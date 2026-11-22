Người dùng xác thực khuôn mặt khi giao dịch trên app ngân hàng. Ảnh: Cốc Cốc.

Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 28/9, Chính phủ quy định việc liên kết, xác thực tài khoản giao dịch điện tử với tài khoản định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực, bao gồm ngân hàng, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử và mạng xã hội.

Đáng chú ý, tài khoản giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực ngân hàng được tạo lập trước ngày nghị định có hiệu lực phải hoàn thành liên kết, xác thực trước ngày 30/6/2027. Trong khi đó, 11 lĩnh vực còn lại có thời hạn trước ngày 31/12/2026.

Nghị định không nêu cụ thể nguyên nhân lựa chọn mốc thời gian riêng cho ngân hàng. Tuy nhiên, các báo cáo và kế hoạch của Ngân hàng Nhà nước cho thấy những đặc thù về quy mô dữ liệu, yêu cầu kết nối hệ thống và bảo vệ thông tin khách hàng.

Quy mô dữ liệu lớn, yêu cầu xác thực trên diện rộng

Một trong những đặc điểm của quá trình triển khai định danh điện tử trong ngành ngân hàng là khối lượng dữ liệu khách hàng lớn, được quản lý tại nhiều tổ chức tín dụng và đơn vị trung gian thanh toán. Việc xác thực không chỉ liên quan đến đối chiếu thông tin cá nhân mà còn phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn giao dịch tài chính.

Theo ông Lê Hoàng Chính Quang, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin thuộc Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 2/10, toàn ngành đã đối chiếu sinh trắc học hơn 178 triệu hồ sơ khách hàng thông qua căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID, tương đương 100% tổng lượng tài khoản phát sinh giao dịch trên kênh số.

Tuy nhiên, việc hoàn thành đối chiếu sinh trắc học không đồng nghĩa toàn bộ tài khoản đã liên kết với VNeID theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP. Đây là hai yêu cầu khác nhau, dù cùng phục vụ việc xác minh danh tính khách hàng.

Trong khi hoạt động đối chiếu sinh trắc học đã được triển khai trên diện rộng, các tổ chức tín dụng vẫn tiếp tục mở rộng ứng dụng hệ thống định danh điện tử.

Tính đến ngày 2/10, toàn ngành ngân hàng đã đối chiếu sinh trắc học hơn 178 triệu hồ sơ khách hàng . Ảnh: Xuân Sang.

Tính đến ngày 15/9, có 96 tổ chức tín dụng và trung gian thanh toán triển khai ứng dụng căn cước công dân gắn chip qua điện thoại, 64 tổ chức tín dụng triển khai qua thiết bị tại quầy. Trong khi đó, 29 tổ chức tín dụng và trung gian thanh toán đã chính thức triển khai VNeID.

Những số liệu này phản ánh quy mô chuẩn hóa dữ liệu khách hàng, đồng thời cho thấy việc ứng dụng VNeID đang được mở rộng tại các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính.

Theo Quyết định 1906/QĐ-NHNN ngày 24/8, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng và trung gian thanh toán kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân gắn chip và VNeID để xác minh, đối chiếu thông tin, làm sạch dữ liệu khách hàng.

Điều này cho thấy quá trình ứng dụng định danh điện tử không chỉ phụ thuộc vào việc người dùng thực hiện xác thực, mà còn liên quan đến khả năng kết nối và khai thác dữ liệu giữa các hệ thống.

Kết nối dữ liệu đi kèm yêu cầu bảo mật

Bên cạnh quy mô dữ liệu, việc ứng dụng VNeID trong lĩnh vực ngân hàng còn đặt ra yêu cầu bảo vệ thông tin cá nhân, đặc biệt là dữ liệu sinh trắc học.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán thuộc Ngân hàng Nhà nước, xác thực sinh trắc học chỉ là một trong những biện pháp bảo đảm an toàn tài khoản. Hiệu quả phòng ngừa gian lận còn phụ thuộc vào việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và các công cụ kiểm soát giao dịch.

Thực tế, sự phát triển của AI và công nghệ deepfake đang tạo thêm rủi ro trong quá trình xác minh danh tính. Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết đã xuất hiện trường hợp khách hàng mở tài khoản chính chủ nhưng sau đó cung cấp dữ liệu cho đối tượng gian lận, tạo điều kiện để thông tin sinh trắc học bị lợi dụng nhằm vượt qua một số bước kiểm tra.

Để hạn chế rủi ro, Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với Bộ Công an từng bước kết nối trực tiếp hệ thống ngân hàng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với Bộ Công an từng bước kết nối trực tiếp hệ thống ngân hàng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ảnh minh họa: Bloomberg.

Theo cơ chế được công bố, thông tin được đối chiếu qua hệ thống của Bộ Công an, còn ngân hàng nhận kết quả trùng khớp hoặc không trùng khớp, thay vì phải tự thu thập và lưu trữ lượng lớn dữ liệu sinh trắc học gốc.

Cách thức này giúp tăng khả năng xác minh danh tính, đồng thời giảm nguy cơ phát sinh từ việc thu thập và lưu trữ dữ liệu nhạy cảm không cần thiết.

Quyết định 1906/QĐ-NHNN cũng đặt ra các nhiệm vụ đánh giá rủi ro an ninh mạng, rà soát an toàn hệ thống và kiểm tra lỗ hổng bảo mật. Những yêu cầu này cho thấy quá trình ứng dụng VNeID trong ngành ngân hàng gắn với cả việc kết nối hạ tầng và bảo vệ dữ liệu, không chỉ đơn thuần là xác thực tài khoản.

Không phải mọi tài khoản ngân hàng đều được áp dụng thời hạn mới

Theo khoản 3 Điều 20 Nghị định 320/2026/NĐ-CP, thời hạn trước ngày 30/6/2027 chỉ áp dụng đối với tài khoản giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực ngân hàng được tạo lập trước ngày 28/9/2026.

Các tài khoản được tạo lập kể từ ngày nghị định có hiệu lực không thuộc diện áp dụng thời hạn chuyển tiếp này.

Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, tài khoản ngân hàng được tạo lập trước ngày 28/9/2026 có thời hạn liên kết, xác thực với VNeID đến trước ngày 30/6/2027. Ảnh: Anh Quân.

Trong khi đó, 11 lĩnh vực có thời hạn trước ngày 31/12/2026 gồm giáo dục, bình dân học vụ số, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, du lịch, dược, khám chữa bệnh và mạng xã hội tại Việt Nam.

Đáng lưu ý, thời hạn đến giữa năm 2027 không thay thế những quy định đang có hiệu lực về định danh khách hàng và xác thực sinh trắc học trong hoạt động ngân hàng. Người sử dụng vẫn phải đáp ứng các yêu cầu bảo đảm an toàn giao dịch điện tử, ngay cả khi tài khoản thuộc nhóm được áp dụng thời hạn chuyển tiếp.