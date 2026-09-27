Vì sao tên lửa chống tăng hạng nhẹ vẫn quan trọng trong chiến tranh hiện đại?

Sự xuất hiện của UAV, đạn lảng vảng và các hệ thống chống tăng tầm xa đang làm thay đổi cách xe tăng hoạt động trên chiến trường.

Tuy nhiên, điều đó không khiến nhu cầu về vũ khí chống thiết giáp của bộ binh biến mất. Ngược lại, các loại tên lửa nhỏ gọn như SPIKE SR cho thấy một hướng phát triển khác: đưa cảm biến, dẫn đường chính xác và khả năng tự tìm mục tiêu xuống cấp đơn vị nhỏ.

Xe tăng vẫn là mục tiêu có giá trị cao trên chiến trường. Tại Ukraine, UAV hiện diện dày đặc khiến các hoạt động cơ giới phải thay đổi đáng kể.

Reuters ghi nhận xe tăng vẫn được sử dụng trong một số tình huống, nhưng những cuộc tiến công quy mô lớn bằng đội hình thiết giáp trở nên khó khăn hơn khi chiến trường ngày càng bị giám sát bởi UAV.

Trong môi trường đó, bộ binh vẫn cần một phương tiện có thể nhanh chóng đối phó xe tăng và xe chiến đấu bộ binh khi những mục tiêu này xuất hiện trong tầm tác chiến.

Không phải mọi đơn vị bộ binh đều có xe mang tên lửa chống tăng hoặc có thể chờ hỏa lực từ cấp cao hơn. Một hệ thống có thể mang vác trực tiếp vì thế tạo thêm lựa chọn cho người lính.

Trọng lượng trở thành yếu tố quan trọng. Tên lửa chống tăng SPIKE SR được Rafael thiết kế để một binh sĩ có thể phóng từ vai.

Tài liệu của hãng cho biết hệ thống có trọng lượng khoảng 9,6 kg, tầm bắn hiệu quả 50-1.500 m trong một tài liệu kỹ thuật và được thiết kế cho bộ binh cơ động. Một tài liệu khác của Rafael mô tả SPIKE SR là hệ thống nhẹ, dễ vận chuyển và có khả năng phản ứng nhanh.

Trọng lượng thấp không chỉ giúp binh sĩ dễ mang theo. Nó còn ảnh hưởng đến khả năng cơ động của cả đơn vị.

Một vũ khí càng nặng càng đòi hỏi nhiều nhân lực hoặc phương tiện vận chuyển, trong khi một hệ thống nhẹ có thể được đưa tới những vị trí mà các tổ hợp lớn khó tiếp cận.

SPIKE SR còn sử dụng cơ chế "bắn và quên". Người lính khóa mục tiêu trước khi phóng, sau đó tên lửa tự dẫn tới mục tiêu.

Rafael cho biết, hệ thống sử dụng đầu dò quang điện tử và được thiết kế để đánh mục tiêu đứng yên hoặc di chuyển. Điều này giúp giảm thời gian xạ thủ phải duy trì ở vị trí khai hỏa so với những loại vũ khí đòi hỏi dẫn đường liên tục.

Tầm bắn cũng quyết định vị trí của SPIKE SR. Với khoảng cách tối đa được Rafael công bố ở mức 1.500 m trong tài liệu kỹ thuật nói trên, đây không phải tên lửa chống tăng tầm xa.

Nó hướng tới những tình huống mà bộ binh cần một vũ khí gọn nhẹ để xử lý mục tiêu trong phạm vi tương đối gần. Đây cũng là lý do SPIKE SR được định vị khác với SPIKE LR2, vốn có tầm bắn mặt đất tới 5,5 km và có thể triển khai từ nhiều nền tảng.

Điểm đáng chú ý hơn nằm ở công nghệ. SPIKE SR kết hợp cảm biến quang điện tử, khả năng tự dẫn và đầu đạn chống thiết giáp trong một hệ thống có trọng lượng thấp.

Đây là biểu hiện của xu hướng đưa những công nghệ vốn từng dành cho các hệ thống lớn xuống cấp bộ binh nhỏ.

Tuy nhiên, tên lửa chống tăng hạng nhẹ không phải giải pháp thay thế cho xe tăng, pháo binh, UAV hay tên lửa tầm xa. Mỗi loại vũ khí đảm nhiệm một khoảng tác chiến khác nhau.

Giá trị của SPIKE SR nằm ở việc bổ sung thêm một lớp hỏa lực cơ động cho bộ binh, đặc biệt trong những tình huống mục tiêu bọc thép xuất hiện đột ngột và đơn vị phải tự xử lý.

Trong chiến tranh hiện đại, khi chiến trường ngày càng nhiều cảm biến và phương tiện không người lái, một người lính vẫn có thể cần một vũ khí đủ nhẹ để mang theo, đủ nhanh để triển khai và đủ chính xác để tấn công mục tiêu.

SPIKE SR là một ví dụ cho cách các nhà sản xuất đang cố gắng kết hợp những yêu cầu đó trong một hệ thống nhỏ gọn.