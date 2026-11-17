Trong suốt hành trình 16 năm qua, thông qua các thử thách chuyên môn gắn liền với chính công việc của nhân vật, Thần Tài gõ cửa do MC Đình Toàn dẫn dắt đã khéo léo tôn vinh những giá trị văn hóa bản địa và hồi sinh nhiều làng nghề truyền thống đang dần mai một.

Tại chương trình, khán giả xem được những "nghệ nhân" đặc biệt với câu chuyện nỗ lực phi thường. Họ là những người mang trên mình những khiếm khuyết của số phận, nhưng lại đang dùng chính đôi bàn tay không lành lặn để lặng lẽ neo giữ hồn cốt quê hương qua từng sản phẩm thủ công truyền thống.

Không có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ giải trí đình đám, không có drama kịch tính, không có các xu hướng hấp dẫn, nhưng chương trình “chạm” vào trái tim khán giả bằng cách kể chuyện chân thật, mộc mạc. Với Đình Toàn, đây là hành trình của cảm xúc, khi anh không chỉ đồng hành, mà còn lắng nghe tâm tư của các nhân vật.

Nhờ đó, chương trình đã trở thành ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ, trong đó có cả thế hệ Z. Khán giả tìm thấy ở chương trình một nguồn năng lượng tích cực, mang đến cảm giác được xoa dịu tâm hồn trong cuộc sống vội vã, hiện đại và luôn biến đổi không ngừng.

Với sứ mệnh trao gửi nguồn vốn hỗ trợ để người khuyết tật được chắp cánh thêm hy vọng tiếp bước trên con đường mưu sinh, Thần Tài gõ cửa đã tạo được nhiều dấu ấn trong lòng khán giả, lan tỏa ý nghĩa qua mạng xã hội. Do vậy, sự ghi nhận và yêu thương của khán giả đã đưa chương trình lọt vào Chung kết hạng mục “Chương trình truyền cảm hứng” tại Vietnam iContent awards 2026.

Đây chính là nguồn động lực to lớn để ê kíp thực hiện chương trình tiếp tục nỗ lực qua từng tập phát sóng. Để từ đó, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn bền vững đến khán giả. Hành trình 16 năm và hơn thế nữa của chương trình vẫn sẽ tiếp tục lan tỏa bởi sự yêu thương và ghi nhận từ khán giả.