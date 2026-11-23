Vệ tinh chụp ảnh siêu phổ quan sát Trái Đất của startup Pixxel được trưng bày tại phòng thí nghiệm ở Bengaluru, Ấn Độ. Ảnh: Pixxel

Làn sóng vươn ra nước ngoài của các doanh nghiệp công nghệ vũ trụ Ấn Độ đang đặt ra bài toán cân bằng giữa tham vọng thương mại và lợi ích chiến lược. Trong khi giới chuyên gia coi mở rộng quốc tế là điều kiện cần để ngành công nghiệp phát triển, một số ý kiến lo ngại hoạt động xuyên biên giới có thể ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát công nghệ nhạy cảm.

Theo CNA, tâm điểm tranh luận là Pixxel, startup vệ tinh có trụ sở tại Bengaluru, sau khi công bố thành lập công ty con Pixxel Federal tại Mỹ ngày 29/10, nhằm khai thác thị trường quốc phòng và tình báo nước này.

Những lo ngại xuất hiện trên mạng xã hội X, đặc biệt liên quan đến khả năng nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận công nghệ và dữ liệu từ các dự án của công ty tại Ấn Độ. Pixxel hiện dẫn đầu liên danh được chính phủ lựa chọn hồi tháng 8/2025 để phát triển mạng lưới 12 vệ tinh quan sát Trái Đất.

Đầu tháng 9, công ty huy động 100 triệu USD trong vòng gọi vốn do quỹ Temasek của Singapore và công ty đầu tư Seraphim của Anh đồng dẫn dắt. Google cũng là một trong những nhà đầu tư quốc tế đáng chú ý.

Trước những nghi vấn về quyền kiểm soát, nhà sáng lập Awais Ahmed khẳng định Pixxel là doanh nghiệp có trụ sở, quyền sở hữu, quản lý và kiểm soát hoàn toàn tại Ấn Độ.

Mở rộng quốc tế để tìm nguồn thu

Theo giới chuyên gia, vươn ra thị trường nước ngoài đang trở thành yêu cầu kinh doanh đối với nhiều startup vũ trụ Ấn Độ. Thị trường quốc tế không chỉ giúp tiếp cận khách hàng lớn mà còn tạo điều kiện mở rộng quy mô, giảm chi phí và đa dạng hóa nguồn thu.

Với Agnikul Cosmos, doanh nghiệp sản xuất tên lửa phóng vệ tinh, khách hàng toàn cầu là yếu tố quan trọng để duy trì hoạt động. Tháng 6, công ty ký biên bản ghi nhớ với doanh nghiệp vệ tinh radar Phần Lan ICEYE, nghiên cứu khả năng sản xuất vệ tinh tại Ấn Độ và đưa chúng lên quỹ đạo bằng tên lửa của Agnikul.

Bên cạnh cơ hội thị trường, các startup còn chịu áp lực tài chính từ những hợp đồng trong nước. Abhishek Raju, cựu đồng sáng lập công ty phân tích dữ liệu vệ tinh SatSure, cho biết doanh nghiệp thường phải tự đầu tư hạ tầng, cung cấp bảo lãnh ngân hàng và duy trì hoạt động trước khi nhận thanh toán theo tiến độ dự án.

Việc chậm thanh toán khiến nhiều công ty dù có hợp đồng vẫn gặp khó khăn về dòng tiền. Raju nói rằng có đơn hàng không đồng nghĩa doanh nghiệp có nguồn tiền ổn định, thậm chí áp lực tài chính có thể gia tăng trong quá trình thực hiện dự án.

Do đó, khách hàng quốc tế được xem là nguồn thu bổ sung, giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào hợp đồng chính phủ. Red Balloon Aerospace, công ty phát triển nền tảng bay ở độ cao lớn phục vụ viễn thông và giám sát, cũng đang hợp tác với đối tác tại Nam Phi, Thụy Điển, Tây Ban Nha và Anh.

Theo Sireesh Pallikonda, đồng sáng lập công ty, nhu cầu trong nước có tiềm năng dài hạn nhưng cần thời gian để chuyển hóa thành đơn hàng thương mại thực tế.

Bài toán an ninh và quyền kiểm soát công nghệ

Sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài khiến vấn đề kiểm soát công nghệ trở thành mối quan tâm lớn. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng cần đánh giá từng doanh nghiệp dựa trên cơ cấu sở hữu, nguồn vốn và loại công nghệ mà họ nắm giữ.

Ấn Độ hiện quản lý hoạt động vũ trụ tư nhân thông qua Trung tâm Xúc tiến và Cấp phép Hoạt động Vũ trụ Quốc gia (IN-SPACe). Theo quy định, nhà đầu tư nước ngoài có thể sở hữu tối đa 74% doanh nghiệp vệ tinh và 49% nhà sản xuất tên lửa mà không cần chấp thuận trước của chính phủ. Hoạt động xuất khẩu công nghệ nhạy cảm được kiểm soát riêng.

Anil Prakash, Tổng giám đốc Hiệp hội Công nghiệp Vệ tinh Ấn Độ (SIA-India), cho rằng cần có quy định rõ ràng hơn về công ty con ở nước ngoài, sở hữu vốn ngoại và chuyển giao công nghệ xuyên biên giới.

Ông nhấn mạnh rằng: "An ninh quốc gia và mở rộng hoạt động thương mại quốc tế không phải là hai mục tiêu đối lập".

Thực tế, Mỹ và Israel cũng áp dụng cơ chế giám sát doanh nghiệp liên quan đến công nghệ quốc phòng, đặc biệt đối với quyền sở hữu và ảnh hưởng từ nước ngoài.

Thiếu vốn dài hạn là rào cản lớn

Ngoài vấn đề pháp lý, khả năng huy động vốn vẫn là thách thức đối với các startup vũ trụ Ấn Độ. Vốn đầu tư mạo hiểm có thể hỗ trợ nghiên cứu và phát triển công nghệ nhưng chưa đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất quy mô lớn hoặc triển khai các hợp đồng phức tạp.

Theo dữ liệu của công ty nghiên cứu thị trường Tracxn công bố hồi tháng 7, các startup công nghệ vũ trụ Ấn Độ huy động khoảng 200 triệu USD trong năm 2025, tăng gần gấp năm lần so với mức 43 triệu USD năm 2021.

Dù vậy, quy mô vốn vẫn còn hạn chế so với các thị trường lớn. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), 67% doanh nghiệp nhận đầu tư tư nhân trong lĩnh vực vũ trụ năm 2025 có trụ sở tại Mỹ.

Giới chuyên gia cho rằng các doanh nghiệp cần thêm nguồn vay ngân hàng, tài trợ dự án và bảo hiểm để mở rộng hoạt động mà không phải liên tục bán cổ phần. Bên cạnh đó, những hợp đồng thử nghiệm có trả phí, quy trình mua sắm nhanh và cơ chế thanh toán ổn định sẽ giúp startup xây dựng uy tín với khách hàng quốc tế.

Khi ngành công nghiệp vũ trụ tư nhân Ấn Độ ngày càng hội nhập, thách thức không chỉ nằm ở việc tìm kiếm thị trường mà còn là duy trì quyền kiểm soát những công nghệ chiến lược. Quy định cần bảo vệ lợi ích quốc gia nhưng không nên tạo thêm rào cản đối với đổi mới sáng tạo, đầu tư và hoạt động kinh doanh quốc tế hợp pháp.