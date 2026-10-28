Vì sao Sợi Thế Kỷ lỗ hơn 110 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2026?

STK chuyển từ lãi sang lỗ

Trong quý III/2026, Sợi Thế Kỷ ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất hơn 404 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng 46,6%, lên khoảng 360,8 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm 40,7%, còn khoảng 43,3 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận gộp giảm từ 22,85% cùng kỳ xuống còn 10,7%. Doanh nghiệp chuyển từ lãi sang lỗ khi chi phí hoạt động gia tăng.

Theo giải trình của Sợi Thế Kỷ, doanh thu thuần hợp nhất tăng khoảng 85 tỷ đồng nhờ doanh số bán hàng cải thiện. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp giảm gần 29,65 tỷ đồng do phát sinh chi phí ngừng máy tại công ty con Unitex khi một số máy phải dừng hoạt động vì đơn hàng yếu. Cùng kỳ năm trước, Unitex chưa phát sinh khoản chi phí này.

Chi phí ngừng máy được ghi nhận trực tiếp vào giá vốn, trong khi giá bán sản phẩm giảm so với cùng kỳ, tiếp tục gây sức ép lên biên lợi nhuận.

Áp lực còn đến từ chi phí tài chính. Trong quý III, khoản mục này tăng 28,9%, lên hơn 54,1 tỷ đồng. Riêng chi phí lãi vay tăng từ khoảng 12,5 tỷ đồng lên 53,4 tỷ đồng, tương ứng tăng 327,2%.

Sợi Thế Kỷ lỗ hơn 110 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2026.

Sợi Thế Kỷ cho biết nguyên nhân chủ yếu là phát sinh chi phí lãi vay dài hạn tại Unitex. Cùng kỳ năm trước, khoản lãi vay của công ty con được vốn hóa. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 48,6%, lên khoảng 20,1 tỷ đồng, do phát sinh chi phí quản lý tại Unitex khi nhà máy chuyển sang hoạt động.

Doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm 83,5%, còn khoảng 1,3 tỷ đồng, do cùng kỳ năm trước ghi nhận thu nhập từ thoái vốn dự án Dintsun.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý III giảm khoảng 57,1 tỷ đồng so với cùng kỳ, tương ứng giảm 248,8%. Lợi nhuận sau thuế giảm gần 44,79 tỷ đồng, tương ứng giảm 432,7%, khiến doanh nghiệp chuyển từ lãi sang lỗ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Sợi Thế Kỷ đạt doanh thu thuần hơn 1.067 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh nghiệp lỗ sau thuế hơn 110 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi gần 39,4 tỷ đồng trong cùng kỳ năm 2025.

Unitex tạo thêm áp lực chi phí

Nhà máy Unitex bắt đầu vận hành từ đầu năm 2026, với tổng vốn đầu tư 3.379 tỷ đồng và công suất thiết kế 36.000 tấn/năm. Trong giai đoạn đầu, nhà máy dự kiến vận hành ở mức 60-70% công suất.

Việc đưa nhà máy vào hoạt động kéo theo các khoản chi phí vận hành, khấu hao và lãi vay. Trong khi đó, tình trạng đơn hàng yếu khiến một số máy phải ngừng hoạt động, làm phát sinh thêm chi phí ngừng máy, được hạch toán vào giá vốn.

Theo giải trình của doanh nghiệp, doanh thu công ty mẹ trong quý III tăng 182,8 tỷ đồng, tương ứng 57,2%. Trong đó, doanh thu bán hàng cho khách bên ngoài tăng 26,7%, còn doanh thu bán hàng nội bộ liên quan đến hoạt động giao nhận gia công giữa công ty mẹ và Unitex tăng 30,5%.

Dù doanh thu công ty mẹ tăng, lợi nhuận gộp giảm 43,4 tỷ đồng, tương ứng 57,7%, do chi phí ngừng máy tăng. Theo doanh nghiệp, giao dịch nội bộ liên quan đến hoạt động gia công được thực hiện theo nguyên tắc hòa vốn. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ giảm 43,58 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Sợi Thế Kỷ tiền thân là Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Thế Kỷ, thành lập năm 2000. Năm 2009, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 140 tỷ đồng và xây dựng nhà máy thứ hai tại Tây Ninh. Đến năm 2015, cổ phiếu STK được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).

Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất sợi tơ tổng hợp và dệt kim. Sản phẩm được xuất khẩu chủ yếu sang châu Âu, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, và các thị trường châu Á. Doanh nghiệp cũng cung cấp sản phẩm cho các thương hiệu dệt may như Nike, Adidas, Uniqlo và Puma.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên ngày 28/10 STK giao dịch ở mức 8.000 đồng/cổ phiếu, giảm mạnh so với vùng đỉnh hơn 30.000 đồng/cổ phiếu.