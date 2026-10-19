Vì sao Thái Nguyên được chọn tổ chức Concert Quốc gia 'Nối vòng tay lớn'?

Ca sĩ Noo Phước Thịnh

Concert Quốc gia Tự hào là người Việt Nam 2026 với chủ đề Nối vòng tay lớn do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức, sẽ diễn ra vào 20h ngày 1.11 tại Sân vận động Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Chương trình gồm hai phần. Phần I kéo dài 90 phút, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam. Phần II dài 60 phút, là đại nhạc hội phục vụ nhân dân Thái Nguyên. Dự kiến, sự kiện thu hút khoảng 30.000 khán giả tham dự trực tiếp.

Tham gia biểu diễn tại chương trình có nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Noo Phước Thịnh, Tùng Dương, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Hương Ly, Tố My, Bảo Trâm Idol, Viết Danh, Bùi Lê Mận…

Bên cạnh đó, nhiều hoa hậu và diễn viên sẽ cùng tham gia đồng diễu. Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh đảm nhận vai trò chỉ huy dàn nhạc; MC Lê Anh và Mỹ Lan dẫn dắt chương trình.

Ca sĩ Tùng Dương

Là chuỗi chương trình thường niên do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Tự hào là người Việt Nam mang ý nghĩa chính trị, văn hóa và xã hội sâu sắc, góp phần lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với chủ đề Nối vòng tay lớn, chương trình năm 2026 hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), khơi dậy niềm tự hào về một dân tộc đã nhiều lần vượt qua thử thách bằng sức mạnh của sự đồng lòng.

Thông điệp của chương trình nhấn mạnh, Đoàn kết không chỉ là sức mạnh của những năm tháng chiến tranh. Đó còn là cách người Việt Nam cùng nhau dựng làng, giữ nước, lao động, sáng tạo, gìn giữ non sông và mở đường tới tương lai.

Mỗi thời đại đều đặt ra những thử thách riêng, nhưng sức mạnh của sự đồng lòng vẫn luôn là giá trị bền vững, gắn kết mỗi cá nhân với cộng đồng và vận mệnh dân tộc.

Ca sĩ Đăng Dương

“Khi người Việt Nam đứng bên nhau, sức mạnh của mỗi người trở thành sức mạnh của cả dân tộc” cũng chính là tinh thần xuyên suốt mà chương trình hướng tới lan tỏa.

Qua âm nhạc và những hoạt động biểu diễn quy mô lớn, câu chuyện về sức mạnh đoàn kết được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật, kết nối ký ức lịch sử với đời sống hôm nay.

Việc lựa chọn Thái Nguyên làm địa điểm tổ chức Tự hào là người Việt Nam 2026 – Nối vòng tay lớn mang ý nghĩa đặc biệt.

Thái Nguyên - Thủ đô kháng chiến, được lựa chọn là địa điểm tổ chức chương trình Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn bởi đây là vùng đất gắn với những trang lịch sử đặc biệt của cách mạng Việt Nam, là một bộ phận quan trọng của căn cứ địa Việt Bắc và ATK của Trung ương trong những năm kháng chiến.

Sau ngày Toàn quốc kháng chiến năm 1946, Việt Bắc trở thành căn cứ địa của cuộc kháng chiến lâu dài, ATK Định Hóa - Thái Nguyên là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Ca sĩ Hòa Minzy

Có những nơi lưu giữ ký ức, có những nơi làm nên lịch sử. Và có những vùng đất, bởi từng chứng kiến một dân tộc đi qua những năm tháng gian lao nhất, nên hôm nay trở thành nơi thích hợp để chúng ta kể lại câu chuyện về sức mạnh của đoàn kết. Thái Nguyên là một nơi như thế.

Chương trình cũng hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19.12) và gắn với chuỗi hoạt động của Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Sự kết nối giữa âm nhạc, lịch sử và không gian văn hóa địa phương mang một ý nghĩa đặc biệt: Trở về nơi từng chứng kiến sức mạnh của "Ý Đảng - Lòng Dân", của sự đồng lòng, chở che và đóng góp của đồng bào các dân tộc cho cách mạng.

Từ nơi những vòng tay nắm chặt với nhau trong gian khó, câu chuyện "nối vòng tay lớn" được cất lên không chỉ để nhớ về quá khứ, mà để mang sức mạnh của lịch sử đi về phía tương lai.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm

Bởi khi những vòng tay cùng nối lại, sức mạnh của mỗi người không còn là sức mạnh riêng lẻ, mà trở thành nguồn lực chung để dân tộc vượt qua thử thách, gìn giữ bản sắc và tiếp tục phát triển.