Vì sao smartphone dung lượng lớn vẫn nhanh đầy bộ nhớ?

Smartphone ngày nay sở hữu bộ nhớ lớn hơn nhiều so với các thế hệ trước, nhưng tình trạng đầy dung lượng vẫn khiến người dùng đau đầu. Nguyên nhân không chỉ đến từ thói quen lưu nhiều ảnh, video hay cài đặt ứng dụng, mà còn nằm ở cách nội dung số và phần mềm ngày càng phát triển. Khi điện thoại đảm nhiệm nhiều công việc hơn, nhu cầu lưu trữ cũng tăng theo, khiến dung lượng tưởng chừng dư dả nhanh chóng bị lấp đầy.

Ảnh và video độ phân giải cao là một trong những nguyên nhân khiến bộ nhớ smartphone nhanh cạn. (Ảnh: Loan Trần)

Một trong những yếu tố đáng chú ý là chất lượng hình ảnh và video liên tục được nâng cấp. Nếu trước đây video độ phân giải thấp chiếm ít dung lượng, nội dung 4K hiện nay có thể tạo ra các tệp lớn hơn đáng kể. Camera smartphone cũng được bổ sung nhiều tính năng, hỗ trợ ảnh độ phân giải cao và video chất lượng tốt hơn. Điều này đồng nghĩa mỗi lần quay phim hoặc chụp ảnh có thể tiêu tốn nhiều bộ nhớ hơn, đặc biệt với người thường xuyên ghi lại các hoạt động hằng ngày.

Ứng dụng di động cũng ngày càng nặng do tích hợp thêm tính năng, nội dung đa phương tiện và dữ liệu cá nhân. Theo số liệu được trích dẫn từ TRG Datacenters, dung lượng WhatsApp và Slack đã tăng lần lượt 167% và 500% trong một thập kỷ. Trò chơi điện tử cũng có bước nhảy đáng kể, từ khoảng 50 MB lên tới 2 GB trong một số trường hợp. Ngoài dung lượng cài đặt ban đầu, ứng dụng còn tạo thêm dữ liệu trong quá trình sử dụng. Chẳng hạn, Facebook có thể chiếm nhiều bộ nhớ hơn sau khi đăng nhập do lưu hình ảnh, video, dữ liệu tài khoản và bộ nhớ đệm.

Dữ liệu bộ nhớ đệm và nội dung tích lũy trong các ứng dụng có thể chiếm nhiều dung lượng hơn sau thời gian dài sử dụng.

Trong khi đó, sự phát triển của các dịch vụ trực tuyến khiến người dùng liên tục tải xuống nội dung, lưu tệp và sử dụng nhiều ứng dụng cùng lúc. Bộ nhớ vì thế không chỉ chứa những gì người dùng chủ động lưu mà còn bao gồm dữ liệu tạm, tệp tải xuống và các bản sao nội dung. Khi các dữ liệu này tích tụ theo thời gian, dung lượng trống giảm dần mà người dùng có thể không nhận ra ngay. Áp lực nguồn cung linh kiện liên quan đến làn sóng đầu tư AI cũng có thể ảnh hưởng đến chi phí bộ nhớ và giá thiết bị, dù tác động cụ thể còn tùy từng loại linh kiện và thị trường.

Để giải phóng dung lượng smartphone, người dùng nên kiểm tra mục quản lý bộ nhớ trong phần cài đặt, xóa các tệp tải xuống không còn cần thiết và dọn thùng rác trong ứng dụng ảnh. Có thể giảm độ phân giải quay video khi không cần chất lượng cao, hạn chế tải nội dung ngoại tuyến hoặc chuyển ảnh, video sang dịch vụ lưu trữ đám mây. Với thiết bị cấu hình hạn chế, các phiên bản ứng dụng Lite cũng là lựa chọn đáng cân nhắc. Những thao tác này không loại bỏ hoàn toàn nhu cầu lưu trữ ngày càng tăng, nhưng giúp kiểm soát bộ nhớ hiệu quả hơn và tránh phải xóa dữ liệu gấp khi điện thoại báo đầy.

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