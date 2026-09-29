Vì sao tên lửa Hwasong-11Ma-1 có thể khiến phòng không đối phương đau đầu

Triều Tiên vừa công bố hình ảnh vụ thử tên lửa Hwasongpho-11Ma-1, cho thấy nước này đang tiếp tục phát triển dòng tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hwasong-11 theo hướng tăng khả năng cơ động và khó đánh chặn.

Vụ thử diễn ra ngày 20/9 dưới sự giám sát trực tiếp của lãnh đạo Kim Jong-un. Hình ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố cho thấy một tên lửa được phóng từ xe mang phóng tự hành 6 trục.

Trên màn hình tại khu vực thử nghiệm xuất hiện dòng chữ "Hwasongpho-11Ma-1", trong khi phần đầu đạn có hình dạng được các chuyên gia nhận định tương đồng với phương tiện lướt siêu vượt âm HGV.

Janes đánh giá Hwasongpho-11Ma-1 nhiều khả năng là biến thể mới của dòng Hwasong-11, được thiết kế theo cấu hình boost-glide.

Dữ liệu xuất hiện trên màn hình cho thấy phương tiện đạt tốc độ khoảng 2.146 m/s, tương đương Mach 7,3, ở độ cao 35,8 km sau hơn 446 giây bay và hoàn thành quãng đường 908,2 km.

Tuy nhiên, những con số này chưa được các nguồn độc lập xác nhận. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết 2 tên lửa phóng ngày 20/9 lần lượt bay khoảng 450 km và hơn 600 km.

Nhật Bản cũng đưa ra số liệu tương tự. Vì vậy, tầm bay 908,2 km hiện nên được xem là dữ liệu do Triều Tiên công bố.

Điểm đáng chú ý nằm ở quỹ đạo. Thay vì bay theo đường đạn đạo thông thường, HGV có thể tách khỏi tầng đẩy, lướt trong khí quyển và thực hiện những thay đổi quỹ đạo nhất định. Điều này có thể làm giảm khả năng dự đoán đường bay của tên lửa trong giai đoạn cuối.

Defense Express cho rằng dữ liệu độ cao khoảng 35,8 km đặc biệt đáng chú ý vì nằm gần vùng giao thoa giữa phạm vi đánh chặn của các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Theo chuyên trang này, PAC-3 MSE của Patriot có khả năng đánh chặn mục tiêu ở độ cao khoảng 36 km, trong khi THAAD được thiết kế cho tầng đánh chặn cao hơn.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa Hwasong-11Ma-1 chắc chắn có thể xuyên thủng Patriot hoặc THAAD.

Hiệu quả đánh chặn phụ thuộc nhiều yếu tố như quỹ đạo thực tế, khả năng cơ động của HGV, cảm biến cảnh giới và thời gian phản ứng của toàn bộ mạng lưới phòng thủ.

Nếu các đặc tính mà Triều Tiên công bố được xác nhận, Hwasong-11Ma-1 sẽ đem lại cho Bình Nhưỡng một phương án mới để tấn công các mục tiêu quân sự quan trọng trong khu vực.

Bệ phóng cơ động cũng giúp tên lửa có thể được triển khai từ nhiều vị trí, khiến nhiệm vụ phát hiện và theo dõi trước khi phóng trở nên phức tạp hơn.

Phần đầu tên lửa màu trắng, có hình dáng tương tự phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV). Một hình ảnh khác cho thấy ông Kim Jong-un cùng con gái đứng trước màn hình hiển thị thông tin vụ thử.

Janes nhận định vụ thử cho thấy Triều Tiên đang tiếp tục đầu tư vào công nghệ tên lửa siêu vượt âm.

Tuy nhiên, một vụ thử chưa đủ để xác nhận độ tin cậy, khả năng cơ động thực tế hay khả năng vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại.