc tấn công sẽ diễn ra vào thời điểm nào và ở đâu.

Không phải tất cả máy bay không người lái (UAV) quân sự đều là vũ khí tự hành, cũng không phải mọi loại vũ khí tự hành đều dựa vào trí tuệ nhân tạo (AI). Ví dụ, một UAV được điều khiển từ xa có thể hoàn toàn để con người quyết định việc lựa chọn mục tiêu và sử dụng vũ lực.

Tuy nhiên, theo LHQ, việc tích hợp AI vào quá trình nhận diện, lựa chọn và tấn công mục tiêu có thể làm gia tăng những quan ngại về pháp lý, đạo đức, nhân đạo và an ninh.

Tùy thuộc vào thiết kế và cách thức sử dụng, AI có thể khiến hành vi của vũ khí trở nên khó dự đoán hoặc giải thích hơn, từ đó làm nảy sinh thêm những câu hỏi về mức độ kiểm soát của con người và trách nhiệm giải trình.

Khả năng tự hành ngày càng được tích hợp vào những hệ thống quân sự, mặc dù thông tin công khai không phải lúc nào cũng cho phép xác định mức độ can thiệp của con người trong từng cuộc tấn công cụ thể.

Vì sao vũ khí tự hành gây quan ngại?

Quyết định có tấn công hay không không chỉ đơn thuần là xác định mục tiêu. Theo luật nhân đạo quốc tế, các bên tham gia xung đột còn phải phân biệt giữa dân thường và chiến binh, tránh gây thương vong cho dân thường ở mức không tương xứng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa khả thi để bảo vệ người dân.

Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) cảnh báo những khó khăn trong việc dự đoán và hạn chế tác động của vũ khí tự hành đặt ra thách thức đối với việc tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, đặc biệt là các quy định bảo vệ dân thường.

Trước thềm hội nghị, Văn phòng Nhân quyền LHQ cũng bày tỏ quan ngại về trách nhiệm giải trình và khả năng máy móc đưa ra những đánh giá phức tạp theo yêu cầu của luật pháp quốc tế.

Cơ quan này cảnh báo, nếu không bị cấm, các nhóm vũ trang phi nhà nước và tổ chức tội phạm có thể ngày càng dễ tiếp cận với vũ khí tự hành nhắm mục tiêu vào con người.

"Stop Killer Robots" hay Ngăn chặn robot sát thủ, là một liên minh quốc tế gồm các tổ chức xã hội dân sự. Tổ chức đã kêu gọi cấm những loại vũ khí tự hành nhắm mục tiêu vào con người hoặc chưa bị con người kiểm soát một cách thực chất, đồng thời áp đặt các hạn chế đối với những hệ thống tự động khác.

Sau hội nghị, Giám đốc điều hành liên minh Nicole van Rooijen cảnh báo việc trì hoãn một văn kiện có tính ràng buộc pháp lý "đặt dân thường và nhân loại trước nguy cơ".

Các nước chia rẽ về lệnh cấm "robot sát thủ"

Vũ khí tự hành không nằm ngoài khuôn khổ pháp lý. Luật nhân đạo quốc tế hiện hành vẫn được áp dụng đối với loại vũ khí này. Điều các quốc gia chưa đạt được đồng thuận là xây dựng một nghị định thư riêng trong khuôn khổ Công ước về một số loại vũ khí thông thường, nhằm thiết lập những lệnh cấm và hạn chế cụ thể.

Được thông qua năm 1980, công ước này nhằm cấm hoặc hạn chế các loại vũ khí thông thường gây đau đớn quá mức hoặc có tác động không phân biệt mục tiêu. Những nghị định thư hiện hành của công ước đề cập đến các loại vũ khí như mìn, vũ khí gây cháy và laser làm mù.

Trước thềm hội nghị, một nhóm chuyên gia chính phủ về các hệ thống vũ khí tự hành sát thương đã đạt được đồng thuận về các yếu tố cho một văn kiện quản lý tiềm năng, nhưng chưa xác định văn kiện này sẽ có tính chất pháp lý như thế nào. Hội nghị rà soát được kỳ vọng sẽ tiếp nối công việc đó và định hướng cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

Tuy nhiên, những bất đồng về thủ tục đã ngăn cản các quốc gia tiến hành rà soát chính thức công ước và những nghị định thư hiện hành.

Sau quá trình tham vấn sâu rộng, các quốc gia đã trao cho nhóm chuyên gia chính phủ một nhiệm vụ mới, kéo dài trong hai năm 2027 và 2028. Theo đó, nhóm sẽ tiếp tục xây dựng một văn kiện đề cập đến việc áp dụng và thực thi luật nhân đạo quốc tế đối với vũ khí tự hành, đồng thời xem xét những biện pháp khác có thể được triển khai.

Việc văn kiện này cuối cùng có mang tính ràng buộc pháp lý hay không vẫn chưa được quyết định.

Theo liên minh Ngăn chặn robot sát thủ, hơn 95 quốc gia đã bày tỏ ủng hộ việc xây dựng một hiệp ước trong hội nghị lần này. Tuy nhiên, sự ủng hộ rộng rãi không đồng nghĩa với việc các bên có thể đạt được đồng thuận. Công ước về vũ khí hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận, nghĩa là chỉ cần một quốc gia phản đối cũng có thể ngăn chặn các đề xuất được nhiều nước ủng hộ.

Hiện, các chính phủ vẫn chia rẽ về việc liệu có cần thiết lập những nghĩa vụ pháp lý mới mang tính ràng buộc hay luật nhân đạo quốc tế hiện hành đã cung cấp một khuôn khổ đầy đủ.